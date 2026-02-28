ETV Bharat / technology

టీనేజర్ల భద్రతకు ఇన్​స్టాగ్రామ్​ కొత్త చర్యలు- ఆత్మహత్యపై సెర్చ్ చేస్తే తల్లిదండ్రులకు నోటిఫికేషన్లు!

ఆత్మహత్య లేదా స్వీయ-హానికి సంబంధించిన కంటెంట్​ కోసం టీనేజర్లు పదే పదే శోధిస్తే తల్లిదండ్రులకు తెలియజేస్తామని ఇన్​స్టాగ్రామ్ హెచ్చరిస్తోంది.

By ETV Bharat Tech Team

Published : February 28, 2026 at 2:08 PM IST

Hyderabad: ఫేస్‌బుక్, ఇన్‌స్టాగ్రామ్, వాట్సాప్ వంటి ప్రముఖ సోషల్ మీడియా ప్లాట్​ఫారమ్​ల మాతృసంస్థ మెటా టీనేజర్ల భద్రతను బలోపేతం చేసే దిశగా కీలక అడుగు వేసింది. టీనేజర్లు ఆత్మహత్య గురించి శోధిస్తే వెంటనే తల్లిదండ్రులకు నోటిఫికేషన్ వెళ్లేలా ఓ వ్యవస్థను నిర్మిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. అయితే ప్రస్తుతం ఈ "పేరెంటెల్ నోటిఫికేషన్"​ ఫీచర్​ను ఇన్​స్టాగ్రామ్​లో మాత్రమే ప్రవేశపెడుతోంది. దీంతో టీనేజర్లు ఇన్​స్టాగ్రామ్​లో ఆత్మహత్య లేదా స్వీయ-హాని(తమను తాము గాయపరచుకునేలా ప్రేరేపించే కంటెంట్)​కి సంబంధించిన పదాలను సెర్చ్ చేస్తే వెంటనే తల్లిదండ్రులకు నోటిఫికేషన్​ వెళ్లనుంది.

ఈ అలెర్ట్ వచ్చే వారం నుంచి US, UK, ఆస్ట్రేలియా, కెనడాలలో అందుబాటులో ఉంటుంది. ఈ ఏడాది చివర్లో దీనిని ఇతర దేశాలకూ విస్తరించనున్నారు. ఈ ఫీచర్ తల్లిదండ్రులను అప్రమత్తం చేసి సకాలంలో పిల్లల మానసిక స్థితిని మెరుగుపరచడంలో సహాయపడుతుందని కంపెనీ భావిస్తోంది. దీనిపై మరిన్ని వివరాలను తెలుసుకుందాం రండి.

ఈ ఫీచర్ ఎలా పనిచేస్తుంది?: మెటా ప్రకారం, చాలా వరకు టీనేజర్లు ఆత్మహత్యకు సంబంధించి ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో శోధించరు. అయితే అలాంటి వాటిపై సెర్చ్ చేస్తే మాత్రం ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఇప్పటికే ఈ పదబంధాలను గుర్తించి వాటిని వెంటనే బ్లాక్ చేస్తోంది. ఆ తర్వాత టీనేజర్లను ప్రొఫెషనల్ వనరులు, స్థానిక హెల్ప్‌లైన్‌లకు దారి మళ్లిస్తుంది. అంటే ఆత్మహత్య సంబంధిత పదాలను సెర్చ్ చేసిన టీనేజర్లకు హెల్ప్​లైన్ నంబర్లను చూపిస్తోంది.

ఇకపోతే తాజా ఫీచర్ ఇన్​స్టాగ్రామ్​లో ఏదో ఒకసారి సెర్చ్ చేస్తే తల్లిదండ్రులకు దీని గురించి సమాచారం అందించదు, తద్వారా అనవసరమైన భయాందోళనలను నివారించాలని కంపెనీ భావిస్తోంది. కానీ తక్కువ సమయంలో పదే పదే సెర్చ్ చేస్తే మాత్రం వెంటనే తల్లిదండ్రులకు హెచ్చరికలు పంపించి అప్రమత్తం చేస్తుంది.

అందుబాటులో ఉన్న సంప్రదింపు సమాచారం ఆధారంగా తల్లిదండ్రులకు ఇమెయిల్, టెక్స్ట్ లేదా వాట్సాప్ ద్వారా లేదా ఇన్​-యాప్​ నోటిఫికేషన్ల ద్వారా తమ కొడుకు/కుమార్తె ఎక్కువగా ఆత్మహత్య లేదా స్వీయ-హానికి సంబంధించిన పదాల కోసం శోధిస్తున్నారని వివరిస్తుంది. అయితే నోటిఫికేషన్ అందిన వెంటనే తల్లిదండ్రులు ఆందోళన చెందకుండా, తమ పిల్లలతో ఎలా మాట్లాడాలి? వారికి ఎలా మద్దతుగా నిలవాలి? అనే అంశాలపై నిపుణుల గైడెన్స్​ను కూడా మెటా అందుస్తుంది.

ఏఐ మోడళ్లలో కూడా: ఈ కొత్త అలెర్ట్ ఫీచర్​ను ప్రారంభంలో ఇన్‌స్టాగ్రామ్ సెర్చ్​లో మాత్రమే అందుబాటులోకి తీసుకువస్తున్నారు. అయితే టీనేజర్లు భావోద్వేగ మద్దతు కోసం ఎక్కువగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో మెటా తన ఏఐ చాట్​బాట్​ కోసం కూడా పేరెంటెల్ నోటిఫికేషన్ ఫీచర్​ను అభివృద్ధి చేస్తోంది. ఇది ఒక టీనేజర్ ఆత్మహత్య లేదా స్వీయ-హాని గురించి AIతో సంభాషణలు చేయడానికి ప్రయత్నిస్తే తల్లిదండ్రులకు తెలియజేస్తుంది. టీనేజర్లతో సురక్షిత సంభాషణ జరపడానికి, అవసరమైతే వారికి తగిన వనరులను సూచించడానికి తగిన శిక్షణను మెటా AI ఇప్పటికే పొందింది. ఇక కొత్త ఫీచర్​పై మరిన్ని వివరాలు త్వరలోనే వెలువడే అవకాశం ఉంది.

