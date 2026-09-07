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ఆగస్టులో ఆటోమొబైల్ రికార్డు: 24.23 లక్షల యూనిట్ల వాహనాలు సేల్!

దేశీయ ఆటో రిటైల్ రంగం ఆగస్టులో సరికొత్త శిఖరాన్ని అధిరోహించింది. FADA గణాంకాల ప్రకారం, 24.23 లక్షల యూనిట్ల విక్రయాలతో 17.51 శాతం వార్షిక వృద్ధిని నమోదు చేసింది.

ప్రాతినిధ్య చిత్రం
ప్రాతినిధ్య చిత్రం (ఫొటో క్రెడిట్: IANS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 7, 2026 at 5:45 PM IST

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Hyderabad: భారత ఆటోమొబైల్ రిటైల్ రంగం ఆగస్టు నెలలో ఇప్పటి వరకూ లేని విధంగా అత్యధిక అమ్మకాలను నమోదు చేసింది. ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఆటోమొబైల్ డీలర్స్ అసోసియేషన్స్ (FADA) సోమవారం విడుదల చేసిన గణాంకాల ప్రకారం, గతేడాది ఇదే కాలంతో పోలిస్తే విక్రయాలు 17.51 శాతం పెరిగి 24,23,201 యూనిట్లకు చేరాయి.

అన్ని విభాగాల్లోనూ రికార్డు వృద్ధి నమోదు కావడం విశేషం. ద్విచక్ర వాహనాలు, ప్యాసింజర్ వెహికల్స్, కమర్షియల్ వెహికల్స్, ట్రాక్టర్లు, త్రీ-వీలర్లు అన్నీ తమ ఆల్‌టైమ్ బెస్ట్ అమ్మకాలను నమోదు చేశాయి.

విభాగాల వారీగా వృద్ధి వివరాలు:

  • కన్‌స్ట్రక్షన్ ఎక్విప్‌మెంట్: అత్యధికంగా 31.45 శాతం వృద్ధి సాధించింది.
  • టూ-వీలర్స్: 19.69 శాతం వృద్ధితో 17,14,610 యూనిట్లు అమ్ముడయ్యాయి. 2018 తర్వాత ఈ విభాగంలో నమోదైన అత్యధిక అమ్మకాలు ఇదే.
  • ప్యాసింజర్ వెహికల్స్: 16.14 శాతం వృద్ధితో మొదటిసారిగా ఆగస్టు నెలలో 4 లక్షల మార్కును దాటి, 4,02,398 యూనిట్ల అమ్మకాలను సాధించింది.
  • కమర్షియల్ వెహికల్స్: 14.45 శాతం వృద్ధితో 90,769 యూనిట్ల విక్రయాలు జరిగాయి.
  • త్రీ-వీలర్స్: 8.64 శాతం వృద్ధితో 1,22,281 యూనిట్లు అమ్ముడయ్యాయి. ఇందులో ఈవీ (EV) వాహనాల వాటా 65.30 శాతంగా ఉంది.
  • ట్రాక్టర్లు: పెద్దగా మార్పు లేకుండా 0.84 శాతం స్వల్ప వృద్ధితో స్థిరంగా కొనసాగాయి.

అయితే, జులైలో నమోదైన రికార్డు స్థాయి అమ్మకాలతో పోలిస్తే ఆగస్టులో రిటైల్ విక్రయాలు 6.48 శాతం తగ్గాయి. వర్షాకాల ప్రభావం, వినాయక చవితి పండుగ, ఓనమ్ పండుగ కొనుగోళ్ల ప్రభావం సెప్టెంబర్‌కు మారడమే దీనికి కారణమని FADA ప్రెసిడెంట్ సాయి గిరిధర్ పేర్కొన్నారు.

నెలవారీగా చూస్తే, ప్యాసింజర్ వెహికల్స్ అమ్మకాలు 3.40 శాతం, రవాణా రంగం మందగించడం వల్ల కమర్షియల్ వెహికల్స్ అమ్మకాలు 8.93 శాతం తగ్గాయి.

ఇక ద్విచక్ర వాహనాల విషయానికి వస్తే, ఆగస్టులో 17,14,610 యూనిట్లు అమ్ముడయ్యాయి. ఇది ఏడాది ప్రాతిపదికన 19.69 శాతం వృద్ధి. ఇది ఆగస్టు నెలలోనే అత్యధికం కావడమే కాకుండా, 2018 తర్వాత ద్విచక్ర వాహన విభాగంలో నమోదైన అత్యధిక అమ్మకాలు కూడా.

అంతేకాకుండా, త్రీ-వీలర్ల అమ్మకాలు 1,22,281 యూనిట్లకు (గత ఏడాదితో పోలిస్తే +8.64 శాతం) చేరాయి. ఇది ఆగస్టు నెలలో అత్యుత్తమ అమ్మకాలను నమోదు చేసింది. ఈవీల వినియోగం 65.30 శాతంగా ఉంది. సెప్టెంబర్ నెలలో డీలర్ల సెంటిమెంట్ సానుకూలంగానే ఉన్నప్పటికీ, జులైలోని గరిష్ట స్థాయి నుంచి కొంత తగ్గింది.

సెప్టెంబర్‌పై డీలర్ల అంచనాలు: రానున్న పండుగల సీజన్‌పై డీలర్లు సానుకూల దృక్పథంతో ఉన్నారు. దాదాపు 67.09 శాతం మంది డీలర్లు సెప్టెంబర్‌లో మరింత వృద్ధిని ఆశిస్తున్నారు. కాకపోతే, జులై నాటి అంచనాలతో (74.30 శాతం) పోలిస్తే ఇది కొంత తగ్గింది. పండుగల బుకింగ్స్ ఇప్పటికే ప్రారంభమైనట్లు 43.59 శాతం డీలర్లు పేర్కొన్నారు. అయితే, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో వర్షాభావ పరిస్థితులు నెలకొనడం, సెప్టెంబర్ 1 నుంచి వాహన తయారీ సంస్థలు (OEMs) ధరలను పెంచడం వంటి అంశాలు అమ్మకాలపై కొంత ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని FADA తెలిపింది.

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