ఇప్పుడు రీల్స్ను తెలుగు సహా ఇతర భారతీయ భాషలలోకి ట్రాన్స్లేట్ చేసుకోవచ్చు- ఎలాగంటే?
ఇన్స్టాగ్రామ్ క్రియేటర్లు ఇప్పుడు తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, బెంగాలీ, మరాఠీ భాషలలో రీల్స్ను ట్రాన్స్లేట్ చేసుకోవచ్చు, డబ్ చేయవచ్చు, లిప్-సింక్ కూడా చేసుకోవచ్చు.
Published : January 16, 2026 at 4:49 PM IST
Hyderabad: ఇన్స్టాగ్రామ్ వినియోగదారులకు క్రేజీ అప్డేట్. ఇప్పుడు కంటెంట్ క్రియేటర్లు తమ రీల్స్ను తెలుగు సహా తమిళం, కన్నడ, మరాఠీ, బెంగాలీ భాషలలోకి ట్రాన్స్లేట్ చేసుకోవచ్చు. ఈ మేరకు ముంబయిలో జరిగిన "హౌస్ ఆఫ్ ఇన్స్టాగ్రామ్" కార్యక్రమంలో కంపెనీ తన AI-ఆధారిత ట్రాన్స్లేట్ సాధనాలను మరో 5 భారతీయ భాషలకు విస్తరిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. తద్వారా కంటెంట్ క్రియేటర్లకు తమ రీల్స్ను మరింత మందికి చేరువ చేసుకునే అవకాశాన్ని కల్పించింది. దీంతో పాటు, తమ కంటెంట్ మరింత స్థానికంగా, వ్యక్తిగతంగా అనిపించాలని కోరుకునే క్రియేటర్ల కోసం ఎడిట్స్లో కొత్త భారతీయ భాషా ఫాంట్లను కూడా పరిచయం చేసింది.
5 కొత్త భారతీయ భాషల్లో రీల్స్ ట్రాన్స్లేషన్: క్రియేటర్లు ఇప్పుడు మెటా AIని ఉపయోగించి తమ రీల్స్ను మరో 5 కొత్త భాషలలోకి ట్రాన్స్లేట్, డబ్, లిప్-సింక్ చేసుకోవచ్చు. కొత్తగా ప్రవేశపెట్టిన తెలుగు, బెంగాలీ, తమిళం, కన్నడ, మరాఠీ భాషలను ఇప్పటికే ఇందులో అందుబాటులో ఉన్న హిందీ, ఇంగ్లిష్, స్పానిష్, పోర్చుగీస్ భాషల జాబితాకు జోడించారు. ఈ అప్డేట్ను మొదట నవంబర్ 2025లో ప్రకటించినప్పటికీ, ఇది ఇప్పుడు నేటి నుంచి వినియోగదారులందరికీ అందుబాటులోకి వస్తోంది.
రీల్స్ను ఎలా ట్రాన్స్లేట్ చేసుకోవాలి?: క్రియేటర్లు రీల్స్ను అప్లోడ్ చేస్తున్నప్పుడు లేదా ఎడిట్ చేసేటప్పుడుమెటా AI ట్రాన్స్లేషన్ ఆప్షన్ను టర్న్ ఆన్ చేసుకోవచ్చు. ఈ ఆప్షన్ను ఒకసారి ఎనేబుల్ చేసుకున్న తర్వాత ఇది ఆటోమేటిక్గా ఆడియోను మరొక భాషలోకి ట్రాన్స్లేట్ చేసేస్తుంది. ఈ ఫీచర్ మరో స్పెషాలిటీ ఏంటంటే, ఇది వాయిస్ను ట్రాన్స్లేట్ చేసేందుకు రోబోటిక్ డబ్ను ఉపయోగించదు. బదులుగా, రీల్ ఒరిజినల్ వాయిస్లోని సౌండ్, టోన్ను అలాగే ఉంచుతుంది. దీంతో మీరు వేరే భాషలోకి ట్రాన్స్లేట్ చేసినప్పటికీ ఆ రీల్లోని వాయిస్ అదే వ్యక్తి నుంచి వస్తున్నట్లుగా అనిపిస్తుంది.
ఇంకా క్రియేటర్లు లిప్-సింక్ ఫీచర్ను కూడా ఉపయోగించవచ్చు. ఇది మీ పెదవి కదలికలు వేరే భాషకు సరిపోయేలా AI ఆడియోను సర్దుబాటు చేస్తుంది. దీంతో క్రియేటర్ నిజంగా ఆ భాషలోనే మాట్లాడుతున్నట్లుగా అనిపిస్తుంది. ఇది ఇతర భాషల ప్రేక్షకులలో క్రియేటర్ పట్ల ఒక అనుబంధాన్ని, నమ్మకాన్ని పెంపొందిస్తుంది.
అదనంగా, ఇన్స్టాగ్రామ్ తన ఎడిటింగ్ టూల్ "ఎడిట్స్"కు కొత్త భారతీయ ఫాంట్లను జోడిస్తోంది. దీంతో క్రియేటర్లు ఇప్పుడు దేవనాగరి, బెంగాలీ-అస్సామీ లిపిలలో టెక్స్ట్, క్యాప్షన్లను రాసుకోవచ్చు. ఇది హిందీ, మరాఠీ, బెంగాలీ, అస్సామీ వంటి భాషల విజువల్ ఆకర్షణను పెంచుతుంది. ఈ ఫాంట్లు మరికొన్ని రోజుల్లో ఆండ్రాయిడ్ డివైజ్లలో అందుబాటులోకి వస్తాయని ఇన్స్టాగ్రామ్ వెల్లడించింది.