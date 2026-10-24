2028 నాటికి స్వదేశీ స్మార్ట్ఫోన్ బ్రాండ్స్: 'మేడ్-ఇన్-ఇండియా' మొబైల్స్పై కేంద్ర మంత్రి కీలక ప్రకటన!
2028 నాటికి పూర్తిగా భారతదేశంలోనే డిజైన్ చేసిన, స్వదేశీ బ్రాండ్ స్మార్ట్ఫోన్లు రంగప్రవేశం చేయనున్నట్లు కేంద్ర మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ ప్రకటించారు.
Published : October 24, 2026 at 1:49 PM IST
Hyderabad: ప్రపంచ స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్లో భారత్ త్వరలోనే తన సొంత 'యాపిల్, శాంసంగ్' మూమెంట్ను సృష్టించబోతోందని కేంద్ర ఐటీ శాఖ మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు. దిల్లీలో జరిగిన 'ఎన్డీటీవీ వరల్డ్ సమిట్' వేదికగా ఆయన ఈ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. రాబోయే రెండేళ్లలో, అంటే 2028 అక్టోబర్ నాటికి పూర్తి స్థాయిలో ఇండియన్-డిజైన్డ్, ఇండియన్-మాన్యుఫాక్చర్డ్, ఇండియన్-బ్రాండెడ్ మొబైల్ ఫోన్లు అందుబాటులోకి వస్తాయని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఈ పరిణామం దేశ ఎలక్ట్రానిక్స్ తయారీ ప్రస్థానంలో విప్లవాత్మక మైలురాయిగా నిలుస్తుందని పేర్కొన్నారు.
అరచేతిలో అద్భుతం.. డిజైన్ వెనుక అసలు సవాల్ ఇదే!:
ఒక స్మార్ట్ఫోన్ను ప్రారంభం నుంచి పూర్తి స్థాయిలో రూపొందించడంలో ఎదురయ్యే సాంకేతిక సవాళ్లను కేంద్ర మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ ఒక హ్యాండ్సెట్ను చూపిస్తూ వివరించారు. స్మార్ట్ఫోన్ డిజైనింగ్ అనేది అత్యంత సంక్లిష్టమైన ఇంజనీరింగ్ టాస్క్ అని పేర్కొంటూ ఆయన ఈ కింది కీలక అంశాలపై మాట్లాడారు.
- చిన్న పరికరంలో భారీ టెక్నాలజీ: ఒక చిన్న మొబైల్ ఫోన్ లోపల రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థలు, యాంటెనాలు, ప్రాసెసర్లు, మెమరీ, కెమెరా మాడ్యూల్స్, డిస్ప్లేలు, పవర్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్లతో సహా ఎన్నో అధునాతన విడిభాగాలను ఒకదానికొకటి ఇబ్బంది లేకుండా ఒకే చిన్న చోట అమర్చడం అత్యంత కష్టమైన పని.
- విడిభాగాల మధ్య సమతుల్యత (బ్యాలెన్సింగ్ యాక్ట్): ఫోన్ పరిమాణం చిన్నగా ఉన్నప్పటికీ, అది బరువు పెరగకుండా చూసుకోవాలి. అదే సమయంలో వినియోగదారులకు మెరుగైన బ్యాటరీ లైఫ్ (శక్తి సామర్థ్యం) అందించాలి. ఈ విడిభాగాలన్నింటినీ ఒకే చిన్న రూపంలోకి (ఫామ్ ఫ్యాక్టర్లోకి) తీసుకొస్తూ, ఫోన్ వేడెక్కకుండా, వేగంగా పనిచేసేలా బ్యాలెన్స్ చేయడం అనేది డిజైనర్లకు ఒక కత్తిమీద సాము లాంటిది.
ఇంకా క్లియర్గా చెప్పాలంటే.. తక్కువ బరువు, ఎక్కువ బ్యాటరీ లైఫ్, అధునాతన ఫీచర్లను ఒకే చిన్న డిజైన్లో ఇమిడ్చడమే స్మార్ట్ఫోన్ తయారీలో ఉన్న అసలైన సవాల్. ఈ సాంకేతిక సవాళ్లన్నింటినీ అధిగమిస్తూ అక్టోబర్ 23, 2028 నాటికి భారత్ సొంత బ్రాండ్ మొబైళ్లను ప్రపంచానికి పరిచయం చేయడమే లక్ష్యంగా అడుగులు వేస్తోందని మంత్రి స్పష్టం చేశారు.
మూడేళ్ల క్రితమే పడిన పునాది: భారత్లో సొంతంగా స్మార్ట్ఫోన్ డిజైన్ సామర్థ్యాలను పెంచేందుకు ప్రభుత్వం మూడేళ్ల క్రితమే బలమైన అడుగులు వేసిందని కేంద్ర మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ తెలిపారు. "మొబైల్ ఫోన్కు అత్యంత కీలకమైన మదర్బోర్డుగా పనిచేసే ప్రింటెడ్ సర్క్యూట్ బోర్డ్ (PCB) డిజైన్లను మన భారతీయ ఇంజనీర్లు ఎందుకు తయారు చేయకూడదు? అంటూ అప్పట్లో వారికి ఒక సవాల్ విసిరాం. ఆ రోజు ప్రారంభమైన ఆ ప్రయత్నమే నేడు మనల్ని ఈ ప్రతిష్టాత్మక లక్ష్యం వైపు నడిపిస్తోంది" అని ఆయన పేర్కొన్నారు.