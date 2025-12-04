మీరు మోటరోలా వినియోగదారులా?- ఇప్పుడు మీకు మరో ఎంపికగా 'ఇండస్' యాప్స్టోర్
మోటరోలా ఇండియాతో జతకట్టిన ఇండస్ యాప్స్టోర్- వివరాలు ఇవే!
Published : December 4, 2025 at 11:18 AM IST
Hyderabad: ఫిన్టెక్ దిగ్గజం ఫోన్పేకి చెందిన ఇండస్ యాప్స్టోర్ బుధవారం మోటరోలా ఇండియాతో ప్రధాన భాగస్వామ్యాన్ని ప్రకటించింది. ఈ భాగస్వామ్యంతో ఇండస్ యాప్స్టోర్ ఇప్పుడు దేశంలో విక్రయించే అన్ని మోటరోలా పరికరాల్లో ప్రీ-లోడ్ అయి వస్తుంది. దీంతో మోటరోలా ఫోన్ వినియోగదారులు గూగుల్ ప్లే స్టోర్తో పాటు ఇండస్ యాప్స్టోర్ నుంచి యాప్లను డౌన్లోడ్, ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు.
భారతీయ వినియోగదారులకు మరో ఎంపిక: ఈ చర్య భారతీయ యాప్ మార్కెట్ప్లేస్ను మరిన్ని పరికరాలకు విస్తరిస్తుందని ఫోన్పే తెలిపింది. దీని వలన ఆండ్రాయిడ్ వినియోగదారులు యాప్లను డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి, ఇన్స్టాల్ చేయడానికి తమకు నచ్చిన ప్లాట్ఫామ్ను ఎంచుకోవడానికి మరొక ఎంపిక లభిస్తుంది. అయితే ఈ భాగస్వామ్యానికి సంబంధించిన ఆర్థిక నిబంధనలపై ఈ రెండు కంపెనీలు ఎటువంటి వివరాలను వెల్లడించలేదు.
motorola and Indus Appstore (the homegrown store by PhonePe) have announced their partnership.— Mukul Sharma (@stufflistings) December 3, 2025
Moving forward, the appstore will make its way to moto phones. pic.twitter.com/f47Sper6hv
ఈ భాగస్వామ్యాన్ని ప్రకటిస్తూ, ఫోన్పే ఒక పత్రికా ప్రకటనలో తన భారతీయ ఆండ్రాయిడ్ యాప్ మార్కెట్ప్లేస్ ఇప్పుడు దేశంలోని మోటరోలా స్మార్ట్ఫోన్లు, టాబ్లెట్లలో అందుబాటులో ఉంటుందని తెలిపింది. ఇది మార్కెట్ పంపిణీని విస్తరిస్తుందని, మోటరోలా వినియోగదారులకు వ్యక్తిగతీకరించిన యాప్ ఆవిష్కరణ అనుభవాన్ని అందిస్తుందని చెబుతోంది.
"మోటరోలాతో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకోవడం మాకు చాలా సంతోషాన్నిస్తుంది. దీనివల్ల ఎక్కువ మంది భారతీయులు ఇండస్ యాప్స్టోర్ను ఉపయోగించుకోగలుగుతారు. 'మేడ్ ఫర్ ఇండియా' అనే తత్వాన్ని నిజంగా ప్రతిబింబించే ఈ యాప్ స్టోర్, భారతీయ యాప్ ఆర్థిక వ్యవస్థను విప్లవాత్మకంగా మార్చడానికి సిద్ధంగా ఉంది" - ప్రియా ఎం. నరసింహన్, ఇండస్ యాప్స్టోర్ చీఫ్ బిజినెస్ ఆఫీసర్
ఇండస్ యాప్స్టోర్ కీలకాంశాలు: ఇండస్ యాప్స్టోర్ ఫిబ్రవరి 21, 2024న ప్రారంభించారు. ఈ యాప్ స్టోర్ వ్యక్తిగతీకరించిన ఇన్-యాప్ అనుభవం, AI-ఆధారిత వాయిస్ సెర్చ్ వంటి ప్రత్యేక ఫీచర్లను అందిస్తుంది. ఈ ఇండస్ యాప్స్టోర్ 12 భారతీయ భాషలలో అందుబాటులో ఉంది. వినియోగదారులు యాప్లను వీటిలో తమకు నచ్చిన భాషలో శోధించి పొందవచ్చు. ఇది తెలుగుతో పాటు ఇంగ్లిషు కన్నడ, హిందీ, మలయాళం, మరాఠీ, తమిళంతో సహా 12 భారతీయ భాషలకు మద్దతు ఇస్తుంది.
ఇండస్ యాప్స్టోర్లో ప్రస్తుతం ఫ్లిప్కార్ట్, ఇక్సిగో, డొమినోస్ పిజ్జా, స్నాప్డీల్, జియోమార్ట్, బజాజ్ ఫిన్సర్వ్తో పాటు అర మిలియన్ కంటే ఎక్కువ యాప్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. అందులో జాబితో చేసిన ప్రతి యాప్ను మాల్వేర్, భద్రతా ప్రమాదాల దృష్ట్యా పరీక్షించే అందిస్తామని కంపెనీ పేర్కొంది.
ఇంతకు ముందు కూడా: ఇండస్ యాప్స్టోర్ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థతో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకోవడం ఇదే తొలిసారి కాదు. గతంలో యాప్ మార్కెట్ప్లేస్ షావోమీ ఇండియా, లావా వంటి బ్రాండ్లతో ఇలాంటి ఒప్పందాలను కుదుర్చుకుంది. ఇండస్ యాప్స్టోర్ ఇప్పటికే ఈ కంపెనీల పరికరాల్లో ప్రీ-ఇన్స్టాల్ అయి ఉంటుంది. మోటరోలా మొబిలిటీ ఇండియా మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ టి.ఎం. నరసింహన్ మాట్లాడుతూ, "ఈ స్థానిక ప్లాట్ఫామ్ను సమగ్రపరచడం ద్వారా, వినియోగదారులకు వారి అనుభవాన్ని మెరుగుపరిచే వినూత్న యాప్ డిస్కవరీ మాధ్యమాన్ని అందిస్తున్నాం" అని అన్నారు.
|Feature
|Details
|Language support
|12 Indian languages including English
|Security
|Every app is listed after malware check
|Top Apps
|Flipkart, Ixigo, Dominos, JioMart and others
|AI Features
|Voice search and personalized app recommendation
|Device
|Available in devices from Xiaomi, Lava and now Motorola