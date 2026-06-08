స్లిమ్ డిజైన్, పవర్ఫుల్ పెర్ఫార్మెన్స్తో ఇన్ఫినిక్స్ 'స్మార్ట్ 20'- రూ. 12,499లకే!
బడ్జెట్ ధరలో స్లిమ్ డిజైన్, పవర్ఫుల్ పెర్ఫార్మెన్స్ కోరుకునేవారినే లక్ష్యంగా చేసుకుని ఇన్ఫినిక్స్ తన "స్మార్ట్ 20" స్మార్ట్ఫోన్ను ఇండియాలో లాంఛ్ చేసింది. ఈ ఫోన్ మందం కేవలం 7.7mm.
Published : June 8, 2026 at 3:42 PM IST
Hyderabad: ఇన్ఫినిక్స్ తన తాజా బడ్జెట్ స్మార్ట్ఫోన్గా "స్మార్ట్ 20"ను భారతదేశంలో విడుదల చేసింది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ 7.7mm మందపాటి బాడీ, 3D-టెక్చర్ కాంపోజిట్ రియర్ ప్యానెల్ను కలిగి ఉంది. దీని కీలక ఫీచర్లలో 6.78-అంగుళాల డిస్ప్లే, మీడియాటెక్ హీలియో G81 అల్టిమేట్ చిప్సెట్, 5,200mAh బ్యాటరీ ఉన్నాయి. ఈ ఫోన్లో అల్ట్రా లింక్ సపోర్ట్ ఉంది. దీంతో నెట్వర్క్ లేకుండానే తక్కువ దూరాల్లో ఆఫ్లైన్ కాలింగ్, మెసేజింగ్ చేయొచ్చు. ఫోలాక్స్ వాయిస్ అసిస్టెంట్ ద్వారా పనిచేసే ఏఐ టూల్స్ను కూడా ఇన్ఫినిక్స్ ఇందులో ఇచ్చింది. స్మార్ట్ 20 ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత XOS 16తో రన్ అవుతుంది. ఈ నెల చివర్లో ఇండియాలో సేల్కు రానుంది.
ఇన్ఫినిక్స్ స్మార్ట్ 20 వేరియంట్లు:
- 4GB RAM + 64GB స్టోరేజ్
- 4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:
- 4GB RAM + 64GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 12,499
- 4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 13,999
కలర్ ఆప్షన్లు: ఈ హ్యాండ్సెట్ క్లౌడ్లైన్ బ్లూ, పోలారిస్ టైటానియం, షాడో బ్లాక్, సన్లైక్ ఆరెంజ్ రంగులలో లభిస్తుంది.
ఆఫర్ల వివరాలు: కంపెనీ ఈ స్మార్ట్ఫోన్పై రూ. 500 వరకు అదనపు బ్యాంక్ ఆఫర్లను ప్రకటించింది. అయితే దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇంకా వెల్లడి కాలేదు. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ జూన్ 12 నుంచి ఫ్లిప్కార్ట్ ద్వారా భారతదేశంలో అమ్మకానికి రానుంది.