Instagram Launches Diwali Themed Effects for Stories and Edits App
Instagram Launches Diwali Themed Effects for Stories and Edits App
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 17, 2025 at 4:06 PM IST

3 Min Read
Hyderabad: దీపావళి భారతదేశంలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన పండుగలలో ఒకటి. ఈ ఏడాది ఈ పండగను ప్రత్యేకంగా చేయడానికి ఇన్‌స్టాగ్రామ్ తన భారతీయ వినియోగదారులకు కొన్ని ప్రత్యేక ఫీచర్లను ప్రవేశపెట్టింది. ఆ వివరాలు మీకోసం.

మెటా ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో దివాళీ-థీమ్​లో ప్రత్యేక ఎఫెక్ట్‌లను ప్రారంభించింది. ఈ అప్డేట్ మీ ఫొటోలు, వీడియోలకు మరే ఇతర యాప్‌ను తెరవాల్సిన అవసరం లేకుండానే ఫెస్టివ్​ టచ్​ను ఇస్తుంది. ఇప్పుడు ఇన్​స్టాగ్రామ్​లో మీ స్టోరీలు, వీడియోలకు పటాకులు, దియాలు, రంగోలి లైట్లను జోడించొచ్చు. ఇందుకోసం వినియోగదారులు ఇన్‌స్టాగ్రామ్ "Restyle" ఫీచర్‌ను ఉపయోగించాల్సి ఉంటుంది.

ఏంటీ "Restyle" ఫీచర్?: ఈ ఏడాది మీ దీపావళిని ప్రత్యేకంగా చేయడానికి ఇన్‌స్టాగ్రామ్ అన్ని ప్రయత్నాలు చేసింది. ఈసారి తన యాప్​లో "Restyle" ఫీచర్​ ద్వారా దీపావళి టచ్​ని జోడించింది. ఈ "Restyle" అనేది మెటా AI నుంచి వచ్చిన ఒక ప్రత్యేకమైన, సృజనాత్మక సాధనం. ఇది మీ కంటెంట్ (ఫొటోలు లేదా వీడియోలు)కు కొత్త రూపాన్ని ఇవ్వడానికి AIని ఉపయోగిస్తుంది. తద్వారా మీ పోస్ట్​లకు పండుగ వైబ్స్​ను అందిస్తుంది.

ఇన్​స్టాగ్రామ్​లో దివాళీ వైబ్:

ఈ దీపావళి పండగ కోసం మెటా 6 స్పెషల్ ఎఫెక్ట్‌లను విడుదల చేసింది. అవి:

ఫొటోల కోసం:

  • Fireworks (బాణసంచా లుక్)
  • Diyas (దీపాల వెలుగులు)
  • Rangoli (రంగురంగుల డిజైన్లు)

వీడియోల కోసం:

  • Lanterns (ఎగిరే దీపాల దృశ్యం)
  • Marigold (బంతిపూల డెకరేషన్స్)
  • Rangoli (దివాళీ-థీమ్)

వీటిలో ప్రతి ఎఫెక్ట్ దీపావళి సంప్రదాయాలు, రంగురంగుల సంస్కృతి నుంచి ప్రేరణ పొందింది. ఇది మీ కంటెంట్‌కు మరింత ఉత్సాహాన్ని జోడిస్తుంది.

With Instagram's
With Instagram's "Restyle" feature, you can transform your stories and videos into the lights of firecrackers, diyas and rangoli.

ఈ ఫీచర్​ను ఎలా ఉపయోగించాలి?: మీ స్టోరీస్‌కు దివాళీ లుక్​ను జోడించాలంటే ఈ కింది స్టెప్స్ ఫాలో అవ్వండి.

  • ఇందుకోసం ముందుగా మీ ఇన్​స్టాగ్రామ్​ యాప్ ఓపెన్ చేసి "+"పై ట్యాప్ చేయండి.
  • తర్వాత మీ గ్యాలరీ నుంచి ఫొటో లేదా వీడియోను ఎంచుకోండి.
  • అనంతరం టాప్ బార్​లో కన్పిస్తున్న Restyle ఐకాన్ (పెయింట్ బ్రష్)పై క్లిక్ చేయండి.
  • ఇప్పుడు ఎఫెక్ట్స్ బ్రౌజర్‌కి వెళ్లి Diwali ఎఫెక్ట్‌ను ఎంచుకోండి- Fireworks, Diyas, లేదా Rangoli.
  • అంతే ఇప్పుడు ఫైనల్​గా స్టోరీని పోస్ట్ చేయడానికి Doneపై క్లిక్ చేయండి.

ఎడిట్స్ యాప్‌లో కూడా దీపావళి వెర్షన్: మీరు వీడియోలను ఎడిట్ చేయాలనుకుంటే మెటా "Edits App" మీకు సరైనది. దీపావళి ఎఫెక్ట్స్ ఇప్పుడు "Restyle"కి జోడించారు. దీన్ని ఉపయోగించేందుకు కింది దశలను అనుసరించండి.

  • ఇందుకోసం Edits Appను తెరిచి, "+"పై ట్యాప్​ చేయడం ద్వారా కొత్త ప్రాజెక్ట్‌ను సృష్టించండి.
  • ఇప్పుడు వీడియోను ఎంచుకోండి (Reels, Camera, లేదా Gallery నుంచి).
  • వీడియో టైమ్‌లైన్‌లో కనిపిస్తుంది, దానిపై క్లిక్ చేయండి.
  • ఇప్పుడు కిందికి స్క్రోల్ చేసి, Restyleపై ట్యాప్ చేయండి.
  • Diwali శీర్షిక కిందకు వెళ్లి Lanterns, Marigold, లేదా Rangoliని ఎంచుకోండి.
  • మీ ఎడిటింగ్ పూర్తయిన తర్వాత Export చేసి పోస్ట్ చేయండి.

ఈ ఎఫెక్ట్స్ ఎంతకాలం అందుబాటులో ఉంటాయి?: ఈ ఫెస్టివల్ ఎఫెక్ట్​ల పరిమిత సమయం అక్టోబర్ 29 వరకు. అంటే కేవలం రెండు వారాలు మాత్రమే ఉంటాయి. ఇవి భారతదేశంలోనే కాకుండా US, కెనడా, సింగపూర్, ఆస్ట్రేలియాలో కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి. ఈ దీపావళికి మీరు ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో పోస్ట్ లేదా రీల్‌ను షేర్ చేయాలనుకుంటే, ఈ ఎఫెక్ట్‌లను ఉపయోగించడం వల్ల వాటికి మరింత వైబ్రెంట్ లుక్ వస్తుంది.

మరోవైపు మెటా తన "రే-బాన్ మెటా గ్లాసెస్"​కు కూడా దివాళీ వైబ్స్​ను జోడించింది. దీంతో ఇప్పుడు మీరు మీ గ్లాసెస్​తో తీసిన ఫొటోలను దివాళీ-థీమ్​తో రీస్టైలింగ్ చేసుకోవచ్చు. ఇందులో కలర్​ఫుల్ రంగోలీలు, ప్యాటర్న్​లు, బాణసంచా, దీపాలు ఉంటాయి. ఇందుకోసం మీరు చేయాల్సిందల్లా "Hey Meta, Restyle this" అని కామాండ్స్ ఇవ్వటమే. వెంటనే Meta AI మీ ఫొటోను దివాళీ-థీమ్​తో రీస్టైలింగ్ చేస్తుంది. దీనిపై మరిన్ని వివరాల కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

