ఆటో మార్కెట్కు 'మే'జిక్- 25.3 లక్షల వాహనాలతో ఆల్టైమ్ రికార్డు
మే నెలలో 25.3 లక్షల యూనిట్ల రిటైల్ విక్రయాలతో భారత ఆటోమొబైల్ పరిశ్రమ సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది. గతేడాదితో పోలిస్తే ఈ రంగం 9.55 శాతం వార్షిక వృద్ధి సాధించింది.
Published : June 8, 2026 at 1:40 PM IST
New Delhi: భారత ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీ మే నెలలో రిటైల్ విక్రయాల్లో ఆల్టైమ్ రికార్డును నమోదు చేసింది. ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఆటోమొబైల్ డీలర్స్ అసోసియేషన్స్ (FADA) సోమవారం విడుదల చేసిన గణాంకాల ప్రకారం, ఈ రంగం 9.55 శాతం వార్షిక వృద్ధిని సాధించింది. మే నెలలో దేశవ్యాప్తంగా మొత్తం 25,31,067 యూనిట్లు అమ్ముడుపోగా, అందులో ప్యాసింజర్ వాహనాలు (PVs) 23.25 శాతం బలమైన వృద్ధిని కనబరిచాయి. అలాగే ద్విచక్ర వాహనాలు 7.54 శాతం, కమర్షియల్ వాహనాలు 5.29 శాతం, త్రీవీలర్లు 3.56 శాతం చొప్పున వృద్ధి రేటును నమోదు చేశాయి.
తీవ్రమైన వడగాల్పులు, పెరుగుతున్న ఇంధన ధరల భారం, పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న ఉద్రిక్త పరిస్థితుల వంటి సవాళ్లు ఎదురైనప్పటికీ మే నెలలో బలమైన పనితీరును సాధించగలిగామని ఫాడా (FADA) తెలిపింది.
"అయితే ఏప్రిల్తో పోలిస్తే మే నెలలో వాహన విక్రయాలు నెలవారీ ప్రాతిపదికన (MoM) 6.75 శాతం మేర తగ్గాయి. ఏప్రిల్ ముగిసిన తర్వాత సాధారణంగా కనిపించే సీజనల్ మందగమనం, అలాగే నైరుతి రుతుపవనాలు ఆలస్యం కావడమే ఇందుకు ప్రధాన కారణాలు. దేశంలోని వర్షాధార ప్రాంతాలలో మే నెల అనేది విత్తనాలు నాటడానికి ముందస్తు కాలం (Pre-sowing month) గా ఉంటుంది. అయినప్పటికీ, ఇన్ని రకాల ఒత్తిళ్లు, సవాళ్లు ఉన్నా కూడా మార్కెట్ వృద్ధి పథంలో సాగడం అనేది అంతర్గతంగా వాహనాలకు ఉన్న బలమైన డిమాండ్కు, మార్కెట్ స్థిరత్వానికి నిదర్శనం" అని FADA ప్రెసిడెంట్ సి.ఎస్. విఘ్నేశ్వర్ తెలిపారు
మే నెలలో ద్విచక్ర వాహనాల అమ్మకాలు 1,844,947 యూనిట్లుగా నమోదయ్యాయి. ఇది గతేడాదితో పోలిస్తే 7.54 శాతం వృద్ధిని నమోదు చేసింది. ఇందులో పట్టణ మార్కెట్లు 11.75 శాతం, గ్రామీణ మార్కెట్లు 4.74 శాతం వృద్ధిని సాధించాయి.
ఇదే నెలలో ఇంధన ధరల సవరణకు వినియోగదారులు స్పందించిన తీరు మార్కెట్లో కీలకంగా మారింది. ఇంధన సామర్థ్యం ఎక్కువగా ఉండే, ప్రత్యామ్నాయ పవర్ట్రెయిన్ వాహనాలపై విచారణలు భారీగా పెరిగాయని డీలర్లు నివేదించారు. దీంతో ద్విచక్ర వాహన విక్రయాల్లో ఈవీల వాటా ఏడాదిలో 6.11 శాతం నుంచి 9.25 శాతానికి చేరింది.
ప్యాసింజర్ వాహనాల రిటైల్ విక్రయాలు 4,02,591 యూనిట్లతో 23.25 శాతం బలమైన వృద్ధిని నమోదు చేశాయి. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ప్యాసింజర్ వాహనాల విక్రయాలు 30.35 శాతరం పెరగ్గా, పట్టణాల్లో 18.80 శాతం వృద్ధి నమోదైంది.
మార్కెట్లో SUV మోడళ్లకు స్థిరమైన డిమాండ్ కొనసాగుతుండటంతో పాటు, చిన్న కార్ల విక్రయాలు కూడా మళ్లీ పుంజుకున్నాయని డీలర్లు పేర్కొన్నారు. కొత్త మోడళ్ల లాంఛ్లు, బలమైన బుకింగ్స్ పైప్లైన్తో పాటు ప్రత్యామ్నాయ పవర్ట్రెయిన్ వాహనాలకు ఆదరణ పెరగడం ఇందుకు దోహదం చేసిందని వివరించారు. ఇందులో భాగంగానే ప్యాసింజర్ వాహనాల విభాగంలో సీఎన్జీ (CNG) వాటా 23.34 శాతానికి పెరగగా, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల (EV) వాటా 6.63 శాతానికి చేరిందని తెలిపారు.
మొత్తం మీద, మే నెలలో ప్రత్యామ్నాయ ఇంధనాల వాటా 38 శాతానికి పైగా పెరిగిందని విఘ్నేశ్వర్ వివరించారు.
వాణిజ్య వాహనాల రిటైల్ అమ్మకాలు 83,823 యూనిట్లుగా నమోదయ్యాయి. ఇది గత ఏడాదితో పోలిస్తే 5.29 శాతం వృద్ధిని సూచిస్తుంది. ఈ విభాగంలో పట్టణ మార్కెట్ల వృద్ధి 2.62 శాతంగా ఉండగా, గ్రామీణ మార్కెట్లు అంతకంటే వేగంగా 8.10 శాతానికి పైగా వృద్ధిని నమోదు చేయడం విశేషం. సరుకు రవాణా (Goods Movement) డిమాండ్ ఇప్పుడు కేవలం మెట్రో నగరాలకే పరిమితం కాకుండా దేశవ్యాప్తంగా విస్తరిస్తోందనడానికి ఇది ఒక స్పష్టమైన నిదర్శనం.
ఇక జూన్ నెల విషయానికి వస్తే, డీలర్ల అంచనాలు మిశ్రమంగా ఉన్నాయి. 50.52 శాతం మంది వృద్ధిని అంచనా వేయగా, 39.90 శాతం మంది మార్కెట్ స్థిరంగా ఉంటుందని, 9.59 శాతం మంది మాత్రమే క్షీణత ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. అయితే జూన్-జులై-ఆగస్టు కాలాన్ని చూస్తే డీలర్లలో ధీమా బలపడింది. రాబోయే మూడు నెలల్లో వృద్ధి ఉంటుందని ప్రస్తుతం 59.07 శాతం మంది బలంగా నమ్ముతున్నారు.