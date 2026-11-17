మెటా కీలక నిర్ణయం- ఇన్స్టా ఫీడ్లో ఇకపై ఆ పోస్టులు కనిపించవు!
సోషల్ మీడియాపై ప్రభుత్వ నిఘా తీవ్రమవుతున్న తరుణంలో మెటా కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. అశ్లీల, హింసాత్మక పోస్టులను నియంత్రించేందుకు ఇన్స్టాగ్రామ్ కంటెంట్ సిఫార్సు (రికమండేషన్) విధానంలో పలు మార్పులు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది.
Published : November 17, 2026 at 5:22 PM IST
Hyderabad: ఇన్స్టాగ్రామ్లో అశ్లీల, హింసాత్మక కంటెంట్ను కట్టడి చేసేందుకు మెటా సంస్థ కీలక చర్యలు చేపట్టింది. భారత్లోని ఇన్స్టాగ్రామ్ కంటెంట్ సిఫార్సు (రికమండేషన్) విధానంలో పలు మార్పులు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. యూజర్లకు అవాంఛిత కంటెంట్ చేరకముందే దాన్ని గుర్తించి తొలగించేందుకు అత్యాధునిక ఏఐ (AI) టెక్నాలజీని వాడుతున్నట్లు మెటా తెలిపిందని పీటీఐ వార్తా సంస్థ పేర్కొంది.
ఈ కొత్త నిబంధనలు మనం ఫాలో అవని ఖాతాల నుంచి ఫీడ్లోకి వచ్చే సిఫార్సు పోస్టులకు మాత్రమే వర్తిస్తాయి. ఇలాంటి కంటెంట్పై పూర్తిస్థాయి నిషేధం విధించకుండా, కేవలం ఇన్స్టాగ్రామ్ అల్గారిథమ్ ద్వారా ఇతరులకు ఎక్కువగా రీచ్ అవ్వకుండా అడ్డుకోవడమే దీని ప్రధాన ఉద్దేశం. సోషల్ మీడియా అల్గారిథమ్లపై కేంద్ర ప్రభుత్వం కఠిన వైఖరి అవలంబిస్తున్న నేపథ్యంలో మెటా ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడం గమనార్హం.
ఐటీ శాఖ ఆదేశాల ఎఫెక్ట్.. రంగంలోకి దిగిన మెటా: తప్పుదోవ పట్టించే, ఏఐ (AI)తో కృత్రిమంగా సృష్టించిన, అసందర్భ కంటెంట్కు అల్గారిథమ్ల ద్వారా అనవసర ప్రచారం దక్కకుండా చూడాలని కేంద్ర ఎలక్ట్రానిక్స్, ఐటీ మంత్రిత్వ శాఖ (MeitY) అక్టోబర్ 10న మెటాను ఆదేశించింది. దీనిపై తమ సిఫార్సు (రికమండేషన్) వ్యవస్థలను సమీక్షించుకోవాలని సూచించింది.
అయితే, మెటా తాజాగా తీసుకొచ్చిన మార్పులు పూర్తిగా కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆదేశాలకు అనుగుణంగా ఉన్నాయా లేదా అనే విషయంపై సంస్థ ఇంకా స్పష్టత ఇవ్వలేదు. ఇదిలా ఉండగా, గత కొన్ని నెలలుగా దశలవారీగా తీసుకొచ్చిన మార్పుల వల్ల.. గతేడాదితో పోలిస్తే సిఫార్సు పోస్టులపై యూజర్ల నుంచి వచ్చే ఫిర్యాదులు ఏకంగా సగానికి సగం తగ్గాయని మెటా వెల్లడించింది.
యూజర్ల ఫిర్యాదుల కోసం ఆగకుండా.. ముందే AI నిఘా!: తాజా అప్డేట్లో భాగంగా ఇన్స్టాగ్రామ్ అధునాతన ఏఐ (AI) మోడళ్లను రంగంలోకి దించింది. దీనివల్ల అశ్లీల, హింసాత్మక పోస్టులపై యూజర్లు ఫిర్యాదు చేసే వరకు వేచి చూడకుండా, ఏఐ వ్యవస్థే వాటిని ముందే పసిగట్టి కట్టడి చేస్తుంది. "మా సిస్టమ్లు ఇప్పుడు సిఫార్సు (రికమండేషన్) జాబితా నుంచి అశ్లీల, హింసాత్మక కంటెంట్ను మరింత కచ్చితత్వంతో వేరు చేసి తొలగించగలవు" అని మెటా స్పష్టం చేసింది.
కట్టడి విధానం ఎలా పనిచేస్తుందంటే.. ఇన్స్టాగ్రామ్ సిఫార్సు (రికమండేషన్) నిబంధనలు, దాని కమ్యూనిటీ ప్రమాణాల కంటే భిన్నంగా ఉంటాయి. కమ్యూనిటీ నియమాలను ఉల్లంఘించే పోస్టులను సంస్థ నేరుగా తొలగిస్తుంది. అయితే, నియమాలను ఉల్లంఘించకపోయినా అభ్యంతరకరంగా, సున్నితంగా లేదా నాణ్యత లేకుండా ఉండే కంటెంట్ ప్లాట్ఫామ్పై అలాగే ఉండొచ్చు. కానీ, అలాంటి పోస్టులు ఎక్కువ మందికి రీచ్ కాకుండా అల్గారిథమ్ కట్టడి చేస్తుంది. ఇక స్థానిక చట్టాలను ఉల్లంఘించే కంటెంట్పై కూడా కఠిన నియంత్రణ ఉంటుందని మెటా పేర్కొంది.
యూజర్ల కోసం ఇప్పటికే ఉన్న కంట్రోల్ టూల్స్: అల్గారిథమ్ మార్పులతో పాటు, సున్నితమైన కంటెంట్ను నియంత్రించుకునేందుకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఇప్పటికే అందుబాటులో ఉన్న పలు ఫీచర్లను కూడా యూజర్లు వినియోగించుకోవచ్చని సంస్థ గుర్తుచేసింది. భారత్లో ఇప్పటికే అత్యంత సమస్యాత్మకమైన కంటెంట్ను సిఫార్సుల నుంచి తొలగిస్తున్నామని, మిగిలిన కంటెంట్ను యూజర్లు తమకు నచ్చినట్లుగా నియంత్రించుకోవచ్చని తెలిపింది.
- సెన్సిటివ్ కంటెంట్ కంట్రోల్: ఈ ఫీచర్ ద్వారా సెర్చ్, రీల్స్, ఎక్స్ప్లోర్, ఫీడ్లలో సున్నితమైన కంటెంట్ కనిపించకుండా యూజర్లు పరిమితి విధించుకోవచ్చు.
- నాట్ ఇంటరెస్ట్డ్ (Not Interested): మనం ఫాలో అవ్వని ఖాతాల నుంచఇ వచ్చే పోస్టులు నచ్చకపోతే, వాటిపై 'నాట్ ఇంటరెస్ట్డ్' ఆప్షన్ నొక్కడం ద్వారా అలాంటి కంటెంట్ మళ్లీ రాకుండా చేయవచ్చు.
- హిడెన్ వర్డ్స్ (Hidden Words): మనకు నచ్చని పదాలు, వాక్యాలు లేదా ఎమోజీలను ముందే సెట్ చేసుకుంటే, వాటితో వచ్చే కామెంట్లు, మెసేజ్ రిక్వెస్ట్లు ఆటోమేటిక్గా ఫిల్టర్ అయిపోతాయి.
- బ్లాకింగ్ ఫంక్షన్: ఏదైనా ఖాతాను బ్లాక్ చేస్తే, వారు మన ప్రొఫైల్ను గానీ, పోస్టులను గానీ చూడలేరు. అంతేకాదు, భవిష్యత్తులో వారు కొత్త ఖాతాలు తెరిచినా మనల్ని చేరుకోలేకుండా ఈ ఫీచర్ అడ్డుకుంటుంది.