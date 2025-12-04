ETV Bharat / technology

అదిగో 'అలకనంద'- పాలపుంతను పోలిన మరో మిస్టీరియస్ గెలాక్సీ!

అత్యంత వేగంగా నిర్మాణం- నక్షత్ర జనన రేటు ఏడాదికి అరవై సూర్యులకు సమానమట!

The James Webb Telescope has revealed a unique glimpse of a mature spiral galaxy, Alaknanda, similar to the Milky Way, discovered in the early universe.
The James Webb Telescope has revealed a unique glimpse of a mature spiral galaxy, Alaknanda, similar to the Milky Way, discovered in the early universe. (Photo Credit: Dorje Angchuk, IAO, Hanle, Indian Institute of Astrophysics)
December 4, 2025

Hyderabad: శాస్త్రవేత్తలు గత కొన్ని వందల ఏళ్లుగా విశ్వం గుట్టు విప్పేందుకు అలుపెరుగని ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. వాటిలో ఎన్నో రహస్యాలను ఛేదించారు. తాజాగా భారతీయ ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలు అంతరిక్ష చరిత్రలో మరో మైలురాయిని చేరుకున్నారు. "అలకనంద" అనే అత్యంత పురాతన సర్పిలాకార గెలాక్సీ (Spiral Galaxy)ని కనుగొన్నారు. ఇది మన సొంత గెలాక్సీ అయిన "పాలపుంత"ను పోలి ఉంటుందని చెబుతున్నారు.

ఈ పరిశోధనను నాసా జేమ్స్ వెబ్ స్పేస్ టెలిస్కోప్ ఉపయోగించి నిర్వహించారు. దీనికి పుణేలోని టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రీసెర్చ్‌లోని నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ రేడియో ఆస్ట్రోఫిజిక్స్ ప్రొఫెసర్ యోగేష్ వాడ్డేకర్, పీహెచ్‌డీ విద్యార్థి రాశి జైన్ నాయకత్వం వహించారు. ఈ పరిశోధనకు సంబంధించిన వివరాలను ప్రముఖ యూరోపియన్ ఖగోళ శాస్త్ర జర్నల్ "ఆస్ట్రానమీ అండ్ ఆస్ట్రోఫిజిక్స్‌"లో ప్రచురించారు.

ఆస్ట్రానమీ అండ్ ఆస్ట్రోఫిజిక్స్ జర్నల్‌లో ప్రచురితమైన పరిశోధన ప్రకారం, ఈ గెలాక్సీ ఏర్పడినప్పుడు విశ్వం వయస్సు కేవలం 1.5 బిలియన్ సంవత్సరాలు మాత్రమే. సైన్స్ ప్రకారం, అంతరిక్షంలోని చాలా నిర్మాణాలు అస్తవ్యస్తంగా, అల్లకల్లోలంగా ఉన్న కాలం ఇది. అయితే ఆ సమయంలో ఎంతో అద్భుతంగా, మోడ్రన్ స్పైరల్ ఆకారంలో రూపుదిద్దుకున్న ఈ "అలకనంద" గెలాక్సీ ఈ భావనను పూర్తిగా కదిలించింది. ఎందుకంటే ఇది అప్పటికే పరిపూర్ణ స్పైరల్ గెలాక్సీ మాదిరిగా వ్యవస్థీకృతమై ఉన్నట్లు గుర్తించారు.

Image of the newly discovered spiral galaxy Alaknanda (inset), seen in the shorter wavelength JWST band.
Image of the newly discovered spiral galaxy Alaknanda (inset), seen in the shorter wavelength JWST band. (Photo Credit: NASA/ESA/CSA, I. Labbe/R. Bezanson/Alyssa Pagan (STScI), Rashi Jain/Yogesh Wadadekar (NCRA-TIFR))

గెలాక్సీలు అనేవి నక్షత్రాలు, గ్రహాలు, వాయువు, ధూళితో కూడిన భారీ సముదాయాలు. ఇవన్నీ గురుత్వాకర్షణ శక్తితో కలిసి ఉంటాయి. ఇవి కొన్ని వేల నుంచి ట్రిలియన్ల కొద్దీ నక్షత్రాలను కలిగి ఉంటాయి. ఈ అనంత విశ్వంలో అలాంటి కోటాను కోట్ల గెలాక్సీలు ఉన్నాయి. వాటిలో మన సౌర వ్యవస్థ "పాలపుంత" అనే గెలాక్సీలో ఉంది. మన పాలపుంతతో సహా ఇవి సర్పిలాకార, దీర్ఘవృత్తాకార లేదా క్రమరహిత ఆకారాలలో కనిపిస్తాయి.

ప్రస్తుతం శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించిన ఈ గెలాక్సీ సుడులు తిరుగుతూ మన పాలపుంతను పోలిన ఆకారంలోనే కన్పిస్తుందని చెబుతున్నారు. అయితే ఆశ్చర్యకరంగా దీని నక్షత్రాలలో దాదాపు సగం కేవలం 200 మిలియన్ సంవత్సరాలలోనే రూపుదిద్దుకున్నాయి. విశ్వం ప్రారంభ సంక్లిష్టతలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటే ఈ వేగం నమ్మశక్యం కానిదిగా పరిగణిస్తారు.

అసలు ఇంత వేగవంతమైన నక్షత్ర నిర్మాణం ఎలా జరిగింది?: అలకనందలో నక్షత్ర జనన రేటు సంవత్సరానికి అరవై సూర్యులకు సమానంగా ఉంటుందని గుర్తించారు. ఇది మన ప్రస్తుత "పాలపుంత" గెలాక్సీ కంటే ఇరవై రెట్లు వేగంగా ఉంటుంది. ఈ వేగవంతమైన పెరుగుదల విశ్వం ప్రారంభ దశలలో వాయువు చేరడం, డిస్క్ నిర్మాణం, స్పైరల్ విభాగాల అభివృద్ధి ప్రక్రియలు గతంలో అనుకున్నదానికంటే చాలా వేగంగా జరిగి ఉండవచ్చని శాస్త్రవేత్తలు నమ్మేలా చేస్తుంది.

ఈ గెలాక్సీ ఎలా కనిపించింది?: ఈ మిస్టీరియస్ గెలాక్సీ కనిపించడంలో అబెల్ 2744 అనే భారీ గెలాక్సీ క్లస్టర్ కూడా ప్రముఖ పాత్ర పోషిస్తుంది. దీని గురుత్వాకర్షణ భూతద్దంలా పనిచేస్తుంది. ఇది అలకనందను రెండు రెట్లు ప్రకాశవంతంగా చేస్తుంది. ఈ సాంకేతికతను గ్రావిటేషనల్ లెన్సింగ్ అంటారు.

శాస్త్రవేత్తల మెదడులో కొత్త ఆలోచన: ఈ ఆవిష్కరణ ప్రారంభ విశ్వం మనం అనుకున్నంత అస్తవ్యస్తంగా లేదని సూచిస్తుంది. ఇది అటువంటి పరిణతి చెందిన గెలాక్సీలు ఇంత త్వరగా ఏర్పడగలిగితే, బహుశా గ్రహాలు, వ్యవస్థలు, జీవం తొలి సంకేతాలు కూడా ఊహించిన దానికంటే త్వరగా ఏర్పడి ఉండవచ్చుననే కొత్త ఆలోచనను శాస్త్రవేత్తలలో రేకెత్తిస్తోంది.

