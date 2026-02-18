3D కర్వ్డ్ డిస్ప్లేతో 'ఇన్ఫినిక్స్ నోట్ ఎడ్జ్ 5G'- ఉచిత స్క్రీన్ రీప్లేస్మెంట్, రెండేళ్ల వారంటీ!
3D కర్వ్డ్ 1.5K AMOLED డిస్ప్లే, 6,500mAh బ్యాటరీతో భారతదేశంలో ఇన్ఫినిక్స్ నోట్ ఎడ్జ్ 5G లాంఛ్ అయింది.
Published : February 18, 2026 at 2:22 PM IST
Hyderabad: భారత మార్కెట్లోకి "ఇన్ఫినిక్స్ నోట్ ఎడ్జ్ 5G" స్మార్ట్ఫోన్ ఎంట్రీ ఇచ్చింది. దీని కీలక ఫీచర్లలో 3D కర్వ్డ్ 1.5K AMOLED డిస్ప్లే, మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7100 చిప్సెట్, 45W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో 6,500mAh బ్యాటరీ ఉన్నాయి. భారత మార్కెట్లో ఇన్ఫినిక్స్ నోట్ ఎడ్జ్ 5G మూడు రంగు ఎంపికలలో అందుబాటులో ఉంటుంది. మరెందుకు ఆలస్యం దీని ధర, ఇతర ఫీచర్లతో పాటు మరిన్ని వివరాలపై ఓ లుక్కేద్దాం రండి.
ఇన్ఫినిక్స్ నోట్ ఎడ్జ్ 5G వేరియంట్లు: కంపెనీ దీన్ని మూడు వేరియంట్లలో విడుదల చేసింది.
6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:
6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 21,999
8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 23,999
8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 25,999
కలర్ ఆప్షన్లు: ఇది మూడు రంగు ఎంపికలలో లభిస్తుంది.
- లూనార్ టైటానియం
- స్టెల్లార్ బ్లూ
- సిల్క్ గ్రీన్
సేల్ వివరాలు: భారత మార్కెట్లో ఈ స్మార్ట్ఫోన్ సేల్స్ ఫిబ్రవరి 25 నుంచి ప్రారంభంకానున్నాయి. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు ఫ్లిప్కార్ట్, ఇన్ఫినిక్స్ ఇండియా ఆన్లైన్ స్టోర్ ద్వారా కొనుగోలు చేయొచ్చు.
ఆఫర్ల వివరాలు: లాంఛ్ ఆఫర్లలో భాగంగా, SBI, ICICI బ్యాంక్ కార్డ్ హోల్డర్లు రూ. 2,000 వరకు తక్షణ బ్యాంక్ డిస్కౌంట్లను పొందవచ్చు. ఈ ఫోన్ కొనుగోలుదారులకు ఆరు నెలల్లోపు వన్-టైమ్ స్క్రీన్ రీప్లేస్మెంట్ లభిస్తుంది. దీంతోపాటు కంపెనీ 12 నెలల పొడిగించిన వారంటీ (మొత్తం 24 నెలలు), 12 నెలల నో-కాస్ట్ EMIని కూడా అందిస్తోంది. అదనంగా అర్హత కలిగిన జియో ప్లాన్లతో వినియోగదారులు 18 నెలల పాటు ఉచిత గూగుల్ జెమిని ప్రో సబ్స్క్రిప్షన్ కూడా పొందొచ్చని కంపెనీ తెలిపింది.
ఇన్ఫినిక్స్ నోట్ ఎడ్జ్ 5G ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
డిస్ప్లే: ఈ ఫోన్ 6.78-అంగుళాల 1.5K (1,208x2,644 పిక్సెల్లు) LTPS 3D కర్వ్డ్ AMOLED స్క్రీన్ను కలిగి ఉంది. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 240Hz టచ్ శాంప్లింగ్ రేట్, 4,500 నిట్ల వరకు పీక్ బ్రైట్నెస్ను అందిస్తుంది. దీని ప్యానెల్ కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 7i రక్షణను కలిగి ఉంది.
ప్రాసెసర్: దీనిలో మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7100 చిప్సెట్ ఉంది. ఇది మాలి-G610 GPU, 8GB వరకు LPDDR5X RAM, 256GB వరకు UFS 2.2 ఆన్బోర్డ్ స్టోరేజ్తో వస్తుంది.
బ్యాటరీ కెపాసిటీ: ఈ "ఇన్ఫినిక్స్ నోట్ ఎడ్జ్ 5G"లో 6,500mAh బ్యాటరీ ఉంది. ఇది 45W వైర్డు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, 10W రివర్స్ వైర్డు ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది.
కెమెరా సెటప్: ఈ హ్యాండ్సెట్ డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా యూనిట్ను కలిగి ఉంది. ఇందులో f/1.8 ఎపర్చరు, డ్యూయల్ ఫ్లాష్ సెటప్తో 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరా ఉంది. ఇది సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్ల కోసం 13-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ ఫేసింగ్ కెమెరాను కలిగి ఉంది.
కనెక్టివిటీ ఫీచర్లు: దీని కనెక్టివిటీ ఎంపికలలో డ్యూయల్ సిమ్ సపోర్ట్ (నానో+నానో), 5.5G & 5G నెట్వర్క్లు, Wi-Fi, బ్లూటూత్ 5.4, GPS, NFC, USB టైప్-C, OTG సపోర్ట్, FM రేడియో, USB టైప్-C పోర్ట్ ఉన్నాయి.
IP రేటింగ్: ఈ హ్యాండ్సెట్ దుమ్ము, నీటి నుంచి రక్షణ కోసం IP65 రేటింగ్ను కలిగి ఉంది.
ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఈ డ్యూయల్-సిమ్ (నానో + నానో) సపోర్టెడ్ ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 16-ఆధారిత XOS 16పై నడుస్తుంది. కంపెనీ దీనికి మూడు సంవత్సరాల OS అప్గ్రేడ్లు, ఐదు సంవత్సరాల భద్రతా అప్డేట్లు లభిస్తాయని హామీ ఇస్తోంది.