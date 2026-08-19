ISSలో అనిల్ మీనన్ బృందానికి సాంకేతిక సవాళ్లు- నిలిచిపోయిన యాంటెన్నా ఇన్స్టాలేషన్!
అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రంలో భారత సంతతి వ్యోమగామి అనిల్ మీనన్ బృందం చేపట్టిన యాంటెన్నా మార్పిడి మిషన్, సాంకేతిక అడ్డంకులు, సమయాభావం వల్ల తాత్కాలికంగా వాయిదా పడింది.
Published : August 19, 2026 at 10:38 AM IST
Hyderabad: అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రం (ISS)లో అత్యంత కీలకమైన స్పేస్-టు-గ్రౌండ్ యాంటెన్నాను మార్చే ప్రక్రియ తాత్కాలికంగా వాయిదా పడింది. భారత కాలమానం ప్రకారం మంగళవారం సాయంత్రం (ఆగస్టు 18) ప్రారంభమైన ఈ మిషన్లో భారత సంతతికి చెందిన వ్యోమగామి అనిల్ మీనన్, ఫ్రెంచ్ వ్యోమగామి సోఫీ అడెనోట్కు నిర్ణీత సమయం సరిపోలేదు. పాత యాంటెన్నాను విజయవంతంగా తొలగించినప్పటికీ, సాంకేతిక అడ్డంకుల వల్ల కొత్త యాంటెన్నా అమర్చే పనిని భవిష్యత్తు తేదీకి వాయిదా వేస్తున్నట్లు మిషన్ కంట్రోల్ ప్రకటించింది.
మన టైమ్ ప్రకారం రాత్రి వరకు సాగిన 'స్పేస్వాక్': భారత కాలమానం ప్రకారం మంగళవారం సాయంత్రం 5:59 గంటలకు (8:29 AM EDT) ఈ వ్యోమగాములు స్పేస్ స్టేషన్ నుంచి బయటకు వచ్చి అంతరిక్షంలో నడక (స్పేస్వాక్) ప్రారంభించారు. మొత్తం 6 గంటల 23 నిమిషాల పాటు సాగిన ఈ సుదీర్ఘ ఆపరేషన్, మన దేశ కాలమానం ప్రకారం రాత్రి 12:22 గంటలకు (2:52 PM EDT) ముగిసింది. అనిల్ మీనన్కు ఇది కెరీర్లో రెండవ స్పేస్వాక్ కాగా, యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ (ESA)కి చెందిన సోఫీ అడెనోట్కు ఇది మొదటిది. తద్వారా అంతరిక్షంలో నడిచిన తొలి ఫ్రెంచ్ మహిళగా అడెనోట్ రికార్డు సృష్టించారు.
.@Astro_Anil and @Soph_Astro began completed their spacewalk at 2:52 p.m. EDT today after six hours and 23 minutes outside the space station. More... https://t.co/cxknPlrkAz pic.twitter.com/coNUX423qW— International Space Station (@Space_Station) August 18, 2026
సాంకేతిక సవాళ్లు - ఆలస్యానికి కారణాలు: వ్యోమగాములకు పాత యాంటెన్నాను తొలగించి, దాని స్థానంలో సరికొత్త యాంటెన్నాను అమర్చాలనే రెండు ప్రధాన లక్ష్యాలను అప్పగించారు. అయితే, అంతరిక్ష కేంద్రానికి గట్టిగా బిగుసుకుపోయి ఉన్న పవర్, డేటా కనెక్టర్లను ఊడదీయడం వారికి పెద్ద సవాలుగా మారింది.
దీనికి తోడు యాంటెన్నా గింబాల్ అసెంబ్లీలో లాకింగ్ పిన్లను అమర్చడం, మెయిన్ సపోర్టింగ్ రాడ్ (బూమ్) నుంచి బోల్ట్లను విప్పే ప్రక్రియలో తీవ్ర అడ్డంకులు ఎదురయ్యాయి. ఆ బోల్ట్లను తొలగించడానికి వ్యోమగాములు 'రాట్చెట్ రెంచ్' (బోల్ట్లు తిప్పే ప్రత్యేక పరికరం) సాయంతో అంతరిక్షంలో సాధారణం కంటే ఎక్కువ శ్రమించాల్సి వచ్చింది.
మిషన్ కంట్రోల్ వెనకడుగు - తదుపరి మిషన్లోనే పూర్తి: పాత యాంటెన్నాను ఊడదీసేసరికే వ్యోమగాములు కేటాయించిన సమయం దాదాపు ముగిసిపోవచ్చింది. దాంతో పాత యాంటెన్నాను సురక్షితంగా తాత్కాలిక నిల్వ ప్రదేశంలో ఉంచిన వ్యోమగాములు, కొత్త యాంటెన్నాను తీసుకురావడానికి తగిన సమయం లేదని గుర్తించారు. వ్యోమగాముల భద్రత, ఆక్సిజన్ నిల్వలను పరిగణనలోకి తీసుకున్న మిషన్ కంట్రోల్, కొత్త యాంటెన్నా ఇన్స్టాలేషన్ను నిలిపివేయాలని ఆదేశించింది. ఈ పెండింగ్ పనిని రాబోయే రోజుల్లో నిర్వహించే మరో స్పేస్వాక్ ద్వారా పూర్తి చేయనున్నారు.
LIVE: @astro_anil and @Soph_astro are going on a spacewalk to replace an antenna outside the International Space Station. Today's six-and-a-half-hour spacewalk is scheduled to begin at around 8:35am ET (1235 UTC). https://t.co/kNVm15qRzn— NASA (@NASA) August 18, 2026
"భవిష్యత్తులో చేపట్టబోయే స్పేస్వాక్లో ఈ సరికొత్త యాంటెన్నా అమర్చే ప్రక్రియను పూర్తి చేస్తాం" అని నాసా ఒక ప్రకటనలో స్పష్టం చేసింది. ఇక ఈ స్పేస్వాక్ ముగింపు దశలో వ్యోమగాములు అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రం (ISS) లోని 'క్వెస్ట్ ఎయిర్లాక్' సమీపంలో ప్రదేశాన్ని శుభ్రం చేశారు. దీనితో పాటు అక్కడున్న 'పోర్టబుల్ ఫుట్ రెస్ట్రైంట్' (వ్యోమగాముల కాళ్లను స్థిరంగా ఉంచే పరికరం)ను తనిఖీ చేసి, దాని స్థానంలో మరొకదానిని మార్చడం వంటి పనులను కూడా విజయవంతంగా పూర్తి చేశారని నాసా వివరించింది.