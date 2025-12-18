Telangana Panchayat Elections Results2025

ETV Bharat / technology

ఇన్‌స్టాగ్రామ్ రీల్స్ ఇప్పుడు టీవీలో!- మెటా బిగ్​ స్క్రీన్ అనుభవాన్ని అందిస్తోంది!!

ఇన్‌స్టాగ్రామ్ మొదటిసారిగా టీవీ కోసం రీల్స్ ఆధారిత యాప్‌ను పరీక్షిస్తోంది. దీని ద్వారా వినియోగదారులు బిగ్ స్క్రీన్‌పై వ్యక్తిగతీకరించిన వీడియో అనుభవాన్ని ఆస్వాదించవచ్చు.

Instagram Begins Testing Reels Focused TV App for Fire TV Users
Instagram Begins Testing Reels Focused TV App for Fire TV Users (Photo Credit- Instagram)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 18, 2025 at 12:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: మెటా ఇన్‌స్టాగ్రామ్ అధికారిక బ్లాగ్ ద్వారా ఒక ప్రధాన నవీకరణను పంచుకుంది. కంపెనీ ఇప్పుడు ఇన్‌స్టాగ్రామ్ కోసం కొత్త టీవీ యాప్‌ను పరీక్షిస్తోంది. దీన్ని ప్రత్యేకంగా రీల్స్​ చూసేందుకు రూపొందించారు. ఈ యాప్​ను పైలట్ ప్రాజెక్ట్‌గా మొదట USలోని అమెజాన్ ఫైర్ టీవీ పరికరాల్లో ప్రారంభిస్తున్నారు.

ఇన్‌స్టాగ్రామ్ బ్లాగ్ పోస్ట్ ప్రకారం, ఈ టీవీ యాప్ పూర్తిగా రీల్స్‌పై దృష్టి పెడుతుంది. యాప్ హోమ్ స్క్రీన్ మొబైల్ ఇంటర్‌ఫేస్ నుంచి గణనీయంగా భిన్నంగా ఉంటుంది. వినియోగదారులకు వీడియో కలెక్షన్​లు అడ్డంగా (క్షితిజ సమాంతరంగా) కన్పిస్తాయి. ఇది రిమోట్​ను ఉపయోగించి​ బ్రౌజ్ చేయడాన్ని సులభతరం చేస్తుంది.

థంబ్‌నెయిల్‌పై క్లిక్ చేసిన తర్వాత రీల్స్ పూర్తి పోర్ట్రెయిట్ మోడ్‌లో ప్లే అవుతాయి. స్క్రీన్ ఒక వైపు టైటిల్ ఉంటుంది. మరొక వైపు లైక్‌లు, షేర్‌ వంటి ఆప్షన్లు కన్పిస్తాయి. అలాగే ఇన్‌స్టాగ్రామ్ మొబైల్ అనుభవం మాదిరిగానే, తదుపరి రీల్ దిగువ నుంచి పైకి కనిపిస్తుంది.

ఒకేసారి ఐదు ఖాతాలతో లాగిన్: ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ప్రతినిధి క్రిస్టీన్ పాయ్ ది వెర్జ్‌తో మాట్లాడుతూ, వినియోగదారులు తమ ఫాలోవర్ల ఖాతాల నుంచి రీల్స్‌ను, అలాగే పాపులర్, రికమండేడ్ కంటెంట్‌ను వీక్షించగలరని చెప్పారు. ఇన్‌స్టాగ్రామ్ టీవీ యాప్‌లోకి లాగిన్ అయిన తర్వాత, ఛానెల్స్ కొత్త విభాగం కనిపిస్తుంది.

You can add up to five accounts, so everyone in your household can enjoy a personalized way of watching Reels.
You can add up to five accounts, so everyone in your household can enjoy a personalized way of watching Reels. (Photo Credit- Instagram)

ఛానెల్‌లలోని రీల్స్ టాపిక్, థీమ్, ట్రెండ్ ఆధారంగా వర్గీకరించి ఉంటాయి. దీనివల్ల క్రీడలు, వంట, సంగీతం లేదా ఏదైనా కాలానుగుణ సంఘటనకు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను కనుగొనడం సులభం అవుతుంది. కొన్ని ఛానెళ్లు ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ట్రెండింగ్‌లో ఉన్న కంటెంట్‌ను ప్రదర్శిస్తాయి, మరికొన్ని పూర్తిగా వినియోగదారుల యాక్టివిటీలపై ఆధారపడి ఉంటాయి.

ఇన్‌స్టాగ్రామ్ టీవీ యాప్‌లో సెర్చ్ ఫీచర్ కూడా ఉంది. దీని ద్వారా వినియోగదారులు తమకు ఇష్టమైన క్రియేటర్లను నేరుగా టీవీలోనే కనుగొనవచ్చు, రీల్స్ ఆధారిత ప్రొఫైల్‌లను వీక్షించవచ్చు, మీ ఆసక్తికి అనుగుణమైన కంటెంట్‌ను అన్వేషించవచ్చు. దీనిలో మరో స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఈ టీవీ యాప్‌లో ఒకేసారి ఐదు అకౌంట్​ల వరకు లాగిన్ అవ్వవచ్చు, తద్వారా ఇంట్లోని ప్రతి ఒక్కరూ తమ సొంత వ్యక్తిగతీకరించిన రీల్స్ అనుభవాన్ని ఆస్వాదించవచ్చు.

Search lets you easily find your favorite creators, browse Reels-based profiles, and explore anything you're interested in.
Search lets you easily find your favorite creators, browse Reels-based profiles, and explore anything you're interested in. (Photo Credit- Instagram)

భవిష్యత్తులో ఇన్‌స్టాగ్రామ్ టీవీ యాప్‌కు మరిన్ని ఫీచర్లను జోడించే అవకాశం ఉంది. బ్లాగ్ పోస్ట్ ప్రకారం, కంపెనీ ఫోన్‌ను రిమోట్‌గా ఉపయోగించడం, ఛానల్ సర్ఫింగ్‌ను సులభతరం చేయడంపై కూడా పని చేస్తోంది. అయితే ఈ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ టీవీ యాప్ ప్రస్తుతం USలో మాత్రమే ప్రారంభించారని గమనించాలి. ఇది ఫైర్ టీవీ సిరీస్ 2, ఓమ్ని టీవీలతో పాటు చాలా ఫైర్ టీవీ స్టిక్ పరికరాలకు మద్దతు ఇస్తుంది.

కిర్రాక్ ఫీచర్లతో 'వన్‌ప్లస్ 15R', 'వన్‌ప్లస్ ప్యాడ్ గో 2'- ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

'ChatGPT Images'లో కీలక అప్​గ్రేడ్- 'నానో బనానా ప్రో'కు ధీటైన ఇమేజ్ క్రియేషన్- ఎలా ఉపయోగించాలంటే?

గూగుల్ 'డార్క్ వెబ్ రిపోర్ట్స్' నిలిపివేత- మీ డేటాను స్వయంగా మీరే తొలగించుకోండిలా!

TAGGED:

INSTAGRAM REELS ON TV
FIRE TV INSTAGRAM APP
META INSTAGRAM TV LAUNCH
INSTAGRAM LATEST NEWS
INSTAGRAM TV APP

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.