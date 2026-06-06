భారత్లో తొలి E85 ఫ్యూయల్ స్టేషన్ ప్రారంభం: లీటర్కు రూ.20 ఆదా!
భారతదేశపు మొట్టమొదటి E85 ఫ్యూయల్ స్టేషన్ను దిల్లీలోని పూసా రోడ్లో ప్రారంభించారు. 85% ఇథనాల్తో కూడిన ఈ పర్యావరణహిత ఇంధనం E20 పెట్రోల్ కన్నా లీటర్కు రూ.20 చౌక.
Union Minister Hardeep Singh Puri filling E85 fuel (Photo Credit- Ministry of Petroleum and Natural Gas X Account)
Published : June 6, 2026 at 3:26 PM IST
New Delhi: పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలతో సతమతమవుతున్న వారికి కేంద్రం గుడ్న్యూస్ చెప్పింది. దిల్లీలో తొలి E85 ఫ్యూయల్ స్టేషన్ను ప్రారంభించింది. ఈ ఇంధనం E20 పెట్రోల్ కంటే దాదాపు 20 రూపాయలు చౌక. కేంద్ర పెట్రోలియం, సహజవాయువు మంత్రి హర్దీప్ సింగ్ పూరీ ఇండియన్ ఆయిల్ పూసా రోడ్ అవుట్లెట్లో ఈ స్టేషన్ను ప్రారంభించారు. E85 అనేది 85 శాతం ఇథనాల్, 15 శాతం పెట్రోల్ మిశ్రమంతో కూడిన పర్యావరణహిత ఇంధనం.