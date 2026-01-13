ETV Bharat / technology

టాప్​గేర్​లో దూసుకెళ్లిన ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు- 2025లో 2.3 మిలియన్ సేల్స్!

2025లో భారతదేశంలో ఈవీల అమ్మకాలు 2.3 మిలియన్లకు చేరాయి. మార్కెట్ వాటా 8 శాతానికి పెరిగింది.

Prime Minister Narendra Modi and Toshihiro Suzuki, President & Representative Director of Suzuki Motor Corporation, flag off the 'eVITARA', Suzuki’s first global strategic Battery Electric Vehicle, at the Suzuki Motor plant at Hansalpur, Gujarat in August 2025
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 13, 2026 at 10:23 AM IST

Hyderabad: భారతదేశ ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల (EV) రంగం 2025లో గణనీయమైన మైలురాయిని సాధించింది. వార్షిక అమ్మకాలు 2.3 మిలియన్ యూనిట్లకు చేరుకున్నాయి. ఈ వృద్ధి ఈ ఏడాది మొత్తం కొత్త వాహనాల రిజిస్ట్రేషన్లలో 8% వాటా కలిగి ఉందని ఇండియా ఎనర్జీ స్టోరేజ్ అలయన్స్ (IESA) కొత్త నివేదిక తెలిపింది. నిరంతర విధాన ప్రోత్సాహకాలు, సంవత్సరం చివరి భాగంలో బలమైన పండుగ డిమాండ్ EV స్వీకరణను గణనీయంగా వేగవంతం చేశాయి.

మొత్తం భారతీయ ఆటోమొబైల్ మార్కెట్ 2025లో 28.2 మిలియన్ల వాహన అమ్మకాలను నమోదు చేసింది. ద్విచక్ర వాహనాలు తమ ఆధిపత్యాన్ని కొనసాగించాయి. 20 మిలియన్ యూనిట్లకు పైగా అమ్ముడయ్యాయి. ఇది మొత్తం వాల్యూమ్‌లో 72% వాటాను కలిగి ఉంది. ప్రయాణీకుల నాలుగు చక్రాల వాహనాల అమ్మకాలు 4.4 మిలియన్ యూనిట్లను దాటాయి. అయితే, ట్రాక్టర్లు, వ్యవసాయ వాహనాలు 1.06 మిలియన్ యూనిట్లకు పైగా ఉన్నాయి.

మొదటి మూడు త్రైమాసికాలలో మొత్తం అమ్మకాల వృద్ధి స్థిరంగా ఉంది. కానీ నాలుగో త్రైమాసికంలో ఇది గణనీయంగా పెరిగింది. అమ్మకాల పెరుగుదలకు కొంతవరకు వస్తు సేవల పన్ను (GST) ప్రయోజనాలు, సంవత్సరాంతపు కొనుగోలు ధోరణుల కారణమై ఉండవచ్చని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.

ఎలక్ట్రిక్ ద్విచక్ర వాహనాలు EV వృద్ధికి ప్రధాన చోదకాలు. మొత్తం EV మార్కెట్‌లో 1.28 మిలియన్ యూనిట్ల అమ్మకాలు 57% వాటా కలిగి ఉన్నాయి. ఎలక్ట్రిక్ త్రీ-వీలర్లు 0.8 మిలియన్ యూనిట్ల అమ్మకాలతో 35% మార్కెట్ వాటాను సాధించాయి. ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్-వీలర్లు 1.75 లక్షల యూనిట్ల అమ్మకాలను నమోదు చేశాయి. తేలికపాటి వాణిజ్య వాహన విభాగంలో ఎలక్ట్రిక్ వస్తువుల వాహకాలలో గణనీయమైన పెరుగుదలను నివేదిక హైలైట్ చేస్తుంది. ఇది లాజిస్టిక్స్ విద్యుదీకరణ వైపు ప్రారంభ ధోరణిని సూచిస్తుంది.

ఉత్తరప్రదేశ్ 2025లో 4 లక్షలకు పైగా EV యూనిట్ల అమ్మకాలతో అతిపెద్ద EV మార్కెట్‌గా అవతరించింది. ఇది జాతీయ EV అమ్మకాలలో 18% వాటా కలిగి ఉంది. మహారాష్ట్ర 2.66 లక్షల యూనిట్లు (12% వాటా), కర్ణాటక 2 లక్షల యూనిట్లు (9% వాటా) దోహదపడ్డాయి. మొత్తం అమ్మకాల పరిమాణం తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, ఈ మూడు రాష్ట్రాలు అధిక ఎలక్ట్రిక్-టు-ఇంటర్నల్ కంబషన్ ఇంజిన్ (EV-టు-ICE) నిష్పత్తులను ప్రదర్శించాయి. ఇది నిర్దిష్ట భౌగోళికాలలో బలమైన వ్యాప్తిని సూచిస్తుంది.

సంవత్సరంలో కీలకమైన విధాన అభివృద్ధి భారతదేశంలో ఇప్పటివరకు జరిగిన అతిపెద్ద ఎలక్ట్రిక్ బస్సు సేకరణ టెండర్ ముగింపు. పర్యావరణహిత ప్రజా రవాణాను వేగవంతం చేయడానికి రూపొందించిన ₹10,900 కోట్ల PM E-DRIVE పథకంలో భాగంగా కన్వర్జెన్స్ ఎనర్జీ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్ (CESL) 10,900 ఎలక్ట్రిక్ బస్సుల కోసం టెండర్‌ను ఖరారు చేసింది.

IESA నివేదిక ప్రకారం, తేలికపాటి వాహన విభాగంలో ప్రస్తుతం EV వ్యాప్తి బలంగా ఉన్నప్పటికీ, భారీ వాణిజ్య వాహనాలను విద్యుదీకరించడం, ఛార్జింగ్ మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి లక్ష్యంగా ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలు 2025 తర్వాత కూడా EV ఎకో సిస్టమ్ నిరంతర విస్తరణను బలోపేతం చేస్తున్నాయి. ఈ వ్యూహాత్మక దృష్టి భారతదేశపు EV ఎకో సిస్టమ్​ను నిరంతర విస్తరణకు సిద్ధం చేస్తుంది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

