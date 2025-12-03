ETV Bharat / technology

భారత్ మరో ఘనత- రాకెట్ స్లెడ్ టెస్ట్​ సక్సెస్- పైలట్​ల ప్రాణాలకు మరింత భద్రత!

రాకెట్ స్లెడ్ పరీక్షను దిగ్విజయంగా పూర్తి చేసిన DRDO- వీడియో చూశారా?

India's DRDO tests fighter jet pilot ejection on rocket sled, succeeds
India's DRDO tests fighter jet pilot ejection on rocket sled, succeeds (Photo Credit: X@रक्षा मंत्री कार्यालय/ RMO India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 3, 2025 at 11:10 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: రక్షణ రంగంలో భారత్ అరుదైన ఘనత సాధించింది. భారత డిఫెన్స్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్‌మెంట్ ఆర్గనైజేషన్ (DRDO) పైలెట్ రక్షణకు సంబంధించిన కీలకమైన హైస్పీడ్ రాకెట్ స్లెడ్ టెస్ట్​ను విజయవంతంగా నిర్వహించింది. తద్వారా ఈ ఘనత సాధించిన అతికొద్ది దేశాల సరసన​ భారత్​ చేరింది.

ఈ ప్రయోగాన్ని చండీగఢ్​లోని టెర్మినల్ బాలిస్టిక్స్ రీసెర్చ్ లాబొరేటరీ (TBRL)లో మంగళవారం నిర్వహించారు. దీనిలో భాగంగా రైల్ ట్రాక్ రాకెట్ స్లెడ్ ​​(RTRS) సౌకర్యం నుంచి 800 km నియంత్రిత వేగంతో ప్రెసిషన్-కంట్రోల్డ్ ఫైటర్ ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్​ ఎస్కేప్ సిస్టమ్ తాలూకు​ రాకెట్-స్లెడ్ ​​పరీక్షను దిగ్విజయంగా పూర్తిచేశారు. పైలట్, మొత్తం ఎయిర్‌క్రూ ప్రాణాలను కాపాడటమే దీని ప్రాథమిక లక్ష్యం.

దుబాయ్​లో ఇటీవల జరిగిన సైనిక విన్యాసాల్లో భాగంగా దేశీయ తేజస్ ఫైటర్ జెట్ కుప్పకూలి పైలట్ మృతి చెందడం తెలిసిందే. అటువంటి ప్రమాదాలలో పైలట్ ప్రాణాలను కాపాడటానికి ఎస్కేప్ సిస్టమ్ మనకున్న ఆఖరి అవకాశం. ఈ వ్యవస్థ పైలట్‌ను ప్రమాదకరమైన పరిస్థితి నుంచి సెకన్లలోనే సురక్షితంగా బయట పడేయడంలో సహాయపడుతుంది.

రక్షణ మంత్రి రాజ్‌నాథ్ సింగ్ అభినందనలు: ఫైటర్ జెట్ ఎస్కేప్ సిస్టమ్ హై-స్పీడ్ రాకెట్ స్లెడ్ ​​పరీక్షను విజయవంతంగా నిర్వహించడంపై రక్షణ మంత్రి రాజ్‌నాథ్ సింగ్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. DRDO, ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్, ADA, HAL అండ్ ఇండస్ట్రీని అభినందించారు. దీనిని భారతదేశ స్వదేశీ రక్షణ సామర్థ్యాలకు ఒక ప్రధాన మైలురాయి, స్వావలంబన భారతదేశం వైపు మరో బలమైన అడుగుగా మంత్రి సింగ్ అభివర్ణించారు. DRDO ఛైర్మన్ డాక్టర్ సమీర్ వి. కామత్ కూడా మొత్తం బృందాన్ని ప్రశంసించారు. తేజస్ వంటి యుద్ధ విమానాలు, రాబోయే AMCAలకు ఇది చాలా కీలకమైన అభివృద్ధి అని ఆయన అన్నారు.

పరీక్ష ఎలా సాగింది?: శక్తివంతమైన రాకెట్ మోటార్లను ఉపయోగించి ఫైటర్ జెట్ ముందు భాగాన్ని గంటకు 800 కిలోమీటర్ల లిమిటెడ్ స్పీడ్​తో వేగవంతం చేశారు. ఈ సమయంలో పైలట్ సీటు కానోపీని వేరు చేయడం, పైలట్ సీటును ఎజెక్ట్ చేయడం పూర్తిగా విజయవంతమైంది. డమ్మీ పైలట్‌ను విమానం నుంచి సురక్షితంగా బయటకు తీసుకురావడంలో ఈ మొత్తం వ్యవస్థ 100% సత్ఫలితాలను అందించింది.

అసలేంటీ రాకెట్ స్లెడ్ టెస్ట్​?: యుద్ధ విమానాలు గాల్లో అత్యధిక వేగంతో ఎగిరే సమయంలో ఉండే పరిస్థితులను రాకెట్ స్లెడ్ పద్ధతిలో నేల మీదే కృత్రిమంగా సృష్టిస్తారు. ఇందుకోసం అత్యాధునికి సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో రూపొందించిన రెండు రైలు పట్టాలపై రాకెట్ ప్రొపల్షన్ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేస్తారు. తద్వారా అవసరమైన పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు.

TAGGED:

DRDO
ROCKET SLED TEST SYSTEM
AIRCREW RECOVERY
EJECTION SEAT
DRDO HIGH SPEED ROCKET SLED TEST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.