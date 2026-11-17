యాపిల్ ఫోల్డబుల్ ఫోన్లో ఇన్స్టాగ్రామ్ బటన్ల సమస్య- ఆడమ్ మోస్సెరి కీలక వ్యాఖ్యలు!
యాపిల్ ఫోల్డబుల్ ఫోన్లో ఇన్స్టాగ్రామ్ యాప్ వాడకంలో ఎదురవుతున్న సవాళ్లపై ఇన్స్టాగ్రామ్ చీఫ్ ఆడమ్ మోస్సెరి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
Published : November 17, 2026 at 7:44 PM IST
Hyderabad: యాపిల్ ఫోల్డబుల్ ఫోన్ 'ఐఫోన్ డ్యూయో'లో ఇన్స్టాగ్రామ్ యాప్ను ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా పనిచేయించడం అనుకున్నంత సులభం కాదని ఇన్స్టాగ్రామ్ అధిపతి ఆడమ్ మోస్సెరి స్పష్టం చేశారు. ఈ ఫోల్డబుల్ డివైజ్లో యాప్ అనుభూతిని అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దడం "చాలా సవాలుతో కూడుకున్న పని" అని, ఫోన్ ఆకృతి "కొంచెం గమ్మత్తైనది" అని ఆయన ఒక థ్రెడ్ పోస్ట్లో పేర్కొన్నారు. యాపిల్ సంస్థ స్వయంగా ఇన్స్టాగ్రామ్ను "మేడ్ ఫర్ ఐఫోన్ డ్యూయో" (Made for iPhone Duo) అని ప్రత్యేకంగా ట్యాగ్ చేసిన నేపథ్యంలో మోస్సెరి చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు ప్రాధాన్యతను సంతరించుకున్నాయి.
అసలు సమస్య ఏంటంటే: మరో పోస్ట్లో మోస్సెరి ఈ సాంకేతిక ఇబ్బందిని స్పష్టంగా వివరించారు:
సాధారణంగా రీల్స్ చూసేటప్పుడు లైక్, కామెంట్, షేర్ బటన్లు స్క్రీన్ కుడి వైపు నిలువుగా ఉంటాయి. కానీ ఐఫోన్ ఫోల్డ్ మూసి ఉన్నప్పుడు, ఫోన్ సిస్టమ్ నావిగేషన్ బటన్లు కూడా సరిగ్గా అదే కుడి అంచున వస్తాయి. దీంతో రెండు రకాల బటన్లు ఒకే చోటకు వచ్చే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. ఈ డిజైన్ ఇబ్బంది వల్ల ఫోల్డబుల్ స్క్రీన్పై రీల్స్ చూసేటప్పుడు వినియోగదారులకు అసౌకర్యం కలిగే అవకాశం ఉందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
యాప్లు తమ లేఅవుట్ను ఎందుకు మార్చుకోవాల్సి వస్తోంది?: ఐఫోన్ డ్యూయో యాపిల్ తీసుకొచ్చిన తొలి ఫోల్డబుల్ ఫోన్. దీని డిజైన్లో చాలా కంట్రోల్స్ కింద కాకుండా కుడి అంచున ఏర్పాటు చేశారు. పొడవైన 20:9 స్క్రీన్ల కోసం రూపొందించిన యాప్లు ఈ కొత్త లేఅవుట్కు సరిగ్గా సరిపోవడం లేదు.
Over 200,000 apps are now optimized for iPhone Duo! That number DOUBLED in just over a week. I’m excited by how quickly developers have embraced iPhone Duo, and I can’t wait to see what they build next.— Greg Joswiak (@gregjoz) November 16, 2026
ప్రారంభంలో వాడిన వినియోగదారులు గమనించిన విషయం ఏంటంటే, ఫోల్డ్ విప్పిన తర్వాత వచ్చే పెద్ద స్క్రీన్పై ఇన్స్టాగ్రామ్ మధ్యలోనే కనిపించింది. ఇరువైపులా ఖాళీ స్థలం ఉండిపోయింది. ఫోన్ను తిప్పినప్పుడు కంట్రోల్స్ మళ్లీ కిందకు వచ్చేశాయి, బ్యాక్ బటన్ ఎడమవైపు పై మూలకు వెళ్లిపోయింది. స్టోరీలు కూడా స్క్రీన్ను పూర్తిగా కవర్ చేయలేదు, పక్కన ఖాళీ మిగిలిపోయింది.
కొత్త అప్డేట్తో వచ్చిన మార్పులు: ఈ సమస్యలను సరిచేయడానికి ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇప్పుడు కొత్త అప్డేట్ తీసుకొచ్చింది. ఐఫోన్ డ్యూయో కోసం ప్రత్యేక వెర్షన్ను విడుదల చేసింది. ఫోల్డ్ విప్పినప్పుడు, మెయిన్ ఫీడ్ ఇప్పుడు మరింత విశాలంగా కనిపిస్తుంది. రీల్స్ పూర్తి పరిమాణంలో ప్లే అవుతాయి, వాటి పక్కనే కామెంట్లు కనిపిస్తాయి. దీంతో కామెంట్లు చదువుతున్నప్పుడు కూడా వీడియో ఆగకుండా ప్లే అవుతూనే ఉంటుంది. కంట్రోల్ బటన్లు ఇప్పుడు సైడ్బార్లో ఉంటాయి. మెసేజ్లు, నోటిఫికేషన్లు రెండు కాలమ్లలో ఓపెన్ అవుతాయి. ఒకవైపు ఇన్బాక్స్, మరోవైపు చాట్ కనిపిస్తుంది.
ఫోన్ మూసి ఉన్నప్పుడు సమస్య అలాగే ఉంది: అయితే, ఇన్స్టాగ్రామ్ తీసుకొచ్చిన ఈ కొత్త అప్డేట్ ప్రధానంగా ఫోల్డ్ విప్పినప్పుడు కనిపించే స్క్రీన్ డిజైన్ను మాత్రమే మార్చింది. ఫోన్ మూసి ఉన్నప్పుడు స్టోరీస్, రీల్స్ ఇంకా పాత పద్ధతిలోనే కనిపిస్తున్నాయి. ఫలితంగా కుడి అంచున బటన్లు ఒకే చోటకు వచ్చే సమస్య ఎదురవుతోందని మోస్సెరి వివరించారు.