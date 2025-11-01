'హైరిస్క్'లో క్రోమ్ యూజర్లు!- వెంటనే ఇలా చేస్తే సేఫ్!!
Published : November 1, 2025 at 12:10 PM IST
Hyderabad: మీరు గూగుల్ క్రోమ్ వినియోగిస్తున్నారా? అయితే మీకు హైరిస్క్ అలర్ట్. సైబర్ నేరాలు విపరీతంగా పెరుగుతున్న తరుణంలో కేంద్ర ప్రభుత్వానికి చెందిన ఇండియన్ కంప్యూటర్ ఎమర్జెన్సీ రెస్పాన్స్ టీమ్ (CERT-In) క్రోమ్ వినియోగదారుల గోప్యత (Privacy) ప్రమాదంలో ఉందని హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. ముఖ్యంగా గూగుల్ క్రోమ్ డెస్క్టాప్ వెర్షన్ వినియోగదారులకు ఈ అలర్ట్ ప్రకటించింది.
Mac, Windows, Linuxలోని క్రోమ్ వినియోగదారుల గోప్యత ప్రమాదంలో ఉందని, జాగ్రత్తగా ఉండాలని హెచ్చరించింది. వీటిలో తీవ్రమైన భద్రతా లోపాలను గుర్తించినట్లు తెలిపింది. ఇవి సైబర్ నేరాలను ప్రోత్సహించేలా ఉన్నాయని పేర్కొంది. హ్యాకర్లు ఈ లోపాలను ఉపయోగించి యూజర్ డేటాను సులంభంగా దొంగిలించే అవకాశాలున్నాయని చెబుతోంది. దీంతో తమ క్రోమ్ బ్రౌజర్ను వెంటనే అప్డేట్ చేసుకోవాలని సూచించింది.
వెంటనే అప్డేట్ చేయండి: CERT-In నివేదిక ప్రకారం.. డెస్క్టాప్లు, ల్యాప్టాప్లలో వినియోగించే క్రోమ్ బ్రౌజర్ పాత వెర్షన్లో అనేక భద్రతా లోపాలు గుర్తించారు. ఈ వెర్షన్ను వాడుతున్న యూజర్ల అనుమతి లేకుండానే హ్యాకర్లు.. వారి డేటా మొత్తం చోరీ చేసే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించింది. ఈ నేపథ్యంలో వినియోగదారులు తమ క్రోమ్ బ్రౌజర్ను వెంటనే తాజా వెర్షన్కి అప్డేట్ చేసుకోవాలని సూచిస్తోంది.
ఈ వెర్షన్లకు హైరిస్క్: హైరిస్క్లో ఉన్న గూగుల్ క్రోమ్ వెర్షన్ల జాబితాను CERT-In షేర్ చేసింది. అవి 142.0.7444.59 కంటే ముందున్న Google Chrome Linux వెర్షన్లు, 142.0.7444.59/60 కంటే ముందున్న Windows వెర్షన్లు, 142.0.7444.60 కంటే ముందున్న Mac వెర్షన్లు.
ఎలా అప్డేట్ చేయాలి?: ప్రస్తుతం చాలా మంది ఇంటర్నెట్ వినియోగదారులు "Google Chrome"ని ఉపయోగిస్తున్నారు. భద్రతా లోపాల దృష్ట్యా ఇప్పుడు మీ డివైజ్లో దీనిని అప్డేట్ చేయడం చాలా ముఖ్యం. అదెలాగో తెలుసుకుందాం రండి.
- ముందుగా మీరు "Google Chrome"ని తెరవండి.
- తర్వాత కుడి వైపున ఉన్న మూడు చుక్కలపై క్లిక్ చేయండి.
- ఇప్పుడు "Help"పై క్లిక్ చేయండి.
- ఆ తర్వాత "About Chrome" అని సెర్చ్ చేయండి.
- ఇప్పుడు మీరు "Update Google Chrome" అనే ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయండి.
- అప్పుడు ఈ పేజ్లో అందుబాటులో ఉన్న అప్డేట్ల కోసం Chrome ఆటోమేటిక్గా తనిఖీ చేసి డౌన్లోడ్ చేయడం ప్రారంభిస్తుంది. డౌన్లోడ్ పూర్తయిన తర్వాత, అప్డేట్ను పూర్తి చేయడానికి మీరు "Relaunch" బటన్పై క్లిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది.