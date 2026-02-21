ETV Bharat / technology

మైక్రోసాఫ్ట్ గేమింగ్​ విభాగంలో కీలక మార్పు- కొత్త సీఈవోగా ఆశా శర్మ

ఫిల్ స్పెన్సర్ పదవీ విరమణ అనంతరం భారత సంతతికి చెందిన ఆశా శర్మ మైక్రోసాఫ్ట్ గేమింగ్ కొత్త CEOగా బాధ్యతలు స్వీకరించారు.

Microsoft Gaming head Phil Spencer retires after 38 years at the companh, insider Asha Sharma takes over as the CEO
Microsoft Gaming head Phil Spencer retires after 38 years at the companh, insider Asha Sharma takes over as the CEO (Photo Credit- Microsoft)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 21, 2026 at 2:15 PM IST

Hyderabad: టెక్ దిగ్గజం మైక్రోసాఫ్ట్ గేమింగ్ విభాగంలో కీలక మార్పు చోటుచేసుకుంది. కంపెనీలో 38 సంవత్సరాల సుదీర్ఘ కాలంపాటు సేవలు అందించిన ఫిల్ స్పెన్సర్ పదవీ విరమణ ప్రకటించారు. ఆయన స్థానంలో భారత సంతతికి చెందిన ఆశా శర్మను మైక్రోసాఫ్ట్ గేమింగ్ CEO, ఎగ్జిక్యూటివ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్‌గా నియమించారు. ఆశా శర్మ నాయకత్వంలో కంపెనీ AI, క్లౌడ్, కన్సోల్‌లపై బలమైన దృష్టిని కేంద్రీకరిస్తుంది.

ఫిల్ స్పెన్సర్ దీర్ఘకాలిక సహకారం: ఫిల్ స్పెన్సర్ 1988లో మైక్రోసాఫ్ట్‌లో ఇంటర్న్‌గా చేరారు. ఆయన Xbox బ్రాండ్‌ను ప్రపంచ స్థాయికి తీసుకెళ్లారు. 2014 నుంచి Xboxకి నాయకత్వం వహిస్తూ స్పెన్సర్, కంపెనీ గేమింగ్ విభాగాన్ని కొత్త శిఖరాలకు తీసుకెళ్లారు. యాక్టివిజన్ బ్లిజార్డ్ $69 బిలియన్ల ఒప్పందం, గేమ్ పాస్ సర్వీస్, క్రాస్-ప్లాట్‌ఫారమ్ వ్యూహంలో ఆయన కీలక పాత్ర పోషించారు. ఇప్పుడు పదవీ విరమణ అనంతరం, ఆయన జూన్ వరకు సలహాదారుగా కొనసాగుతారు.

ఎవరీ ఆశా శర్మ?: భారత సంతతికి చెందిన ఆశా శర్మకు ప్రపంచ సాంకేతిక పరిశ్రమలో అపారమైన అనుభవం ఉంది. మైక్రోసాఫ్ట్‌లో కోర్ఏఐ (CoreAI) విభాగానికి ప్రొడక్ట్ డెవలప్మెంట్ హెడ్​గా పనిచేశారు. గతంలో ఇన్‌స్టాకార్ట్‌లో చీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్ (COO)గా, మెటా (ఫేస్‌బుక్)లో వైస్ ప్రెసిడెంట్‌గా పనిచేసిన అనుభవం కూడా ఆమెకు ఉంది. ఆశా శర్మ మిన్నెసోటా విశ్వవిద్యాలయం నుంచి బిజినెస్​లో డిగ్రీ పట్టా పొందారు.

"25 సంవత్సరాలుగా మాతో ఉన్న కోర్ Xbox అభిమానులు, ప్లేయర్లపై నిబద్ధత కలిగి ఉన్నాం. గేమింగ్ ఇకపై ఒక హార్డ్‌వేర్‌కు పరిమితం కాకుండా PC, మొబైల్, క్లౌడ్‌లో ప్రతిచోటా విస్తరించాలి" అని ఆశా శర్మ అన్నారు. ఇప్పుడామే AIని ఉపయోగించి గేమ్ సెర్చ్, యూజర్ ఎంగేజ్మెంట్, డెవలపర్ సాధనాలను బలోపేతం చేయడంపై దృష్టి సారించనున్నారు.

మైక్రోసాఫ్ట్ గేమింగ్ సవాళ్లు: Xbox పెరుగుతున్న ఖర్చులు, పోటీ, తగ్గుతున్న ఆదాయాల ఒత్తిళ్లను ఎదుర్కొంటున్న సమయంలో ఈ మార్పు చోటుచేసుకుంది. డిసెంబర్ త్రైమాసికంలో గేమింగ్ ఆదాయం 9.5 శాతం పడిపోయింది. టారిఫ్‌ల కారణంగా Xbox హార్డ్‌వేర్ ధరలు పెరిగాయి. యాక్టివిజన్ బ్లిజార్డ్‌ కొనుగోలు అనంతరం ఇప్పటికీ ఇంటిగ్రేషన్ కొనసాగుతోంది. సోనీ ప్లేస్టేషన్‌తో పోటీ తీవ్రంగా ఉంది.

దీనికితోడు Xbox ప్రెసిడెంట్ సారా బాండ్ కూడా కంపెనీ నుంచి నిష్క్రమిస్తున్నారు. అయితే మైక్రోసాఫ్ట్ మాట్ బూటీని చీఫ్ కంటెంట్ ఆఫీసర్‌గా నియమించింది. బూటీ, ప్రస్తుతం పగ్గాలు చేపడుతున్న ఆశా శర్మకు చీఫ్ కంటెంట్ ఆఫీసర్‌గా నివేదిస్తారు. ఇకపోతే కంపెనీకి హాలో, కాల్ ఆఫ్ డ్యూటీ, వరల్డ్ ఆఫ్ వార్‌క్రాఫ్ట్ వంటి ఫ్రాంచైజీలతో పాటు 40 స్టూడియోలు ఉన్నాయి.

సత్య నాదెళ్ల ఏం అన్నారంటే?: మైక్రోసాఫ్ట్ సీఈవో సత్య నాదెళ్ల మాట్లాడుతూ "ఆశా శర్మ బిలియన్ల మందికి చేరే సేవలను విస్తరించింది. గేమింగ్ మా వినియోగదారుల ఆశయాలకు కేంద్రబిందువు. Xbox 25వ సంవత్సరంలోకి అడుగుపెడుతోంది, ఇది కొత్త ద్వారాలను తెరుస్తోంది" అని అన్నారు. ఈ మార్పు మైక్రోసాఫ్ట్ గేమింగ్‌ విభాగంలో కొత్త అధ్యాయాన్ని సూచిస్తుంది, దీనిలో AI, ప్లాట్‌ఫారమ్ అనుభవం కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

