కక్ష్యలోకి 'మిషన్ దృష్టి': ప్రపంచంలోనే తొలి ఆప్టోసార్ శాటిలైట్ భారత్‌దే

GalaxEye launches Mission Drishti, the world’s first OptoSAR satellite (Photo Credit- IANS Photo)
Published : May 4, 2026 at 2:46 PM IST

Hyderabad: బెంగళూరు కేంద్రంగా పనిచేసే స్పేస్ స్టార్టప్ 'GalaxEye' రూపొందించిన 'Mission Drishti' శాటిలైట్​ను ఆదివారం విజయవంతంగా ప్రయోగించారు. ఈ ప్రయోగాన్ని కాలిఫోర్నియా నుంచి స్పేస్​ఎక్స్​కు చెందిన ఫాల్కన్ 9 రాకెట్ ద్వారా నిర్వహించారు. ఇది ప్రైవేటుగా అభివృద్ధి చేసిన భారతదేశపు అతిపెద్ద భూపరిశీలనా ఉపగ్రహం. ఇంకా ఈ 'Mission Drishti' అనేది ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి 'OptoSAR' ఉపగ్రహం అని కంపెనీ పేర్కొంది.

ఆప్టోసార్ శాటిలైట్ అంటే?: ఇక్కడ ఆప్టోసార్ (OptoSAR) శాటిలైట్ అనేది ప్రపంచంలోనే మొదటిసారిగా ఆప్టికల్ (సాధారణ కెమెరా), రాడార్ (SAR- సింథటిక్ అపర్చర్ రాడార్) సాంకేతికతలను మిళితం చేసి తయారు చేసిన ఒక హైబ్రిడ్ భూ పరిశీలన ఉపగ్రహం. ఇది ఎలక్ట్రో-ఆప్టికల్ (EO), సింథటిక్ అపెర్చర్ రాడార్ (SAR) సెన్సార్లను ఒకే ఆపరేషనల్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లో కలుపుతుంది. వీటిలో EO సెన్సర్లు ఎండ, క్లియర్ వెదర్‌లో మాత్రమే క్లియర్ ఫొటోలు తీయగలవు. కానీ SAR సెన్సర్లు మేఘాలు, వర్షం, చీకటిని కూడా దాటుకుని 24x7 రాడార్ ఇమేజ్‌లు అందిస్తాయి.

ఒక ప్రకటనలో GalaxEye వ్యవస్థాపకుడు, CEO సుయశ్ సింగ్ మాట్లాడుతూ, "శాటిలైట్ (Mission Drishti) విజయవంతంగా కక్ష్యలోకి చేరుకుంది. ఇప్పుడు దాని 'కమిషనింగ్‌'పై దృష్టి పెట్టాం. ఈ దశలో ముందుకు సాగుతున్న కొద్దీ, మా OptoSAR పేలోడ్ అందించే విశిష్టమైన డేటాసెట్‌లపై ప్రపంచవ్యాప్తంగా అపారమైన ఆసక్తి కనిపిస్తోంది" అని అన్నారు.

ఈ శాటిలైట్ సంప్రదాయ వ్యవస్థలలోని దీర్ఘకాలిక పరిమితులను అధిగమించి, అన్ని వాతావరణ పరిస్థితుల్లోనూ నిరంతర డేటా అందిస్తుంది. రక్షణ, వ్యవసాయం, విపత్తు నిర్వహణ, సముద్ర నిఘా, ఇన్‌ఫ్రా ప్లానింగ్‌లో ఇది కీలకంగా ఉపయోగపడుతుంది.

ISRO తన ఇటీవలి వార్షిక నివేదికలో ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించిన 29 క్రియాశీల భూ పరిశీలన ఉపగ్రహాలతో సహా, భారతదేశపు ఇతర కీలక కార్యక్రమాలకు కూడా ఈ ఉపగ్రహం తోడ్పాటునందిస్తుందని ఆశిస్తున్నారు. భారతదేశం కోసం ఒక పటిష్టమైన, స్వయం సమృద్ధి కలిగిన భూ పరిశీలన మౌలిక సదుపాయాలను నెలకొల్పే లక్ష్యంతో 2030 నాటికి 'మిషన్ దృష్టి'ని 10 ఉపగ్రహాల సమూహంగా విస్తరించాలని GalaxEye సంకల్పించింది.

ప్రధాని ప్రశంసలు: GalaxEye సంస్థ అభివృద్ధి చేసిన ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి OptoSAR ఉపగ్రహమైన 'Mission Drishti' ప్రయోగంపై ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రశంసించారు. ఇది యువతలోని ఆవిష్కరణ స్ఫూర్తికి, దేశ నిర్మాణ పట్ల వారికున్న అంకితభావానికి నిదర్శనమని కొనియాడారు.

"GalaxEye 'Mission Drishti' మన అంతరిక్ష ప్రస్థానంలో ఒక కీలక మైలురాయి. ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి OptoSAR ఉపగ్రహం. భారతదేశంలో ప్రైవేటుగా నిర్మించిన ఈ అతిపెద్ద ఉపగ్రహాన్ని విజయవంతంగా ప్రయోగించటం అనేది ఆవిష్కరణల పట్ల, దేశ నిర్మాణం పట్ల మన యువతకున్న అంకితభావానికి ఒక నిదర్శనంగా నిలుస్తుంది" అని పేర్కొంటూ ప్రధాని సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్ 'X'లో పోస్ట్ చేశారు.

