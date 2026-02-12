ఇన్స్టాగ్రామ్లో AI ఫేస్ స్వాప్ ఫీచర్!- ఇతరుల పోలికలతో కూడా ఫొటోలు క్రియేట్ చేయొచ్చట!!
ఓపెన్ఏఐ సోరాకు పోటీగా ఇన్స్టాగ్రామ్ AI- పవర్డ్ ఫేస్ స్వాప్ ఫీచర్పై పనిచేస్తోందని సమాచారం.
Published : February 12, 2026 at 11:24 AM IST
Hyderabad: ఇన్స్టాగ్రామ్ యూజర్లకు క్రేజీ అప్డేట్. టెక్ దిగ్గజం ఓపెన్ఏఐ నుంచి వచ్చిన 'సోరా' యాప్కు ధీటుగా మెటా యాజమాన్యంలోని ఈ ప్లాట్ఫామ్ ఒక కొత్త ఫీచర్ను విడుదల చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఓ టిప్స్టర్ అందించిన సమాచారం ప్రకారం, ఇన్స్టాగ్రామ్ ప్రస్తుతం ఫేస్ స్వాప్ ఫీచర్పై పనిచేస్తోంది. ఇది వినియోగదారులు తమ పోలికలతో ఫొటోలు, వీడియోలను సృష్టించడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. అదనంగా వినియోగదారులు ఇతరుల పోలికలను కూడా అభ్యర్థించగలరని పేర్కొన్నారు. ఈ ఫీచర్ ఓపెన్ఏఐ సోరా యాప్ని పోలి ఉన్నప్పటికీ, ఇంప్లిమెంటేషన్ భిన్నంగా ఉండవచ్చని చెబుతున్నారు.
ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫేస్ స్వాప్ ఫీచర్?: టిప్స్టర్ అలెశాండ్రో పలుజ్జి "#Instagram is working on an #AI-powered face swap feature" అని పేర్కొంటూ ప్రముఖ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ 'X' ద్వారా ఒక పోస్ట్ షేర్ చేశారు. ఆయన ఈ కొత్త టూల్కు సంబంధించిన స్క్రీన్షాట్లను కూడా పంచుకున్నారు. అయితే టిప్స్టర్ దీనిని ఫేస్ స్వాప్ ఫీచర్ అని పిలిచినప్పటికీ, స్క్రీన్షాట్లు దీని పేరును "Create my likeness" అని సూచిస్తున్నాయి.
#Instagram is working on an #AI-powered face swap feature 👀— Alessandro Paluzzi (@alex193a) February 10, 2026
ℹ️ In order to use someone else’s likeness in photos or videos, you must ask for permission pic.twitter.com/iO2rFU6luK
స్క్రీన్షాట్లను బట్టి చూస్తే, ఇన్స్టాగ్రామ్ యూజర్లు డిఫాల్ట్గా తమ లైక్నెస్ను యాక్సెస్ చేయగలరని తెలుస్తోంది. అంటే ఈ ఫీచర్ ద్వారా వినియోగదారులు తమ రూపాన్ని డిజిటల్ వెర్షన్లో రూపొందించుకోవచ్చు, వివిధ రకాల ఫొటోలు, వీడియోలను సృష్టించడానికి AIని ఉపయోగించవచ్చు. ఇన్స్టాగ్రామ్ వారి పోస్ట్లు, హైలైట్ల నుంచి యూజర్ లైకీ ప్రొఫైల్ను ఆటోమేటిక్గా రూపొందిస్తుందా లేదా వినియోగదారులు ప్రత్యేక సెల్ఫీని అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుందా అనేది ప్రస్తుతం అస్పష్టంగా ఉంది.
అయితే, ఈ ఫీచర్ ప్రారంభమైతే వినియోగదారులు టెక్స్ట్ ప్రాంప్ట్లను అందించడం ద్వారా AI ఫొటోలు లేదా వీడియోలను సృష్టించుకోగలుగుతారనేది మాత్రం స్పష్టమవుతోంది. అదనంగా, ఈ కంటెంట్ను DM(డైరెక్ట్ మెసేజ్)ల ద్వారా స్నేహితులతో పంచుకునే లేదా స్టోరీస్, ఫీడ్లో పోస్ట్ చేసే అవకాశమూ ఉండవచ్చు.
ఇతరుల పోలికలు కూడా: టిప్స్టర్ ప్రత్యేక స్క్రీన్షాట్లో పంచుకున్నట్లుగా, ఈ ఫీచర్లో ఆసక్తికరమైన అంశం ఏంటంటే, AI కంటెంట్ను రూపొందించడానికి వేరొకరి పోలికలను కూడా ఉపయోగించగల సామర్థ్యం. అయితే దీనికి వారి అనుమతి అవసరం. స్క్రీన్షాట్లో మొదటి ఇమేజ్ను గమనించినట్లయితే అందులో "Invite" ఆప్షన్ కన్పిస్తుంది. ఇంకా పోస్ట్లో రెండవ చిత్రాన్ని చూస్తే అందులో ఒక యూజర్ మరొకరికి ఆహ్వానం పంపుతున్నట్లుగా ఉంది. దీన్నిబట్టి ఇతర వినియోగదారుల నుంచి అనుమతి లభిస్తేనే మనం వారిని పోలిన AI ఫొటో లేదా వీడియోను క్రియేట్ చేయగలమని అర్థం అవుతుంది.
ఇతరుల గుర్తింపును దుర్వినియోగం చేయకుండా నిరోధించేందుకే ఈ అనుమతి వ్యవస్థ (Permission System)ను జోడిస్తున్నారనేది స్పష్టమవుతోంది. ఓపెన్ఏఐ సోరా ప్లాట్ఫామ్ విషయానికి వస్తే, వినియోగదారులకు తమను పోలిన చిత్రాలు, వీడియోలను క్రియేట్ చేసుకునేందుకు యాక్సెస్ను అందిస్తున్నప్పటికీ కొన్నిరకాల చర్యలు, పదాల వినియోగానికి మాత్రం అనుమతించకుండా ఈ సమస్యను పరిష్కరిస్తోంది. అయితే ఇన్స్టాగ్రామ్ ఈ ఫీచర్పై ఇంకా ఎటువంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదనేది గమనించాలి.