వాగన్ ఆర్ 'బయోఫ్లెక్స్' డెలివరీలు షురూ- మీరూ బుక్ చేసుకున్నారా?
ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న "మారుతి సుజుకి వాగన్ ఆర్ బయోఫ్లెక్స్" డెలివరీలు భారతదేశంలో అధికారికంగా ప్రారంభమయ్యాయి.
Published : June 18, 2026 at 1:28 PM IST
Hyderabad: భారతదేశపు మొట్టమొదటి ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్ ప్యాసింజర్ కారు డెలివరీలు ఎట్టకేలకూ ప్రారంభమయ్యాయి. దిల్లీలోని తమ మొదటి వినియోగదారులకు "మారుతి వాగన్ ఆర్ బయోఫ్లెక్స్"ను డెలివరీ చేసినట్లు మారుతి సుజుకి ప్రకటించింది. కంపెనీ ఇటీవలే భారత మార్కెట్లో తొలి ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయెల్ కారును "మారుతి సుజుకి వ్యాగన్ ఆర్ బయోఫ్లెక్స్" పేరుతో తీసుకొచ్చింది. ఆ తర్వాత దీని ధరను కూడా ప్రకటించింది. మార్కెట్లో దీని ధర రూ. 7.24 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్)గా ఉంది. అయితే, ప్రస్తుతానికి ఇది వాణిజ్యపరమైన అవసరాల కోసం మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది. ఇకపోతే దిల్లీలోని మొదటి 13 మంది వినియోగదారులకు ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్తో నడిచే "వాగన్ ఆర్"ను డెలివరీ చేసినట్లు మారుతి సుజుకి తన సోషల్ మీడియా హ్యాండిల్లో "X" పోస్ట్ చేసింది.
మారుతి వాగన్R ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్ ఇంజిన్ వివరాలు: వాగన్ ఆర్ టాప్-స్పెక్ ZXi+ వేరియంట్ ఆధారంగా దీన్ని రూపొందించారు. ఈ "వాగన్ ఆర్ ఫ్లెక్స్ ఫ్యూయల్"లో K12N 1.2-లీటర్ నాలుగు-సిలిండర్ల ఇంజిన్నే ఉపయోగించారు. అయితే E85 ఇథనాల్-పెట్రోల్ మిశ్రమంతో నడిచేందుకు వీలుగా ఇంజిన్లో కీలక మార్పులు చేశారు. ఈ ఇంజిన్ E20 నుంచి E85 వరకు గల ఇథనాల్ మిశ్రమ ఇంధనాలకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఇది E100 ఇంధనంతో కూడా నడవగలదు. ఈ ఇంజిన్ 90bhp పవర్, 113.7Nm పీక్ టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది 5-స్పీడ్ మాన్యువల్ గేర్బాక్స్తో వస్తుంది. ప్రస్తుతానికి దీనిలో ఆటోమేటిక్ ఆప్షన్ లేదు. ఇది మెటాలిక్, నాన్-మెటాలిక్ రంగులలో లభిస్తుంది.
మారుతి వాగన్ ఆర్ ఫ్లెక్స్ ఫ్యూయల్ ఫీచర్లు: ఈ బయో-ఫ్లెక్స్ వెర్షన్లో వైర్డ్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, యాపిల్ కార్ప్లే కనెక్టివిటీతో కూడిన 7-అంగుళాల టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, 6 ఎయిర్బ్యాగ్లు, ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్ (ESP) ఉన్నాయి. దీన్ని టాప్-స్పెక్ ZXi+ ట్రిమ్ ఆధారంగా రూపొందించినందున, ఇందులో వెనుక వెంట్లతో కూడిన మాన్యువల్ ఏసీ, మాన్యువల్గా సర్దుబాటు చేయగల లోపలి రియర్వ్యూ మిర్రర్, 4 స్పీకర్లు, ముందు ఫాగ్ ల్యాంప్లు, వెనుక పార్కింగ్ సెన్సార్లు కూడా ఉండే అవకాశం ఉంది.
మారుతి వాగన్ ఆర్ ఫ్లెక్స్ ఫ్యూయల్ ధరల జాబితా:
|వేరియంట్లు
|Maruti Wagon R Bioflex
|Wagon R ZXi+ MT
|ధరల వ్యత్యాసం
|నాన్-మెటాలిక్ పెయింట్
|రూ. 7.24 లక్షలు
|రూ. 6.38 లక్షలు
|రూ. 86,000
|మెటాలిక్ పెయింట్
|రూ. 7.24 లక్షలు
|రూ. 6.38 లక్షలు
|రూ. 86,000
|డ్యూయల్-పెయింట్
|Not available
|రూ. 6.49 లక్షలు
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