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భారత కార్ మార్కెట్లో సరికొత్త చరిత్ర- జులైలో 4.7 లక్షల విక్రయాలు

భారత ప్యాసింజర్ వాహనాల విక్రయాలు జులైలో 4.7 లక్షల రికార్డు స్థాయికి చేరాయి. ఇందులో దేశీయ దిగ్గజం మారుతి సుజుకి సంస్థ ఒక్కటే 2 లక్షలకు పైగా కార్లను విక్రయించి సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది.

Maruti Suzuki India registered around 33 per cent YoY growth in July 2026
Maruti Suzuki India registered around 33 per cent YoY growth in July 2026 (Image Credit- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 3, 2026 at 1:34 PM IST

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Hyderabad: భారత ఆటోమొబైల్ రంగానికి జులై నెల బాగా కలిసొచ్చింది. దేశీయ ప్యాసింజర్ వాహనాల మార్కెట్ జులై 2026లో రికార్డు స్థాయి అమ్మకాలతో దూసుకెళ్లింది. ఈ ఒక్క నెలలోనే ఏకంగా 4.7 లక్షల యూనిట్ల విక్రయాలు నమోదయ్యాయి. గతేడాది ఇదే నెలలోని 3.5 లక్షల యూనిట్ల అమ్మకాలతో పోలిస్తే.. ఇది సుమారు 34 శాతం వార్షిక వృద్ధిని (YoY) సూచిస్తోంది. ముఖ్యంగా ఎస్‌యూవీ (SUV) మోడళ్లకు ఉన్న ఆదరణ, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల (EV) డిమాండ్ వేగంగా పెరగడం ఈ భారీ వృద్ధికి ప్రధాన కారణాలుగా నిలిచాయి.

దేశంలో అతిపెద్ద కార్ల తయారీ సంస్థ మారుతి సుజుకి ఈ నెలలో సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది. జులై నెలలో మారుతి సుజుకి ఏకంగా 2 లక్షలకు పైగా కార్లను విక్రయించి, కంపెనీ చరిత్రలోనే అత్యధిక నెలవారీ దేశీయ అమ్మకాలను నమోదు చేసింది.

మారుతి సుజుకి ఇండియా మార్కెటింగ్ & సేల్స్ విభాగం సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ పార్థో బెనర్జీ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, గతేడాది జులైలో 1,80,526 యూనిట్లు అమ్ముడవగా, ఈ నెలలో కంపెనీ మొత్తం 2,41,421 యూనిట్లను విక్రయించింది. దీనిబట్టి మారుతి సుజుకి ఏకంగా 33 శాతం వార్షిక వృద్ధిని సాధించి మార్కెట్లో తన నంబర్ వన్ స్థానాన్ని మరింత సుస్థిరం చేసుకుంది.

మారుతి సుజుకితో పాటు దేశంలోని ఇతర ప్రముఖ ఆటోమొబైల్ దిగ్గజాలు కూడా జులై 2026లో రికార్డు స్థాయి విక్రయాలతో సరికొత్త రికార్డులు సృష్టించాయి. హ్యుందాయ్, టాటా మోటార్స్, కియా, నిస్సాన్ కంపెనీల అమ్మకాల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి:

CompanyJuly Sales Figures
Indian Passenger Vehicle Market~4,70,000 units
Maruti Suzuki India2,41,421 units
Hyundai Motor India75,360 units
Kia India28,200 units
Tata Motors (Passenger Vehicles)63,760 units
Nissan Motor India9,339 units

హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా: చరిత్రలోనే అత్యధిక అమ్మకాలు

హ్యుందాయ్ ఇండియా సంస్థ భారత్‌లో అడుగుపెట్టినప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు ఏ ఒక్క నెలలోనూ సాధించని విధంగా.. ఈ జులైలో అత్యధిక నెలవారీ అమ్మకాలను నమోదు చేసింది. మొత్తం 75,360 కంటే ఎక్కువ యూనిట్లను విక్రయించి, గతేడాదితో పోలిస్తే 25.4 శాతం వృద్ధిని సాధించింది.

  • దేశీయ అమ్మకాలు: 23.3 శాతం పెరిగి 54,210 యూనిట్లకు చేరాయి. (హ్యుందాయ్ చరిత్రలోనే ఇది బెస్ట్ జులై సేల్స్).
  • ఎగుమతులు: 31.4 శాతం పెరిగి 21,150 యూనిట్లకు చేరాయి. (గడిచిన 100 నెలల్లో ఇవే అత్యధిక ఎగుమతులు).

టాటా మోటార్స్: 59 శాతం భారీ వృద్ధి

టాటా మోటార్స్ ప్యాసింజర్ వెహికల్స్ (TMPV) జులైలో దేశీయ, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో కలిపి మొత్తం 63,760 యూనిట్ల అమ్మకాలను నమోదు చేసింది. గతేడాది ఇదే నెలలో నమోదైన 40,175 యూనిట్లతో పోలిస్తే ఇది 59 శాతం వృద్ధిని సూచిస్తుంది. టాటా మోటార్స్ దేశీయ ప్యాసింజర్ వాహనాల అమ్మకాలు 58 శాతం పెరిగి 62,611 యూనిట్లుగా నమోదయ్యాయి.

కియా ఇండియా: బెస్ట్ జులై హోల్‌సేల్ పెర్ఫార్మెన్స్

కియా ఇండియా కూడా జులై నెలలో తన అత్యుత్తమ హోల్‌సేల్ (డీలర్లకు సరఫరా) పనితీరును నమోదు చేసింది. కంపెనీ సరఫరా చేసిన వాహనాల సంఖ్య ఏడాది ప్రాతిపదికన 27.4 శాతం పెరిగి 28,200 యూనిట్లకు చేరింది. అదే సమయంలో, జనవరి-జులై కాలంలో మొత్తం సరఫరా 1,91,949 యూనిట్లుగా నమోదైంది. ఇది గతేడాది ఇదే కాలంతో పోలిస్తే 16.8 శాతం ఎక్కువ.

నిస్సాన్ మోటార్ ఇండియా: దేశీయ మార్కెట్లో 218 శాతం జంప్
నిస్సాన్ ఇండియా కూడా జులైలో రికార్డు స్థాయి హోల్‌సేల్ అమ్మకాలను సాధించింది. కంపెనీ మొత్తం 9,339 యూనిట్ల వాహనాలను సరఫరా చేసింది. ముఖ్యంగా దేశీయ హోల్‌సేల్ అమ్మకాలు ఏడాది ప్రాతిపదికన 218 శాతం పెరిగి 4,518 యూనిట్లకు చేరగా, ఎగుమతులు 4,821 యూనిట్లుగా నమోదయ్యాయి.

(With inputs from agency)

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INDIA PASSENGER VEHICLE MARKET
MARUTI SUZUKI
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