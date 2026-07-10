సరికొత్త చరిత్రకు సిద్ధమైన అనిల్ మీనన్- జులై 14న ISSకు పయనం- ఎవరీయన?
భారత సంతతి నాసా వ్యోమగామి అనిల్ మీనన్ జులై 14న రష్యా సోయుజ్ స్పేస్క్రాఫ్ట్ ద్వారా అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రానికి (ISS) వెళ్లనున్నారు. అక్కడ ఎనిమిది నెలల పాటు కీలక పరిశోధనలు నిర్వహించనున్నారు.
Published : July 10, 2026 at 2:53 PM IST
Hyderabad: భారతదేశ కీర్తి కిరీటంలో మరో మైలురాయి చేరనుంది. భారత సంతతికి చెందిన నాసా (NASA) వ్యోమగామి అనిల్ మీనన్ జులై 14న అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రానికి (ISS) తన తొలి చారిత్రాత్మక యాత్రను ప్రారంభించనున్నారు. అమెరికన్ స్పేస్ ఫోర్స్ కల్నల్ అండ్ ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్ వైద్యుడైన ఆయన రష్యాకు చెందిన సోయుజ్ MS-29 (Soyuz MS-29) వ్యోమనౌక ద్వారా ISSకు పయనం కానున్నారు. ఈ అంతరిక్ష యాత్రలో అనిల్తో పాటు రష్యన్ కాస్మోనాట్లు (Roscosmos) ప్యోటర్ డుబ్రోవ్, అన్నా కికినా కూడా పాల్గొంటున్నారు. ఈ ప్రతిష్టాత్మక మిషన్ ISS ఎక్స్పెడిషన్ 74/75 (Expedition 74/75) లో భాగం. ఈ ప్రతిష్టాత్మక మిషన్లో భాగంగా అనిల్ మీనన్ సుమారు ఎనిమిది నెలల పాటు అంతరిక్షంలోనే ఉండి కీలకమైన వైద్య పరిశోధనలు చేయనున్నారు.
డాక్టర్ నుంచి ఆస్ట్రోనాట్ వరకు.. అనిల్ మీనన్ ప్రయాణం:
మిన్నియాపోలిస్లో జన్మించిన 49 ఏళ్ల అనిల్ మీనన్, యుక్రేనియన్, భారతీయ వలస కుటుంబానికి చెందినవారు. వృత్తిరీత్యా ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్ ఫిజీషియన్ అండ్ మెకానికల్ ఇంజనీర్ అయిన ఆయన, ప్రస్తుతం అమెరికన్ స్పేస్ ఫోర్స్లో కల్నల్ హోదాలో ఉన్నారు.
Cool moment at T-5 putting an expedition 75 sticker on the launch bus. We will be joining 74 but 75 is not far off…… pic.twitter.com/FAFY6TXx6H— Anil Menon (@astro_anil) July 9, 2026
ఆయన కెరీర్లోని కీలక మైలురాళ్లు: అమెరికన్ ఎయిర్ఫోర్స్లో పనిచేసే సమయంలో ఆయన ఆపరేషన్ ఎండ్యూరింగ్ ఫ్రీడమ్లో భాగంగా ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో ఫ్రంట్లైన్లో సేవలందించారు. అలాగే 'హిమాలయన్ రెస్క్యూ అసోసియేషన్'తో కలిసి మౌంట్ ఎవరెస్ట్ అధిరోహించే పర్వతారోహకులకు వైద్య సహాయం కూడా అందించారు. అంతేకాకుండా రోటరీ ఎంబసీడోరియల్ స్కాలర్గా ఒక సంవత్సరం పాటు భారత్లో ఉండి పోలియో వ్యాక్సినేషన్ కార్యక్రమాలపై పనిచేశారు.
When you start spinning in this chair, you know that you’re moving to your left and when you stop spinning, what do you think you feel? Answer in comments. 6 days to launch! pic.twitter.com/534ixZDL3P— Anil Menon (@astro_anil) July 8, 2026
- నాసాలో ప్రవేశం: మీనన్ 2014లో నాసాలో ఫ్లైట్ సర్జన్గా తన కెరీర్ను ప్రారంభించారు. అంతరిక్ష కేంద్రంలో పనిచేసే వ్యోమగాములకు వైద్య సేవలు అందించడంలో కీలక పాత్ర పోషించారు.
- స్పేస్ఎక్స్ అనుభవం: 2018లో స్పేస్ఎక్స్ (SpaceX) సంస్థలో చేరి, అక్కడ కంపెనీ వైద్య విభాగాన్ని (Medical Program) ప్రారంభించడంతో పాటు 'స్టార్షిప్' అభివృద్ధిలో కూడా తన వంతు సహకారం అందించారు.
- వ్యోమగామిగా ఎంపిక: డిసెంబర్ 2021లో ఆయన నాసా వ్యోమగామిగా (NASA Astronaut) ఎంపికయ్యారు.