'హై-రిస్క్​'లో క్రోమ్ యూజర్లు- కేంద్రం హెచ్చరిక

సైబర్ నేరాలు విపరీతంగా పెరుగుతున్న తరుణంలో కేంద్ర ప్రభుత్వానికి చెందిన ఇండియన్ కంప్యూటర్ ఎమర్జెన్సీ రెస్పాన్స్ టీమ్ (CERT-In) క్రోమ్ వినియోగదారుల గోప్యత ప్రమాదంలో ఉందని హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.

High Risk Warning for Google Chrome Users
High Risk Warning for Google Chrome Users (Photo Credit- Getty Images)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 21, 2026 at 12:52 PM IST

2 Min Read
Hyderabad: భారతదేశంలోని గూగుల్ క్రోమ్ డెస్క్​టాప్ వినియోగదారులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం హై-రిస్క్ అలెర్ట్ జారీ చేసింది. ఇండియన్ కంప్యూటర్ ఎమర్జెన్సీ రెస్పాన్స్ టీం (CERT-In) గూగుల్ క్రోమ్​లో తీవ్రమైన భద్రతా లోపాలను గుర్తించింది. ఈ లోపాలను ఆసరాగా చేసుకుని సైబర్ నేరగాళ్లు రిమోట్ దాడులకు పాల్పడి యూజర్ల కంప్యూటర్లు, ల్యాప్‌టాప్‌ల నుంచి విలువైన వ్యక్తిగత సమాచారం, డేటాను దొంగిలించే ప్రమాదం ఉందని CERT-In స్పష్టం చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో వెంటనే లేటెస్ట్ వెర్షన్​కు అప్డేట్ చేసుకోవాలని సూచించింది.

ఏ వెర్షన్లకు హైరిస్క్?: ముఖ్యంగా 145.0.7632.109/110 కంటే పాత గూగుల్ క్రోమ్ వెర్షన్‌లను వినియోగిస్తున్న Windows, macOS వినియోగదారులు మరింత రిస్క్​లో ఉన్నారని, అయితే 144.0.7559.109 కంటే పాత వెర్షన్‌లను అమలు చేస్తున్న Linux వినియోగదారులు కూడా ప్రభావితమవుతారని హెచ్చరించింది.

  • Windows/macOS: 145.0.7632.109/110 కంటే పాత వెర్షన్‌లు
  • Linux: 144.0.7559.109 కంటే పాత వెర్షన్‌లు

క్లియర్​గా చెప్పాలంటే ఇది టెక్ నిపుణులు లేదా ఎంటర్‌ప్రైజ్ వాతావరణాలకు మాత్రమే పరిమితం కాదు. తాజా అప్‌డేట్ లేకుండా డెస్క్‌టాప్/ల్యాప్‌టాప్‌లో Chromeను ఉపయోగించే విద్యార్థులు, ఆఫీస్ ఉద్యోగులు, ఫ్రీలాన్సర్లు, రోజువారీ పని కోసం క్రోమ్​పై ఆధారపడే సంస్థలకు కూడా ఈ ప్రమాదం పొంచి ఉంది.

అయితే గూగుల్ క్రోమ్ ఈ భద్రతా లోపాలను ఇప్పటికే సరిచేసింది. దీంతో తాజా వెర్షన్​కు అప్డేట్​ చేసుకున్న యూజర్ల పరికరాలు ఇప్పుడు సురక్షితమని ధృవీకరించింది.

గూగుల్ క్రోమ్ అప్డేట్ చేసుకోవడం ఎలా?:

  • మీ కంప్యూటర్ డెస్క్​టాప్​లో త్రీ-డాట్ మెనూకి వెళ్లండి.
  • తర్వాత Settingsకు వెళ్లండి
  • ఆ తర్వాత About Cromeకి వెళ్తే క్రోమ్ ఆటోమేటిక్‌గా అప్‌డేట్‌ల కోసం తనిఖీ చేసి, వాటిని డౌన్‌లోడ్ చేస్తుంది. మీరు అప్పుడు అక్కడ కన్పిస్తున్న Relaunchపై క్లిక్ చేయాలి.
  • ఇక చివరిగా బ్రైజర్​ను రీస్టార్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది.

CERT-In గూగుల్ క్రోమ్ యూజర్లు బ్యాక్‌గ్రౌండ్ అప్‌డేట్‌లపై మాత్రమే ఆధారపడవద్దని సలహా ఇస్తోంది. గూగుల్ క్రోమ్ సెట్టింగ్‌లలో అప్‌డేట్‌ల కోసం మాన్యువల్‌గా తనిఖీ చేయడం, బ్రౌజర్‌ను పునఃప్రారంభించడం వల్ల పరిష్కారం వెంటనే లభిస్తుందని చెబుతోంది.

