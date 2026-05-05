ఇన్​స్టాగ్రామ్​లో 'AI Creator' లేబుల్స్- క్యాట్‌ఫిషింగ్ మోసాలకు చెక్ పడినట్లేనా?

ఇన్​స్టాగ్రామ్ తన యాప్​లోని AI ఖాతాల కోసం 'AI Creator' లేబుళ్లను పరీక్షిస్తోంది. పూర్తి వివరాలు మీకోసం!

Instagram Tests 'AI Creator' Labels For AI Accounts, But Is It Enough To Stop Catfishing Scams?
Instagram Tests 'AI Creator' Labels For AI Accounts, But Is It Enough To Stop Catfishing Scams? (Photo Credit- Meta)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 5, 2026 at 2:32 PM IST

Hyderabad: ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో AI క్యాట్‌ఫిషింగ్ కేసులు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి వెలుగులోకి వస్తూనే ఉన్నాయి. ఈ కేసులలో వినియోగదారులు తమకు తెలియని ఒక అకౌంట్‌ను ఫాలో అయి, ఆ తర్వాత వాళ్ల ఎక్స్‌క్లూజివ్ కంటెంట్‌కు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసుకున్న కొన్ని నెలలకు అసలు ఆ వ్యక్తే లేడు అనే విషయాన్ని తెలుసుకుని షాక్ అవుతున్నారు.

అంతెందుకు గత నెలలోనే, అమెరికాలో ఒక మెడికల్ స్టూడెంట్ 'Emily Hart' అనే ఓ నకిలీ, AI-జనరేటెడ్ ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్‌ను క్రియేట్ చేయగా లక్షలాది మంది అమెరికన్లు ఆమెను ఫాలో అయి సబ్​స్క్రిప్షన్లు కూడా చేసుకున్నారు. ఈ సబ్‌స్క్రిప్షన్ల ద్వారా ఆ విద్యార్థి తన చదువుకు అయ్యే కొన్ని లక్షల రూపాయలు సంపాదించినట్లు కూడా వార్తలు వచ్చాయి. కానీ కొన్ని నెలలకు నిజానికి ఆమె లేనే లేదని, అది AI-జనరేటెడ్ ఫేక్ ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్‌ అని తెలుసుకుని కంగు తిన్నారు. ఇటువంటి సమస్యలను పరిష్కరించే దిశగా ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఇప్పుడు ఒక కొత్త ఫీచర్​పై పనిచేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.

క్లియర్​గా చెప్పాలంటే, మెటా యాజమాన్యంలోని ఫొటో, వీడియో షేరింగ్ ప్లాట్‌ఫామ్ ఇన్​స్టాగ్రామ్ AI- రూపొందించిన కంటెంట్ విషయంలో పారదర్శకతను పెంచడానికి కొత్త "AI క్రియేటర్" బ్యాడ్జ్‌ను పరీక్షిస్తోంది. ఈ ఫీచర్ సహాయంతో​ ఇన్​స్టాగ్రామ్ AIతో తయారైన ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్ అకౌంట్లకు "AI creator" అనే లేబుల్ తగిలిస్తుంది. దీంతో ఆ అకౌంట్ నడిపేది మనిషి కాదు, AI అని అందరికీ తెలుస్తుంది.

ఈ అకౌంట్-స్థాయి లేబుల్ ప్రొఫైల్స్, పోస్ట్‌లు రెండింటిలోనూ ప్రముఖంగా కనిపిస్తుంది. ఇది దాదాపుగా మెటా ప్రస్తుతం తన ప్లాట్‌ఫామ్‌లో ఉపయోగిస్తున్న "AI ఇన్ఫో" బ్యాడ్జ్‌ల మాదిరిగానే ఉంటుంది. అయితే ఈ రెండింటి మధ్య తేడా ఏంటంటే.. "AI info" బ్యాడ్జ్ నిర్దిష్ట పోస్ట్​ను AI టూల్ సహాయంతో క్రియేట్ చేసి ఉండొచ్చు లేదా ఎడిట్ చేసి ఉండొచ్చు అని సూచిస్తుంది. అయితే "AI creator" బ్యాడ్జ్ మాత్రం ఆ అకౌంట్​ ద్వారా షేర్ చేసిన పోస్ట్‌లు, రీల్స్ అన్నీ AI ద్వారానే రూపొందించారు లేదా సవరించారు అని స్పష్టంగా చెబుతుంది.

అయితే, "AI info" బ్యాడ్జ్‌ల మాదిరిగానే, "AI creator" బ్యాడ్జ్ కూడా ఒక ఆప్షనల్ ఫీచరే. ఇది పూర్తిగా క్రియేటర్ అభీష్టానికి లోబడి ఉంటుంది, తద్వారా వారు తమ ఖాతా రకాన్ని వెల్లడించాలా వద్దా అనేది వారే నిర్ణయించుకోవచ్చు. ఈ బ్యాడ్జ్‌ను ఉపయోగించడం వల్ల అకౌంట్ రీచ్‌పై ఎటువంటి ప్రభావం పడదని, ఇది కేవలం పారదర్శకతను పెంపొందించే ఒక చర్యగా మాత్రమే పనిచేస్తుందని మెటా హామీ ఇస్తోంది.

AI రూపొందించిన కంటెంట్, ప్రొఫైల్‌లను విశ్వసనీయంగా గుర్తించడం కష్టం కాబట్టి మెటా ఈ బాధ్యతను క్రియేటర్లకే వదిలేసింది. ఈ రెండు లేబుల్‌లు కూడా వినియోగదారులు స్వయంగా సమాచారాన్ని వెల్లడించడంపై ఆధారపడతాయి. "ఇది AI" అని డైరెక్ట్‌గా వార్నింగ్ ఇచ్చినట్లుగా కాకుండా ఒక ఫొటోకి డిస్క్రిప్షన్ రాసినట్లు "ఈ అకౌంట్ AI-జనరేటెడ్" అని చిన్నగా ఇన్ఫో ఇస్తుంది.

AI ఫేస్-స్వాప్ టూల్స్ వాడి, AI-జనరేటెడ్ ఫొటోలు, వీడియోలతో మొత్తం ఒక ఫేక్ వ్యక్తిని క్రియేట్ చేసి జనాలను మోసం చేయాలనుకునే క్రియేటర్లు ఈ కొత్త "AI creator" బ్యాడ్జ్‌ను ఉపయోగించడానికి సుముఖత చూపకపోవచ్చు. అయినప్పటికీ ఆ అకౌంట్​కు లేబుల్‌ను ఉపయోగించడం ద్వారా తమ అకౌంట్ సదుద్దేశంతో నడుస్తోందని, క్యాట్‌ఫిషింగ్ కోసం కాదని నిరూపించుకోవచ్చు. అలాకాకుండా AI పర్సనాలిటీలను నిజమైన మనుషులు అనుకుని జనాలు డబ్బులు గుమ్మరిస్తూనే ఉంటే, ఈ సమస్యకు సంబంధించిన నైతిక చిక్కులు మాత్రం చాలా వరకు అపరిష్కృతంగానే మిగిలిపోతాయి.

