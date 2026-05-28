చంద్రుడి 'డబ్లీ షాడోడ్ క్రేటర్స్' కింద మంచు నిక్షేపాలు- ఇస్రో పరిశోధనలో ఇట్రెస్టింగ్ అంశాలు

చంద్రుడి దక్షిణ ధృవంలోని 'డబ్లీ షాడోడ్ క్రేటర్స్' ఉపరితలం కింద మంచు నిక్షేపాలు ఉండే అవకాశం ఉందని భారతీయ శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించారు. ఇది భవిష్యత్ అంతరిక్ష ప్రయోగాలకు దిక్సూచిగా మారనుంది.

This 1972 image shows Apollo 17 astronaut Harrison H. Schmitt sampling a boulder at the base of North Massif in the Taurus-Littrow valley on the Moon. (Photo Credit- NASA/JSC/ASU))
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 28, 2026 at 5:22 PM IST

Hyderabad: అంతరిక్ష పరిశోధనల్లో భారతీయ శాస్త్రవేత్తలు మరో చారిత్రక మైలురాయిని సాధించారు. చంద్రుడి దక్షిణ ధృవం వద్ద ఉన్న నాలుగు 'డబ్లీ షాడోడ్ క్రేటర్స్' ఉపరితలం అడుగుభాగాల కింద మంచు నిక్షేపాలు ఉండే అవకాశం ఉందని గుర్తించారు. అహ్మదాబాద్‌కు చెందిన ఫిజికల్ రీసెర్చ్ లాబొరేటరీ (PRL) శాస్త్రవేత్తలు ఈ అధ్యయనాన్ని నిర్వహించారు.

ఇస్రో (ISRO) చంద్రయాన్-2 ఆర్బిటర్‌లోని 'డ్యూయల్ ఫ్రీక్వెన్సీ సింథటిక్ అపర్చర్ రాడార్' (DFSAR) సేకరించిన సమాచారం ఆధారంగా శాస్త్రవేత్తలు ఈ ఆనవాళ్లను గుర్తించారు. ఇది L- అండ్ S-బ్యాండ్ ఫ్రీక్వెన్సీలలో పనిచేసే ఒక మైక్రోవేవ్ ఇమేజింగ్ పరికరం. అలాగే చంద్రుడిపై అధ్యయనం కోసం ఫుల్-పోలారిమెట్రిక్ సాంకేతికతతో రూపొందించిన మొట్టమొదటి రాడార్ ఇదే.

డబ్లీ షాడోడ్ క్రేటర్స్ అంటే?: చంద్రుడి ఉపరితలంపై సూర్యరశ్మి అస్సలు పడని, ఎప్పుడూ చీకటిగా ఉండే శాశ్వత నీడ ప్రాంతాల (PSRs) లోపల ఉండే ప్రత్యేకమైన గుంతలనే 'డబ్లీ షాడోడ్ క్రేటర్స్' అంటారు. ఈ ప్రాంతాలకు ప్రత్యక్ష సూర్యకాంతి గానీ, పక్కనుంచి వచ్చే వేడి గానీ అస్సలు తగలదు. అందువల్ల ఇవి మైనస్ 248 డిగ్రీల సెల్సియస్ (25 కెల్విన్) అత్యంత శీతల ఉష్ణోగ్రతతో ఉంటాయి.

Left panel: Shadowcam image mosaic of the Faustini crater permanently shadow region in the South Polar Region of the Moon, adapted from Williams et al. 2024 (Planet. Sci. J. 5, 209). Right panel: ShadowCam image of a 1.1 km diameter doubly shadowed crater characterised by lobate-rim morphology and a combination of high Circular Polarization Ratio (CPR > 1) and low Degree of Polarization (DOP < 0.13). (Photo Credit- PRL via ISRO)

సాధారణంగా చంద్రుడిపై వాతావరణం ఉండదు కాబట్టి అక్కడ మంచు కరగడం (Melting) జరగదు, నేరుగా ఆవిరైపోయే (Sublimation) అవకాశమే ఉంటుంది. అయితే ఈ క్రేటర్లలోని తీవ్రమైన చలి కారణంగా ఇవి కోట్లాది ఏళ్లుగా మంచు నశించిపోకుండా (ఆవిరైపోకుండా) భద్రంగా నిల్వ ఉండడానికి అత్యంత అనుకూలంగా ఉంటాయి.

నేచర్ పోర్ట్‌ఫోలియో జర్నల్ 'njp Space Exploration'లో ప్రచురితమైన ఈ అధ్యయనం, చంద్రుడి ఉపరితలం కింద ఉండే మంచును గుర్తించడానికి ఒక మెరుగైన రాడార్-ఆధారిత ప్రమాణాన్ని ప్రతిపాదిస్తోంది. ఇది గరుకు, రాతి భూభాగాల వల్ల కలిగే సంకేతాల నుంచి నిజమైన మంచు సంకేతాలను మరింత స్పష్టంగా గుర్తించేందుకు సర్క్యులర్ పోలరైజేషన్ రేషియో (CPR), డిగ్రీ ఆఫ్ పోలరైజేషన్ (DOP) అనే రెండు అంశాలను కలిపి పరిశీలిస్తుంది. ఇందులో 1 కంటే ఎక్కువ ఉన్న CPR విలువలు, 0.13 కంటే తక్కువ ఉన్న DOP విలువలు 'వాల్యూమెట్రిక్ స్కాటరింగ్'ను సూచిస్తాయి. ఇది చంద్రుడి ఉపరితలం కింద మంచు ఉండే అవకాశాన్ని తెలియజేస్తుంది.

ఏంటీ CPR, DOP?: CPR అనేది చంద్రుడు, గ్రహశకలాలు, బుధుడు వంటి ఖగోళ వస్తువుల ఉపరితలాలు, భూగర్భాలు ఎంత గరుకుగా ఉన్నాయో అంచనా వేయడానికి ప్లానెటరీ రిమోట్ సెన్సింగ్‌లో ఉపయోగించే ఒక రాడార్ కొలమానం. దీనికి భిన్నంగా, ఉపరితలం లేదా భూగర్భ పదార్థాలపై పడి వెనక్కి వచ్చే రాడార్ సంకేతాలు తమ అసలు పోలరైజేషన్‌ను ఎంతవరకు నిలుపుకొన్నాయో తెలియజేసే రాడార్ పరామితిని 'DOP' అంటారు.

CPR map derived from Chandrayaan-2 DFSAR data for the ~1.1 km diameter doubly shadowed crater shown in Figure 1. F2 denotes the second crater (1100m dia) within Faustini crater. (Photo Credit- PRL via ISRO)

తమ అధ్యయనంలో ఫౌస్టిని (చంద్రుని దక్షిణ ధృవం వద్ద ఉన్న ఒక పురాతనమైన, చాలా లోతైన పెద్ద గుంత) లోపల ఉన్న 1.1 కిలోమీటర్ల వెడల్పాటి బిలం ఉపరితలం కింద మంచు ఉన్నట్లు బలమైన సంకేతాలను గుర్తించినట్లు PRL పరిశోధకులు తెలిపారు. రాడార్ డేటాతో పాటు, ఆ బిలం విలక్షణమైన లోబేట్-రిమ్ ఆకారం కూడా ఈ ఫలితాలను బలపరుస్తోందని వివరించారు.

ముఖ్యంగా, లోబేట్-రిమ్ ఆకృతి అనేది ఒక ద్రవంలా ప్రవహించడం లేదా పూల రేకుల వంటి ముడతలు పడిన రూపాన్ని సూచిస్తుంది. గ్రహశకలం ఢీకొట్టినప్పుడు అది భూగర్భ మంచును తాకడం వల్లే ఇటువంటి విశిష్ట ఆకృతులు ఏర్పడి ఉండవచ్చని శాస్త్రవేత్తలు విశ్వసిస్తున్నారు.

క్లియర్​గా చెప్పాలంటే, ఒక పొడిగా ఉండే రాతి నేల మీద ఏదైనా గ్రహశకలం (Asteroid) వచ్చి బలంగా ఢీకొట్టినప్పుడు, అక్కడ ఏర్పడే గుంత (Crater) అంచులు చాలా పదునుగా, పొడిగా ఉంటాయి. కానీ, ఒకవేళ ఆ నేల కింద మంచు లేదా నీరు ఉందనుకుందాం. అప్పుడు గ్రహశకలం వచ్చి బలంగా ఢీకొట్టినప్పుడు ఆ వేడికి కింద ఉన్న మంచు కరిగి, చుట్టూ ఉన్న మట్టి/రాళ్లతో కలిసి ఒక బురద లాగా లేదా ప్రవాహం లాగా (Flow-like) బయటకు చిమ్ముతుంది. అది అలా ప్రవహించి, గడ్డకట్టుకుపోయి పూల రేకుల ఆకారంలో (Lobed shape) అంచులు ఏర్పడతాయి. దీనినే 'లోబేట్-రిమ్' ఆకృతిగా పిలుస్తారు.

అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా శాస్త్రవేత్తల ప్రకారం, చంద్రుడిపై ఉన్న ఆ గుంత అంచులు మామూలుగా లేవు, ఏదో ద్రవం ప్రవహించి గడ్డకట్టినట్లు ఉన్నాయి. దీన్ని బట్టి చూస్తే, గ్రహశకలం వచ్చి ఢీకొట్టినప్పుడు అది లోపల ఉన్న మంచును తాకిందని, అందుకే ఆ గుంతకు ఈ విధమైన ఆకారం వచ్చిందని అర్థమవుతోందని చెబుతున్నారు.

"చంద్రుని ధృవాల వద్ద గడ్డకట్టుకుపోయిన నీటి మంచు లేదా ఇతర వాయువుల నిల్వలు ఎక్కడెక్కడ, ఎంతెంత విస్తరించి ఉన్నాయో తెలుసుకోవడానికి ఈ పరిశోధన ఒక కొత్త దారి చూపించింది. చంద్రుడిపై ల్యాండింగ్, ఇన్-సిటు రిసోర్స్ యూటిలైజేషన్ (ISRU) కార్యకలాపాల కోసం మంచు ఉండే అవకాశం ఉన్న ప్రాంతాలను గుర్తించడంతో సహా భవిష్యత్ మూన్ మిషన్లకు గణనీయంగా దొహదపడుతుంది." అని ఇస్రో (ISRO) తెలిపింది.

