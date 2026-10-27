యూట్యూబ్కు పోటీగా ఇన్స్టా కొత్త ప్రయోగం: 90 నిమిషాల హారిజాంటల్ వీడియోలకు గ్రీన్ సిగ్నల్!
ఇన్స్టాగ్రామ్లో త్వరలో 90 నిమిషాల నిడివి గల హారిజాంటల్ వీడియోలు రానున్నాయని నివేదికలు చెబుతున్నాయి. ఇందులో భాగంగా తీసుకొస్తున్న కొత్త 'ఫీచర్స్'తో క్రియేటర్లు తమ రీల్స్కు లాంగ్ వీడియోలను అనుసంధానించే అవకాశం లభించనున్నట్లు తెలుస్తోంది.
Published : October 27, 2026 at 6:43 PM IST
Hyderabad: యూట్యూబ్కు గట్టి పోటీనిచ్చేందుకు ప్రముఖ సోషల్ మీడియా దిగ్గజం ఇన్స్టాగ్రామ్ సరికొత్త వ్యూహంతో ముందుకు వస్తోంది. ఇకపై కేవలం షార్ట్ వీడియోలకే పరిమితం కాకుండా, లాంగ్-ఫార్మ్ వీడియోలపై ఈ సంస్థ ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. ఈ మేరకు అమెరికాలో ఎంపిక చేసిన క్రియేటర్లతో 90 నిమిషాల (గంటన్నర) నిడివి గల హారిజాంటల్ (అడ్డం) వీడియోలను ఇన్స్టాగ్రామ్ పరీక్షిస్తోందని ప్రముఖ అంతర్జాతీయ మీడియా సంస్థ 'ది హాలీవుడ్ రిపోర్టర్' వెల్లడించింది.
'ఫీచర్స్' పేరుతో కొత్త ప్రాజెక్ట్: ఈ సరికొత్త ఆప్షన్కు 'ఫీచర్స్' (Features) అని పేరు పెట్టనున్నట్లు సమాచారం. ఇది ముఖ్యంగా పాడ్కాస్టర్లు, స్టాండప్ కమెడియన్లు, లాంగ్-ఫార్మ్ కంటెంట్ క్రియేటర్లను టార్గెట్ చేస్తూ రూపుదిద్దుకుంటోంది. ఈ ప్రాజెక్ట్ ప్రారంభ పరీక్షల్లో ప్రముఖ పాడ్కాస్ట్ హోస్ట్ ఎమ్మా గ్రెడే, బ్యూటీ క్రియేటర్ మోనెట్ మెక్మైఖేల్, ఫుట్బాల్ కంటెంట్ క్రియేటర్ డోనాల్డ్ డి లా హేయ్, స్ట్రీట్ ఇంటర్వ్యూయర్ ప్రెస్టన్ రాకోవ్స్కీ వంటి టాప్ క్రియేటర్లు పాలుపంచుకుంటున్నారు.
సింగిల్ క్లిక్తో రీల్స్ టు లాంగ్ వీడియో!: ఈ అప్డేట్ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే, షార్ట్-ఫార్మ్ రీల్స్ నుంచి వీక్షకులను నేరుగా పూర్తి నిడివి వీడియోలకు మళ్లించవచ్చు. దీనిపై ఇన్స్టాగ్రామ్ ప్రొడక్ట్ వీపీ టెస్సా లియాన్స్ మాట్లాడుతూ.. క్రియేటర్లు తమ లాంగ్ హారిజాంటల్ వీడియోలను రీల్స్కు లింక్ చేసుకోవచ్చని తెలిపారు. దీనివల్ల వినియోగదారులు పాడ్కాస్ట్ క్లిప్ వంటి చిన్న వర్టికల్ (నిలువు) వీడియోను చూస్తున్నప్పుడు, దానిపై క్లిక్ చేసి పూర్తి నిడివి వీడియోను సులభంగా వీక్షించవచ్చు. ఉదాహరణకు, ఒక గంట నిడివి ఉన్న పాడ్కాస్ట్కు సంబంధించిన చిన్న నిలువు (వర్టికల్) క్లిప్ను రీల్స్లో చూస్తున్న యూజర్.. కేవలం ఒక్క క్లిక్తో అక్కడి నుంచే నేరుగా పూర్తి వీడియోను చూసే వీలుంటుంది. ఈ లాంగ్ వీడియోలను యాప్లోని 'ఎక్స్ప్లోర్' పేజీతో పాటు ఇతర విభాగాలలోనూ యూజర్లకు రికమండ్ చేయనున్నారు.
ఐజీటీవీ (Instagram TV) ఫెయిల్యూర్ తర్వాత మరో ప్రయత్నం: గతంలో లాంగ్-ఫార్మ్ వీడియోల కోసం ఇన్స్టాగ్రామ్ తీసుకొచ్చిన 'IGTV' ఆశించిన స్థాయిలో విజయవంతం కాలేదు. దీంతో కంపెనీ దాన్ని నిలిపివేసి, పూర్తిగా రీల్స్పైనే ఫోకస్ పెట్టింది. అయితే IGTV ప్రారంభించిన సమయంలో ఇన్స్టా కేవలం ఫొటో షేరింగ్ ప్లాట్ఫామ్గా మాత్రమే ఉండేది. కానీ ప్రస్తుతం యూజర్లు వీడియో కంటెంట్కు పూర్తిగా అలవాటు పడిపోయారు. ఈ నేపథ్యంలో రీల్స్ క్రేజ్ను వాడుకుంటూ పూర్తి నిడివి గల వీడియోలను కూడా యూజర్లు చూసేలా చేసి, లాంగ్-ఫార్మ్ వీడియో విభాగంలో యూట్యూబ్కు గట్టి పోటీ ఇవ్వొచ్చని ఇన్స్టాగ్రామ్ భావిస్తోంది.
ఇప్పటికే చాలా మంది క్రియేటర్లు తమ ఒరిజినల్ కంటెంట్ను ప్రమోట్ చేసుకునేందుకు పాడ్కాస్ట్ క్లిప్స్, స్టాండప్ కామెడీ బిట్స్ వంటి లాంగ్ వీడియోల నుంచి చిన్న క్లిప్లను ఇన్స్టాగ్రామ్లో రీల్స్గా పోస్ట్ చేస్తున్నారు. ఈ ట్రెండ్ను సద్వినియోగం చేసుకుని తన ప్లాట్ఫామ్లోనే లాంగ్-ఫార్మ్ కంటెంట్ లైబ్రరీని బిల్డ్ చేసుకోవాలని ఇన్స్టాగ్రామ్ యోచిస్తోంది.
మరోవైపు, యూట్యూబ్ మాత్రం షార్ట్-ఫార్మ్ కంటెంట్ (షార్ట్స్) వైపు ఎక్కువగా మొగ్గు చూపుతోంది. మొబైల్ అప్లికేషన్ హోమ్ పేజీలో, అలాగే సెర్చ్ రిజల్ట్స్లోనూ షార్ట్ వీడియోలనే ప్రముఖంగా చూపిస్తోంది. దీంతో యూట్యూబ్లో ఏదైనా సెర్చ్ చేసిన ప్రతిసారీ ఆ షార్ట్ వీడియోలను ఫిల్టర్ చేయడం యూజర్లకు ఒక పనిగా మారిపోయింది.
ఇన్స్టాగ్రామ్లో రాబోయే ఈ 'ఫీచర్స్' ఆప్షన్ మొబైల్లో అందుబాటులో ఉంటుందని, అయితే వీక్షణ అనుభవాన్ని 'ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫర్ టీవీ' (Instagram for TV)కి కూడా విస్తరించాలని కంపెనీ భావిస్తోందని ది హాలీవుడ్ రిపోర్టర్ (THR) తెలిపింది. గతేడాది శాంసంగ్, ఫైర్ టీవీ, గూగుల్ టీవీల్లో ప్రారంభమైన ఈ టీవీ యాప్ ఇప్పుడు యాపిల్ టీవీకి కూడా విస్తరిస్తోంది.
దీనిపై ఇన్స్టాగ్రామ్ ప్రొడక్ట్ వీపీ టెస్సా లియాన్స్ ది హాలీవుడ్ రిపోర్టర్తో మాట్లాడుతూ, "లాంగ్ వీడియోలను పెద్ద టీవీ స్క్రీన్పై చూస్తేనే ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ బాగుంటుంది. అందుకే రాబోయే రోజుల్లో యూజర్లు ఈ పూర్తి నిడివి వీడియోలను ఎక్కువగా టీవీల్లోనే చూస్తారని భావిస్తున్నాం" అని అన్నారు.