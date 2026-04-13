యాక్టివ్ మ్యాట్రిక్స్ రియర్ డిస్ప్లేతో ఇన్ఫినిక్స్ నోట్ 60 ప్రో లాంఛ్- ధర ఎంతంటే?
ఇన్ఫినిక్స్ నోట్ 60 ప్రో భారతదేశంలో యాక్టివ్ మ్యాట్రిక్స్ రియర్ డిస్ప్లే, 6,500mAh బ్యాటరీతో విడుదలయ్యింది.
Published : April 13, 2026 at 3:17 PM IST
Hyderabad: స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ ఇన్ఫినిక్స్ తన "నోట్ 60" సిరీస్లో మొదటి మోడల్గా "ఇన్ఫినిక్స్ నోట్ 60 ప్రో" మోడల్ను భారతదేశంలో విడుదల చేసింది. ఈ ఫోన్ వెనుక ప్యానెల్పై 'Active Matrix Display'ని కలిగి ఉంది. ఇది నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారాన్ని ప్రదర్శించడానికి అనేక LEDలతో వస్తుంది. ఈ హ్యాండ్సెట్లో 6.78-అంగుళాల 1.5K AMOLED డిస్ప్లే కూడా ఉంది. ఇది గరిష్ఠంగా 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్ను అందిస్తుంది. ఇక చిప్సెట్ విషయానికి వస్తే, ఇది ఆక్టా-కోర్ స్నాప్డ్రాగన్ 7 సిరీస్ చిప్సెట్పై పనిచేస్తుంది.
ఇన్ఫినిక్స్ నోట్ 60 ప్రో వేరియంట్లు: ఇది భారత మార్కెట్లో రెండు వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంటుంది.
- 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
- 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:
- 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 31,999
- 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 34,999
అయితే కస్టమర్లు SBI, ICICI బ్యాంక్, Yes బ్యాంక్, బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా, IDFC బ్యాంక్ కార్డులను ఉపయోగించి రూ. 3,000 తక్షణ తగ్గింపును పొందవచ్చు. అంతేకాకుండా, కంపెనీ 12 నెలల వరకు వడ్డీ లేని EMI సౌకర్యాలను కూడా అందిస్తోంది.
కలర్ ఆప్షన్లు: కంపెనీ ఈ ఫోన్ను భారత మార్కెట్లో మూడు రంగు ఎంపికలలో ప్రవేశపెట్టింది.
- డీప్ ఓషన్ బ్లూ (Deep Ocean Blue)
- మోచా బ్రౌన్ (Mocha Brown)
- సోలార్ ఆరెంజ్ (Solar Orange)
సేల్ వివరాలు: భారతదేశంలోఈ ఫోన్ సేల్స్ ఏప్రిల్ 20 నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. ఆసక్తి ఉన్నవారు ఫ్లిప్కార్ట్, ఇన్ఫినిక్స్ ఆన్లైన్ స్టోర్లను సంప్రదించి కొనుగోలు చేయొచ్చు.
ఇన్ఫినిక్స్ నోట్ 60 ప్రో ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
డిస్ప్లే: ఈ ఫోన్ 6.78-అంగుళాల 1.5K (1,208x2,644 పిక్సెల్స్) LTPS AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది. ఇది గరిష్ఠంగా 144Hz రిఫ్రెష్ రేటు, 4,500 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్, 100 శాతం DCI-P3 కలర్ గ్యామట్, 2,800Hz ఇన్స్టంట్ టచ్ శాంప్లింగ్ రేటు, 2,304Hz వరకు PWM డిమ్మింగ్, 93.18 శాతం స్క్రీన్-టు-బాడీ రేషియోను అందిస్తుంది. అంతేకాక ఈ డిస్ప్లే కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 7i ప్రొటెక్షన్తో వస్తుంది.
ప్రాసెసర్: ఇది క్వాల్కమ్ 4nm ఆక్టా-కోర్ స్నాప్డ్రాగన్ 7s జెన్ 4 చిప్సెట్పై పనిచేస్తుంది. ఈ SoCలో 1.8GHz క్లాక్ స్పీడ్తో పనిచేసే నాలుగు ఎఫిషియెన్సీ కోర్లు, 2.4GHz క్లాక్ స్పీడ్తో పనిచేసే మూడు పెర్ఫార్మెన్స్ కోర్లు, గరిష్టంగా 2.7GHz క్లాక్ స్పీడ్ను అందించే ఒక ప్రైమ్ కోర్ ఉన్నాయి. ఈ స్మార్ట్ఫోన్లో అడ్రెనో A810 GPU, 8GB LPDDR5 RAM, 256GB వరకు UFS 2.2 ఆన్బోర్డ్ స్టోరేజ్ సదుపాయం కూడా లభిస్తుంది.
కెమెరా సెటప్: ఇందులో డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా యూనిట్ ఉంది. ఇందులో ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ (OIS), 78-డిగ్రీల ఫీల్డ్ ఆఫ్ వ్యూ, ఆటోఫోకస్తో కూడిన 50-మెగాపిక్సెల్ (f/1.59) ప్రైమరీ షూటర్ ఉంది.
అంతేకాకుండా, ఈ కొత్త హ్యాండ్సెట్లో ఆటోఫోకస్, 111.4-డిగ్రీల ఫీల్డ్ ఆఫ్ వ్యూతో కూడిన 8-మెగాపిక్సెల్ (f/2.2) అల్ట్రావైడ్ కెమెరాను కూడా అందించారు. ఇక సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్స్ కోసం ఇందులో 13-మెగాపిక్సెల్ (f/2.2) ఫ్రంట్-ఫేసింగ్ కెమెరాను అమర్చారు. ఈ ఫోన్ 4K/30 fps వరకు వీడియోలను రికార్డ్ చేయగలదు.
బ్యాటరీ: ఈ స్మార్ట్ఫోన్, 90W వైర్డ్, 30W వైర్లెస్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ మద్దతుతో కూడిన 6,500mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంది. ఈ హ్యాండ్సెట్ 7.5W వైర్డ్, 5W వైర్లెస్ రివర్స్ ఛార్జింగ్కు కూడా మద్దతు ఇస్తుంది.
ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఇది Android 16 ఆధారిత XOS 16 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్పై పనిచేస్తుంది.
IP రేటింగ్: దుమ్ము, నీటి తుంపర్ల నుంచి రక్షణనిచ్చేందుకు ఈ ఫోన్ IP64 రేటింగ్ బిల్డ్ క్వాలిటీని కలిగి ఉంది.
కనెక్టివిటీ ఫీచర్లు: కనెక్టివిటీ కోసం ఇందులో 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, బ్లూటూత్ 5.4, USB టైప్-C పోర్ట్, NFC, GPS వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి.
సెన్సార్లు: ఇందులో పొందుపరిచిన సెన్సార్ల జాబితాలో G-సెన్సార్, ఇ-కంపాస్, గైరోస్కోప్, లైట్ సెన్సార్, ప్రాక్సిమిటీ సెన్సార్, IR బ్లాస్టర్, భద్రత కోసం ఇన్-డిస్ప్లే ఫింగర్ప్రింట్ సెన్సార్ ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా, ఇందులో పక్కభాగంలో హార్ట్రేట్ సెన్సార్ను కూడా అమర్చారు.
కొలతలు, బరువు: ఈ ఫోన్ 162.37x77.17x7.45mm కొలతలతో సుమారు 200 గ్రాముల బరువు ఉంటుంది.