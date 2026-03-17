ఇన్స్టా యూజర్లకు బిగ్ అలర్ట్- ఇకపై డైరెక్ట్ మెసేజ్లలో ఎండ్-టు-ఎండ్ ఎన్క్రిప్షన్ ఉండదు
ఇన్స్టాగ్రామ్ మే 8, 2026 నుంచి ఎండ్-టు-ఎండ్ ఎన్క్రిప్షన్ను నిలిపివేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. దీంతో యూజర్ల ప్రైవసీ ఇంతకుముందులాగా ఉండదు. అంటే వినియోగదారుల వ్యక్తిగత చాట్లను ఇకపై మెటా యాక్సెస్ చేయగలదు.
Published : March 17, 2026 at 12:04 PM IST
Hyderabad: ఇన్స్టాగ్రామ్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. మే 8, 2026 నుంచి డైరెక్ట్ మెసేజ్(DM)లలో ఎండ్-టు-ఎండ్ ఎన్క్రిప్షన్ (E2EE)కు మద్దతును పూర్తిగా నిలిపివేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ఇన్స్టాగ్రామ్ ఈ ఫీచర్ను నాలుగేళ్ల క్రితం అంటే 2022లో ప్రవేశపెట్టింది. ఈ ఫీచర్ ద్వారా ఇన్స్టాగ్రామ్ DMలలో వినియోగదారులు జరిపే చాట్లు పూర్తిగా సురక్షితం. అంటే, ఆ సంభాషణలో పాల్గొన్న ఇద్దరు వ్యక్తులు తప్ప మరెవరూ వారి మెసెజ్లను చూడలేరు. ఇన్స్టాగ్రామ్ లేదా మెటా కూడా చదవలేనంత ప్రైవసీగా ఉంటాయి. అయితే కంపెనీ తాజా నిర్ణయంతో ఇకపై ఆ పరిస్థితి ఉండదు.
ఇన్స్టాగ్రామ్ తన ఎండ్-టు-ఎండ్ ఎన్క్రిప్షన్ (E2EE) ఫీచర్ను మే 8, 2026 నుంచి నిలిపివేయనుంది. ఈ మేరకు ప్రస్తుతం ఎన్క్రిప్టెడ్ చాట్లను కలిగి ఉన్న వినియోగదారులకు యాప్లోనే ఒక నోటిఫికేషన్ వస్తుందని కంపెనీ తన సపోర్ట్ పేజ్ ద్వారా వెల్లడించింది. వినియోగదారులు ఏవైనా ముఖ్యమైన మెసెజ్లు లేదా మీడియా (ఫొటోలు, వీడియోలు) ఉంచుకోవాలనుకుంటే, వాటిని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలని కంపెనీ సూచిస్తోంది, ఎందుకంటే ఆ తర్వాత వారు ఆ ఎన్క్రిప్టెడ్ చాట్లను యాక్సెస్ చేయలేరు. అయితే ఇందుకోసం యాప్ పాత వెర్షన్లను ఉపయోగిస్తున్న వినియోగదారులు తమ అప్లికేషన్ను అప్డేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అప్డేట్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది.
ఈ ఎన్క్రిప్షన్ ఎలా పనిచేస్తుంది?: ప్రతి పరికరంలో ఒక ప్రత్యేకమైన కీ జనరేట్ చేస్తుంది, ఇది మెసెజ్లను లాక్ చేయడంలో సహాయపడుతుంది. ఒక మెసెజ్ పంపిన వెంటనే, అది పరికరంలో ఎన్క్రిప్ట్ చేస్తుంది. సరైన కీ ఉన్న పరికరం మాత్రమే దానిని అన్లాక్ చేయగలదు. వినియోగదారులు ఒకరి కీ లను మరొకరితో పోల్చుకోవడం ద్వారా వారి చాట్ల భద్రతను కూడా ధృవీకరించుకోవచ్చు. అయితే, ఒక యూజర్ మెసెజ్ను రిపోర్ట్ చేసినా లేదా షేర్ చేసినా, అది మెటాకు అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది.
మెటా 2022లో ఫేస్బుక్ మెసెంజర్లో ఈ ఫీచర్ను పరీక్షించింది, ఆ తర్వాత దీనిని ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా ప్రవేశపెట్టింది. అయితే దీన్ని డీఫాల్ట్గా అందించలేదు, ఇది ఇప్పటికీ ఒక ఆప్షనల్గానే అందుబాటులో ఉంది. తాజాగా ఈ ఫీచర్ను చాలా తక్కువ మంది మాత్రమే వినియోగిస్తున్నారని, తత్ఫలితంగా దీనిని తొలగిస్తున్నట్లు కంపెనీ ఇప్పుడు పేర్కొంది.
వాట్సాప్లో ఎన్క్రిప్షన్ (గుప్తీకరణ) డీఫాల్ట్గానే ప్రారంభించడం గమనార్హం. దీంతో వాట్సాప్ వినియోగదారులందరికీ ఈ ఫీచర్ అందుబాటులో ఉంది. అయితే ఇన్స్టాగ్రామ్లో పరిస్థితి మాత్రం కాస్త భిన్నంగా, ఆప్షనల్గా కొంతమంది వినియోగదారులు మాత్రమే దీన్ని వినియోగిస్తున్నారు. దీంతో కంపెనీ ఇప్పుడు ఇన్స్టాగ్రామ్లో మొత్తంగా ఈ ఫీచర్ను నిలిపివేయాలని నిర్ణయించడంతో, వినియోగదారుల గోప్యతా స్థాయి ఇకపై మునుపటిలా ఉండదని స్పష్టమవుతోంది. దీనర్థం మీ ఇన్స్టాగ్రామ్ DMలలో జరుగుతున్న సంభాషణలను మీరే కాకుండా వేరే ఎవరైనా కూడా చదవగలిగే అవకాశం ఉంది.
అయితే దీన్ని తొలిగిస్తూ, భవిష్యత్తులో ఏవైనా కొత్త ప్రైవసీ ఫీచర్లను ప్రవేశపెడతారా?, లేదా? అనే విషయాన్ని మెటా వెల్లడించలేదు. ఈ మార్పు గోప్యతకు సంబంధించి ఆందోళనలను రేకెత్తిస్తోంది. ప్రస్తుతానికి, ఎన్క్రిప్టెడ్ చాట్లను ఉపయోగించే వినియోగదారులు ఏదైనా ముఖ్యమైన కంటెంట్ను త్వరగా సేవ్ చేసుకోవాలి, లేకుంటే వారు ఆ అమూల్యమైన జ్ఞాపకాలను శాశ్వతంగా కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంది.