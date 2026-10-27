భారత్లో గేమింగ్-ఫోకస్డ్ 'ఇన్ఫినిక్స్ GT 50 ప్రో' లాంఛ్: గేమర్లకు పండగే!
మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 8400 అల్టిమేట్ చిప్సెట్, 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్ డిస్ప్లేతో 'ఇన్ఫినిక్స్ GT 50 ప్రో' భారతదేశంలో విడుదలైంది.
Published : October 27, 2026 at 1:06 PM IST
Hyderabad: గేమింగ్ ప్రియులకు అదిరే అప్డేట్. ఇన్ఫినిక్స్ GT 50 ప్రో భారతదేశంలో మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 8400 అల్టిమేట్ చిప్సెట్తో విడుదలైంది. గేమింగ్కు ప్రాధాన్యతనిస్తూ రూపొందించిన ఈ స్మార్ట్ఫోన్లో 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో కూడిన AMOLED డిస్ప్లే ఉంది. ఇందులో 6,500mAh బ్యాటరీని అమర్చారు. అంతేకాకుండా, ప్రెషర్-సెన్సిటివ్ షోల్డర్ ట్రిగ్గర్లు, HydroFlow లిక్విడ్ కూలింగ్ వ్యవస్థను ఇందులో పొందుపరచారు. దీనికి అనుకూలంగా ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన కంట్రోలర్, గేమింగ్ డాక్, మాగ్నెటిక్ కూలింగ్ యాక్సెసరీలు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఇన్ఫినిక్స్ GT 50 ప్రో ధర: భారతదేశంలో ఇన్ఫినిక్స్ GT 50 ప్రో (12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ వేరియంట్) ధర రూ. 69,999గా నిర్ణయించారు. లాంఛ్ ఆఫర్లో భాగంగా ఈ ఫోన్తో పాటు రూ. 24,999 విలువైన 'GT 50 Pro గేమింగ్ ఎకోసిస్టమ్'ను ఉచితంగా అందిస్తున్నారు. ఈ ప్యాకేజీలో GT NX స్టేషన్, GT NX కంట్రోలర్, GT కూలింగ్ ఫ్యాన్ కమ్ ఛార్జర్, GT 50 ప్రో మాగ్సేఫ్ (MagSafe) కవర్ వంటివి ఉన్నాయి. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు దీనిని ఫ్లిప్కార్ట్ (Flipkart), కంపెనీ అధికారిక ఆన్లైన్ స్టోర్ ద్వారా కొనుగోలు చేయవచ్చు.
కలర్ ఆప్షన్లు: భారత మార్కెట్లో ఇది రెండు విభిన్న రంగు ఎంపికలలో లభిస్తుంది. అవి:
GT50PRO Ecosystem Price Revealed ✅ Pre-Book Now: https://t.co/06RxxRqgOI #Gt50pro #infinixgt50pro #gametogether https://t.co/H0BrksvdRV— Infinix India (@InfinixIndia) October 27, 2026
- బ్లాక్ అబిస్ (Black Abyss)
- రెడ్ బ్లేజ్ (Red Blaze)
ఇన్ఫినిక్స్ GT 50 ప్రో ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
- డిస్ప్లే: ఇందులో 6.78-అంగుళాల LTPS AMOLED డిస్ప్లేను అమర్చారు. ఇది 1.5K (1,208x2,644 పిక్సెల్స్) రిజల్యూషన్, 144Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్, 4,500 నిట్స్ వరకు పీక్ బ్రైట్నెస్, 2,800Hz ఇన్స్టంట్ టచ్ శాంప్లింగ్ రేట్ను అందిస్తుంది. ఈ డిస్ప్లే కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 7i ప్రొటెక్షన్, TÜV లో బ్లూ లైట్ సర్టిఫికేషన్ను కూడా కలిగి ఉంది.
- ప్రాసెసర్: ఈ స్మార్ట్ఫోన్ మాలి-G720 MC7 GPUతో జత చేసిన 4nm మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 8400 అల్టిమేట్ చిప్సెట్పై పనిచేస్తుంది. ఇది 12GB LPDDR5X RAM, 512GB వరకు UFS 4.1 ఆన్బోర్డ్ స్టోరేజ్ను అందిస్తుంది. సుదీర్ఘ గేమింగ్ సమయంలో ఫోన్ వేడెక్కకుండా ఉండేందుకు ఇందులో కంపెనీ హైడ్రోఫ్లో లిక్విడ్ కూలింగ్ వ్యవస్థ ఉంది.
- GT ట్రిగ్గర్లు: ఇన్ఫినిక్స్ 'GT 50 ప్రో'లో ప్రెజర్-సెన్సిటివ్ షోల్డర్ బటన్లు ఉన్నాయి. వీటిని కంపెనీ 'ఓపెన్-కట్ ప్రెజర్-సెన్స్ GT ట్రిగ్గర్స్' అని పిలుస్తోంది. ఇవి 10 ప్రెజర్ లెవెల్స్ను అందిస్తాయి. వీటిని గేమ్లోని వివిధ యాక్షన్లకు మ్యాప్ చేసుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా యాప్స్ ఓపెన్ చేయడం, మీడియా కంట్రోల్ వంటి సిస్టమ్ ఫంక్షన్ల కోసం కూడా వీటిని ఉపయోగించవచ్చు.
- ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: డ్యూయల్-సిమ్ సపోర్టెడ్ ఇన్ఫినిక్స్ GT 50 ప్రో ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత XOS 16 పై పనిచేస్తుంది.
- కెమెరా సెటప్: ఇన్ఫినిక్స్ 'GT 50 ప్రో'లో డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ ఉంది. ఇందులో ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ (OIS), f/1.59 ఎపర్చర్తో కూడిన 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ సెన్సార్, అలాగే f/2.2 అపర్చర్తో కూడిన 8-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్-యాంగిల్ కెమెరా ఉన్నాయి. సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్స్ కోసం ఫోన్ ముందు భాగంలో 13-మెగాపిక్సెల్ కెమెరాను అందించారు.
- IP రేటింగ్: దుమ్ము, నీటి నుంచి రక్షణ కోసం ఇది IP64-రేటెడ్ బిల్డ్ క్వాలిటీతో వస్తోంది.
- కనెక్టివిటీ & సెన్సార్లు: ఇది Wi-Fi 6, బ్లూటూత్ 5.4, NFC, USB టైప్-C పోర్ట్ వంటి కనెక్టివిటీ ఫీచర్లకు సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇక సెన్సార్ల విషయానికి వస్తే, ఇందులో ఇన్-డిస్ప్లే ఫింగర్ప్రింట్ సెన్సార్, X-యాక్సిస్ లీనియర్ మోటార్, ఇన్ఫ్రారెడ్ బ్లాస్టర్ ఉన్నాయి.
- బ్యాటరీ: ఇన్ఫినిక్స్ 'GT 50 ప్రో'లో 6,500mAh బ్యాటరీ ఉంది. ఇది 45W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, 30W వైర్లెస్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. అంతేకాకుండా 10W రివర్స్ వైర్డ్, 5W రివర్స్ వైర్లెస్ ఛార్జింగ్కు కూడా మద్దతు ఇస్తుంది. వైర్లెస్ బైపాస్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేసే GT మ్యాగ్ఛార్జ్ కూలర్ 2.0కు కూడా ఇది అనుకూలంగా ఉంటుంది.