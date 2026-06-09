ఇన్స్టాగ్రామ్ యూజర్లకు గుడ్న్యూస్- గ్రిడ్ రీఆర్డర్ ఫీచర్ వచ్చేసింది
ఇన్స్టాగ్రామ్ గ్రిడ్ రీఆర్డర్ ఫీచర్ను మెటా ఎట్టకేలకు రోల్అవుట్ చేసింది. ఈ అప్డేట్తో పోస్ట్లను డిలీట్ చేసి రీపోస్ట్ చేసే పని లేకుండానే ప్రొఫైల్ గ్రిడ్లో వాటిని రీఅరేంజ్ చేసుకోవచ్చు.
Published : June 9, 2026 at 3:15 PM IST
Hyderabad: ఇన్స్టాగ్రామ్ యూజర్లు ఎప్పటినుంచో ఎదురుచూస్తున్న ఫీచర్ ఎట్టకేలకూ వచ్చేసింది. దీంతో ఇప్పుడు ప్రొఫైల్ గ్రిడ్లో పోస్ట్లను డిలీట్ చేసి మళ్లీ అప్లోడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండానే రీఅరేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ అప్డేట్తో, ఏళ్లుగా క్రియేటర్లతో పాటు సాధారణ యూజర్లను ఇబ్బంది పెట్టిన క్రోనోలాజికల్ డిస్ప్లే విధానానికి ఇన్స్టాగ్రామ్ స్వస్తి పలికింది. ఈ గ్రిడ్ రీఆర్డర్ అప్డేట్ను ఇన్స్టాగ్రామ్ తన అధికారిక క్రియేటర్ అకౌంట్లో ప్రకటించింది. ఈ ఫీచర్ "మీ బెస్ట్ పోస్ట్లను హైలైట్ చేయాలన్నా, ప్రొఫైల్ను మీ స్టైల్లో సెట్ చేసుకోవాలన్నా సరిగ్గా సరిపోతుంది" అని పేర్కొంది.
ఇన్స్టాగ్రామ్ గ్రిడ్ ఎలా రీఅరేంజ్ చేయాలి?:
Step 1: ఇన్స్టాగ్రామ్ ఓపెన్ చేసి మీ ప్రొఫైల్ పేజీకి వెళ్లండి.
Step 2: మీరు మార్చాలనుకుంటున్న పోస్ట్ మీద లాంగ్ ప్రెస్ చేయండి.
Step 3: కనిపించే మెనూలో "Reorder grid"పై ట్యాప్ చేయండి.
Step 4: ఇన్స్టాగ్రామ్ మీ పోస్ట్లన్నింటినీ డిస్ప్లే చేస్తూ ఒక ప్రత్యేక ఎడిటింగ్ స్క్రీన్ను ఓపెన్ చేస్తుంది.
Step 5: పోస్ట్లను డ్రాగ్ చేసి మీకు నచ్చిన ఆర్డర్లో పెట్టుకోండి.
Step 6: మీకు నచ్చిన ఆర్డర్లో పోస్ట్లు సెట్ చేసిన తర్వాత, స్క్రీన్ టాప్ రైట్ కార్నర్లో ఉన్న "Done" లేదా ✓ బటన్ ట్యాప్ చేయండి. దాంతో మీరు చేసిన మార్పులు సేవ్ అయ్యి ప్రొఫైల్ లేఅవుట్ అప్డేట్ అవుతుంది.
మీరు "Done" నొక్కిన సెకనులోనే గ్రిడ్ మారిపోతుంది. మీ పోస్ట్లు, వాటి లైక్స్, కామెంట్స్ అన్నీ ఎక్కడికీ పోకుండా సేఫ్గా ఉంటాయి. మళ్లీ పోస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం అస్సలు లేదు. ఇది చిన్న ఫీచరే అయినా, ఇన్స్టాగ్రామ్ ప్రెజెన్స్ను సీరియస్గా తీసుకునే వాళ్లకు మాత్రం చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.