ఇన్స్టా యూజర్లకు బిగ్ అలర్ట్- ఇకపై కేవలం 5 హ్యాష్ట్యాగ్లను మాత్రమే ఉపయోగించగలరు!
ఇన్స్టాగ్రామ్లో హ్యాష్ట్యాగ్ల సంఖ్య ఐదుకి పరిమితం- కారణం ఇదే!
Published : December 19, 2025 at 4:32 PM IST
Hyderabad: కంటెంట్ ఆవిష్కరణలో ఇన్స్టాగ్రామ్ కీలక మార్పు చేసింది. వినియోగదారులు ఇప్పుడు ఇన్స్టాగ్రామ్లో పోస్ట్ చేసే ఏదైనా రీల్ లేదా ఫోటోతో గరిష్ఠంగా ఐదు హ్యాష్ట్యాగ్లను మాత్రమే ఉపయోగించగలరు. ఇప్పటివరకు ఇన్స్టాగ్రామ్ పోస్ట్లకు గరిష్టంగా 30 హ్యాష్ట్యాగ్లను అందించేది. దీంతో వినియోగదారులు ప్రతి పోస్ట్కు అనేక హ్యాష్ట్యాగ్లను ఉపయోగించేవారు. కానీ ఇకపై అది సాధ్యం కాదు.
ఈ మేరకు హ్యాష్ట్యాగ్ల సంఖ్య పరిమితం చేసినట్లు ఇన్స్టాగ్రామ్ ప్రకటించింది. "గతంలో వినియోగదారులు ఏదైనా పోస్ట్ లేదా రీల్కు 30 హ్యాష్ట్యాగ్లను జోడించగలిగేవారు, కానీ ఈ సంఖ్య ఇప్పుడు ఐదుకి పరిమితం. దీంతో ఇకపై వినియోగదారులు ఇన్స్టాగ్రామ్లో పోస్ట్ చేసే ఏదైనా రీల్ లేదా ఫోటోకు గరిష్ఠంగా ఐదు హ్యాష్ట్యాగ్లను మాత్రమే జోడించగలరు" అని కంపెనీ పేర్కొంది.
ఇన్స్టాగ్రామ్ తన క్రియేటర్స్ ఖాతా ద్వారా ఈ సమాచారాన్ని అందించింది. కంపెనీ ప్రకారం, తక్కువ సంఖ్యలో అయినప్పటికీ కచ్చితమైన, సంబంధిత హ్యాష్ట్యాగ్లను ఉపయోగించడం వల్ల పోస్ట్ పనితీరు మెరుగుపడటమే కాకుండా వినియోగదారులకు మెరుగైన ఎక్స్పీరియన్స్ లభిస్తుంది.
ఇన్స్టాగ్రామ్ ఏం చెబుతోందంటే?: క్రియేటర్స్ ఖాతా ద్వారా ఇన్స్టాగ్రామ్ "సాధారణమైన వాటి కంటే ఐదు లక్ష్య హ్యాష్ట్యాగ్లను ఉపయోగించడం వల్ల కంటెంట్ పనితీరు, యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ రెండూ మెరుగుపడతాయని మేము గుర్తించాం" అని చాలా స్పష్టంగా ఇలా పేర్కొంది. ఈ నేపథ్యంలో క్రియేటర్లు తెలివిగా హ్యాష్ట్యాగ్లను ఎంచుకోవాలని ప్రోత్సహిస్తోంది. ఉదాహరణకు బ్యూటీ క్రియేటర్ #reels లేదా #explore వంటి సాధారణ, క్రౌడెడ్ హ్యాష్ట్యాగ్ల కంటే బ్యూటీ రిలేటెడ్ హ్యాష్ట్యాగ్లను ఉపయోగిస్తే అది ఎక్కువమందికి రీచ్ అవుతుంది.
Generic Hashtagsతో నష్టమే ఎక్కువ!: ఇన్స్టాగ్రామ్ ప్రకారం, #reels, #explore వంటి హ్యాష్ట్యాగ్లు వాస్తవానికి ఎక్స్ప్లోర్ ఫీడ్ను చేరుకోవడంలో సహాయపడవు. బదులుగా కంటెంట్ పనితీరు తగ్గి, ఎవరికి పడితే వారికి చేరుతుంది.
మూడు హ్యాష్ట్యాగ్ల పరిమితి: ఇన్స్టాగ్రామ్ మూడు హ్యాష్ట్యాగ్ల పరిమితిని పరీక్షిస్తోందని మునుపటి నివేదిక పేర్కొంది. కొంతమంది వినియోగదారులు హ్యాష్ట్యాగ్లను ఎంటర్ చేస్తున్నప్పుడు గరిష్ఠంగా మూడు హ్యాష్ట్యాగ్లు మాత్రమే అనుమతి లభిస్తుందని పేర్కొంటూ నోటిఫికేషన్ను కూడా చూశారు.
ఆడమ్ మోస్సేరి కీలక ప్రకటన: ఇన్స్టాగ్రామ్ హెడ్ ఆడమ్ మోస్సేరి ఇప్పటికే హ్యాష్ట్యాగ్లు ఇకపై చేరువలో ప్రధాన అంశం కాదని స్పష్టం చేశారు. ఆయన అందించిన సమాచారం ప్రకారం, ఇన్స్టాగ్రామ్ అల్గోరిథం ఇప్పుడు కంటెంట్ క్వాలిటీ, వినియోగదారుల ఆసక్తిపై ఎక్కువ దృష్టి పెడుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో అడ్డగోలుగా కాకుండా సరైన హ్యాష్ట్యాగ్లను వాడితే మీ కంటెంట్పై ఆసక్తి ఉన్నవారు చూసే అవకాశం పెరుగుతుంది.