ఇప్పుడు రీల్స్‌ను తెలుగు సహా ఇతర భారతీయ భాషలలోకి ట్రాన్స్​లేట్ చేసుకోవచ్చు- ఎలాగంటే?

ఇన్‌స్టాగ్రామ్ క్రియేటర్లు ఇప్పుడు తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, బెంగాలీ, మరాఠీ భాషలలో రీల్స్‌ను ట్రాన్స్​లేట్ చేసుకోవచ్చు, డబ్ చేయవచ్చు, లిప్-సింక్ కూడా చేసుకోవచ్చు.

Instagram creators can now translate and lip-sync reels in Telugu, Tamil, Kannada, Bengali and Marathi
Instagram creators can now translate and lip-sync reels in Telugu, Tamil, Kannada, Bengali and Marathi (Photo Credit- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 16, 2026 at 4:49 PM IST

2 Min Read
Hyderabad: ఇన్‌స్టాగ్రామ్ వినియోగదారులకు క్రేజీ అప్డేట్. ఇప్పుడు కంటెంట్ క్రియేటర్లు తమ రీల్స్​ను తెలుగు సహా తమిళం, కన్నడ, మరాఠీ, బెంగాలీ భాషలలోకి ట్రాన్స్​లేట్ చేసుకోవచ్చు. ఈ మేరకు ముంబయిలో జరిగిన "హౌస్ ఆఫ్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్" కార్యక్రమంలో కంపెనీ తన AI-ఆధారిత ట్రాన్స్​లేట్ సాధనాలను మరో 5 భారతీయ భాషలకు విస్తరిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. తద్వారా కంటెంట్ క్రియేటర్లకు తమ రీల్స్​ను​ మరింత మందికి చేరువ చేసుకునే అవకాశాన్ని కల్పించింది. దీంతో పాటు, తమ కంటెంట్ మరింత స్థానికంగా, వ్యక్తిగతంగా అనిపించాలని కోరుకునే క్రియేటర్ల కోసం ఎడిట్స్​లో కొత్త భారతీయ భాషా ఫాంట్‌లను కూడా పరిచయం చేసింది.

5 కొత్త భారతీయ భాషల్లో రీల్స్ ట్రాన్స్​లేషన్: క్రియేటర్లు ఇప్పుడు మెటా AIని ఉపయోగించి తమ రీల్స్‌ను మరో 5 కొత్త భాషలలోకి ట్రాన్స్​లేట్, డబ్, లిప్-సింక్ చేసుకోవచ్చు. కొత్తగా ప్రవేశపెట్టిన తెలుగు, బెంగాలీ, తమిళం, కన్నడ, మరాఠీ భాషలను ఇప్పటికే ఇందులో అందుబాటులో ఉన్న హిందీ, ఇంగ్లిష్, స్పానిష్, పోర్చుగీస్ భాషల జాబితాకు జోడించారు. ఈ అప్డేట్​ను మొదట నవంబర్ 2025లో ప్రకటించినప్పటికీ, ఇది ఇప్పుడు నేటి నుంచి వినియోగదారులందరికీ అందుబాటులోకి వస్తోంది.

రీల్స్​ను ఎలా ట్రాన్స్​లేట్ చేసుకోవాలి?: క్రియేటర్లు రీల్స్​ను అప్​లోడ్ చేస్తున్నప్పుడు లేదా ఎడిట్ చేసేటప్పుడుమెటా AI ట్రాన్స్​లేషన్ ఆప్షన్​ను టర్న్ ఆన్ చేసుకోవచ్చు. ఈ ఆప్షన్​ను ఒకసారి ఎనేబుల్ చేసుకున్న తర్వాత ఇది ఆటోమేటిక్​గా ఆడియోను మరొక భాషలోకి ట్రాన్స్​లేట్ చేసేస్తుంది. ఈ ఫీచర్ మరో స్పెషాలిటీ ఏంటంటే, ఇది వాయిస్​ను ట్రాన్స్​లేట్ చేసేందుకు రోబోటిక్ డబ్​ను ఉపయోగించదు. బదులుగా, రీల్​ ఒరిజినల్ వాయిస్​లోని సౌండ్, టోన్​ను అలాగే ఉంచుతుంది. దీంతో మీరు వేరే భాషలోకి ట్రాన్స్​లేట్ చేసినప్పటికీ ఆ రీల్​లోని వాయిస్ అదే వ్యక్తి నుంచి వస్తున్నట్లుగా అనిపిస్తుంది.

ఇంకా క్రియేటర్లు లిప్-సింక్ ఫీచర్‌ను కూడా ఉపయోగించవచ్చు. ఇది మీ పెదవి కదలికలు వేరే భాషకు సరిపోయేలా AI ఆడియోను సర్దుబాటు చేస్తుంది. దీంతో క్రియేటర్ నిజంగా ఆ భాషలోనే మాట్లాడుతున్నట్లుగా అనిపిస్తుంది. ఇది ఇతర భాషల ప్రేక్షకులలో క్రియేటర్ పట్ల ఒక అనుబంధాన్ని, నమ్మకాన్ని పెంపొందిస్తుంది.

అదనంగా, ఇన్‌స్టాగ్రామ్ తన ఎడిటింగ్ టూల్ "ఎడిట్స్‌"కు కొత్త భారతీయ ఫాంట్‌లను జోడిస్తోంది. దీంతో క్రియేటర్లు ఇప్పుడు దేవనాగరి, బెంగాలీ-అస్సామీ లిపిలలో టెక్స్ట్, క్యాప్షన్‌లను రాసుకోవచ్చు. ఇది హిందీ, మరాఠీ, బెంగాలీ, అస్సామీ వంటి భాషల విజువల్ ఆకర్షణను పెంచుతుంది. ఈ ఫాంట్‌లు మరికొన్ని రోజుల్లో ఆండ్రాయిడ్ డివైజ్​లలో అందుబాటులోకి వస్తాయని ఇన్​స్టాగ్రామ్ వెల్లడించింది.

