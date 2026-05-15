ETV Bharat / technology

ఇన్​స్టాగ్రామ్​లో 'ఇన్​స్టంట్స్': ఒక్కసారి చూసిన ఫొటో మళ్లీ కనిపించదు

ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో "ఇన్‌స్టంట్స్" పేరుతో కొత్త ఫీచర్ అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీని ద్వారా వినియోగదారులు అప్పటికప్పుడు తీసిన ఫొటోలను క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్‌కు డైరెక్ట్‌గా పంపవచ్చు. ఒక్కసారి చూడగానే ఫొటో మాయం కావడమే దీని ప్రత్యేకత.

Instagram Launches Instants: A Disappearing Photo Feature For Close Friends
Instagram Launches Instants: A Disappearing Photo Feature For Close Friends (Image Credit: Meta Newsroom)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : May 15, 2026 at 3:15 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: ఇన్‌స్టాగ్రామ్ "ఇన్‌స్టంట్స్" అనే కొత్త ఫొటో-షేరింగ్ ఫీచర్‌ను తీసుకొచ్చింది. దీని ద్వారా యూజర్లు రియల్-టైమ్‌లో తీసిన క్యాండిడ్ ఫొటోలను తమ 'క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్' లేదా మ్యూచువల్ ఫాలోవర్స్‌కు పంపవచ్చు. ఈ ఇన్‌స్టంట్స్ ఫీచర్​ ద్వారా షేర్ చేసిన ఫొటోలు ఒక్కసారి చూశాక మాయమవుతాయి. అలాగే 24 గంటల తర్వాత వాటిని యాక్సెస్ చేయడం కుదరదు. అంటే మీరు పంపించిన ఫొటోలను 24 గంటల లోపు ఓపెన్ చేయకుంటే ఆ తర్వాత వాటిని చూడటం సాధ్యం కాదు.

అయితే సాధారణ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ పోస్ట్‌లు లేదా స్టోరీస్‌ మాదిరిగా మీరు "ఇన్‌స్టంట్స్"లో తీసిన ఫొటోలను పంపే ముందు ఎడిట్ చేయాలనుకుంటే అది కుదరదు. యూజర్లు ఎలాంటి ఫిల్టర్లు, ఎడిటింగ్ లేకుండా అసలైన మూమెంట్లను మాత్రమే షేర్ చేయగలరు. ఇది వినియోగదారులను తమ సన్నిహితులతో సహజమైన ఫొటోలను పంచుకునేలా ప్రోత్సహిస్తుంది. ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే అప్పటికప్పుడు తీసిన ఫొటోలనే పంపడం సాధ్యమవుతుంది. ఫోన్ గ్యాలరీ నుంచి పాత ఫొటోలను అప్‌లోడ్ చేసే ఆప్షన్ ఈ ఫీచర్‌లో ఉండదు.

ఇకపోతే "ఇన్‌స్టంట్స్" అనేది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఒక ఫీచర్‌గా ఉంది. కొన్ని దేశాల్లో అయితే iOS, ఆండ్రాయిడ్‌లో సెపరేట్ యాప్‌గా కూడా డౌన్‌లోడ్ చేసుకునే సదుపాయం ఉంది.

ఈ ఫీచర్ ఎలా పనిచేస్తుంది?: వినియోగదారులు ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఇన్‌బాక్స్‌లోని షార్ట్‌కట్ ద్వారా లేదా ప్రత్యేక "ఇన్‌స్టంట్స్" యాప్ ద్వారా కెమెరాను యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఫొటో తీసిన తర్వాత దాన్ని 'క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్' లిస్ట్‌లోని వారికి లేదా మ్యూచువల్‌గా ఫాలో అవుతున్న ఫాలోవర్లకు షేర్ చేసే ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఫొటోకు క్యాప్షన్ యాడ్ చేయొచ్చు కానీ, ఎడిటింగ్ చేయడం మాత్రం కుదరదు.

షేర్ చేసిన ఇన్‌స్టంట్స్ ఫొటోలు రిసీవర్ ఇన్‌బాక్స్‌లో ఫొటోల గుట్టలా కనిపిస్తాయి. వాటిని ఒక్కసారి ఓపెన్ చేసిన వెంటనే మాయమవుతాయి. రిసీవర్లు వాటికి ఎమోజీలతో రియాక్ట్ అవ్వొచ్చు, టెక్స్ట్ రిప్లై ఇవ్వొచ్చు, లేదా తిరిగి ఇన్‌స్టంట్‌ ఫొటోనే పంపించొచ్చు.

ఇన్‌స్టంట్స్‌లోని కీలక ఫీచర్లు: ఇన్‌స్టాగ్రామ్ 'ఇన్‌స్టంట్స్'లో అనేక ఉపయోగకరమైన టూల్స్‌ను పొందుపరిచింది.

  • ఆర్కైవ్: మీరు షేర్ చేసిన అన్ని ఇన్‌స్టంట్స్ ఫొటోలు ప్రైవేట్‌గా, మీకు మాత్రమే కనిపించే ఆర్కైవ్‌లో ఏడాది వరకు సేవ్ అయి ఉంటాయి.
  • రీక్యాప్ టు స్టోరీస్: మీ ఆర్కైవ్‌లోని ఇన్‌స్టంట్స్‌తో ఒక రీక్యాప్ వీడియో చేసి దాన్ని స్టోరీస్‌లో పోస్ట్ చేయొచ్చు. అంటే, ప్రైవేట్‌గా షేర్ చేసిన ఇన్‌స్టంట్స్‌ను పబ్లిక్ స్టోరీస్‌గా మార్చుకునే ఆప్షన్. ఇది BeReal "Memories" ఫీచర్‌ను పోలి ఉంటుంది.
  • నో స్క్రీన్‌షాట్స్: షేర్ చేసిన ఇన్‌స్టంట్స్‌ను రిసీవర్లు స్క్రీన్‌షాట్ తీయలేరు, స్క్రీన్ రికార్డ్ చేయలేరు.
  • అన్‌డూ: రిసీవర్ ఓపెన్ చేయకముందే పంపిన ఇన్‌స్టంట్‌ను వెనక్కి తీసుకోవచ్చు (రిట్రాక్ట్ చేయొచ్చు). ఒకవేళ పంపిన తర్వాత అయినా, ఆర్కైవ్ నుంచి డిలీట్ చేస్తే ఇంకా చూడని ఫ్రెండ్స్‌కు అది చేరకుండా అన్‌సెండ్ అవుతుంది.
  • స్నూజ్: ఇన్‌బాక్స్‌లోని ఇన్‌బాక్స్ పైల్‌ను హోల్డ్ చేసి రైట్‌కి స్వైప్ చేయడం ద్వారా వచ్చే ఇన్‌స్టంట్స్‌ను తాత్కాలికంగా పాజ్ చేయొచ్చు. Do Not Disturb లాంటిదన్నమాట. కానీ ఇది ఇన్‌స్టంట్స్‌కి మాత్రమే. వాట్సాప్​ చాట్స్, ఇన్‌స్టాగ్రామ్ నోటిఫికేషన్స్ వస్తూనే ఉంటాయి.

సేఫ్టీ అండ్ పేరెంటల్ కంట్రోల్స్: ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఇప్పటికే ఉన్న బ్లాక్, మ్యూట్, రిస్ట్రిక్ట్ వంటి సేఫ్టీ టూల్స్ ఇన్‌స్టంట్స్‌లో కూడా పనిచేస్తాయి. పంపిన వ్యక్తి ప్రత్యేకంగా సెలెక్ట్ చేసిన క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ లేదా మ్యూచువల్ ఫాలోవర్స్ మాత్రమే ఈ కంటెంట్‌ను చూడగలరు. అంటే, ఇన్‌స్టంట్స్‌ కోసం కొత్తగా ప్రైవసీ రూల్స్ ఏం లేవు. ఇప్పటికే మీ అకౌంట్‌కి సెట్ చేసుకున్న సేఫ్టీ సెట్టింగ్స్, పేరెంటల్ కంట్రోల్స్ ఇక్కడ కూడా పని చేస్తాయి.

టీనేజర్ల కోసం: టీనేజ్ వినియోగదారుల కోసం, ఇన్‌స్టంట్స్‌కు ప్రత్యేకంగా పేరెంటల్ సెటప్ అవసరం లేదు. ఇది ఇన్‌స్టాగ్రామ్ టీన్ అకౌంట్స్, ఫ్యామిలీ సెంటర్‌తో నేరుగా లింక్ అయి ఉంటుంది. ఒకవేళ తల్లిదండ్రులు ఇప్పటికే తమ టీనేజర్‌ను ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో పర్యవేక్షిస్తుంటే, ఆ పర్యవేక్షణ ఆటోమేటిక్​గా ఇన్‌స్టంట్స్‌కు కూడా వర్తిస్తుంది.

అయితే టీనేజర్ల భద్రత కోసం ఇన్​స్టంట్స్​లో ప్రత్యేకంగా ఈ కింది సదుపాయాలు ఉన్నాయి.

  • షేర్డ్ డైలీ టైమ్ లిమిట్స్: టీనేజర్ ఇన్‌స్టంట్స్‌లో గడిపిన సమయాన్ని ఇన్‌స్టాగ్రామ్ మొత్తం స్క్రీన్ టైమ్‌లో కలిపి లెక్కిస్తారు.
  • స్లీప్ మోడ్: డిఫాల్ట్‌గా రాత్రి 10 గంటల నుంచి ఉదయం 7 గంటల వరకు నోటిఫికేషన్స్ మ్యూట్ అయి, యాక్సెస్ పరిమితం అవుతుంది.
  • పేరెంట్ నోటిఫికేషన్: టీనేజర్ మొదటిసారి ఇన్‌స్టంట్స్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేస్తే తల్లిదండ్రులకు నోటిఫికేషన్ వెళ్తుంది.

TAGGED:

INSTAGRAM INSTANT PHOTO FEATURE
INSTAGRAM INSTANT FEATURE LAUNCH
INSTAGRAM INSTANTS TURN OFF
INSTAGRAM INSTANTS TURN ON
INSTAGRAM LAUNCHES INSTANTS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.