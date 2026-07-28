వీడిన 'బ్లూ స్ట్రాగ్లర్' నక్షత్రాల మిస్టరీ- రూపాంతర దశలోనే గుర్తించిన శాస్త్రవేత్తలు!
భారతీయ ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలు అంతరిక్షంలో అరుదైన 'బ్లూ స్ట్రాగ్లర్' నక్షత్రం ఏర్పడుతున్న ప్రక్రియను నేరుగా వీక్షించారు. ఈ మిస్టీరియస్ నక్షత్రాల పుట్టుకకు సంబంధించిన బలమైన ఆధారాలను ఈ ఆవిష్కరణ అందించింది.
Published : July 28, 2026 at 1:27 PM IST
Hyderabad: అంతరిక్ష పరిశోధనల్లో భారతీయ శాస్త్రవేత్తలు మరో అరుదైన మైలురాయిని అందుకున్నారు. విశ్వంలో అత్యంత రహస్యంగా భావించే 'బ్లూ స్ట్రాగ్లర్' (Blue Straggler Star - BSS) నక్షత్రం ఏర్పడుతున్న ప్రక్రియను అంతర్జాతీయ పరిశోధకులతో కలిసి నేరుగా వీక్షించారు. నక్షత్రాల పుట్టుక, వాటి పరిణామ క్రమంపై జరుగుతున్న పరిశోధనల్లో ఇదొక చారిత్రాత్మక విజయంగా శాస్త్రవేత్తలు భావిస్తున్నారు. ఈ అరుదైన ఆవిష్కరణకు సంబంధించిన వివరాలు ప్రముఖ అంతర్జాతీయ సైన్స్ జర్నల్ 'ది ఆస్ట్రోఫిజికల్ జర్నల్ లెటర్స్' (The Astrophysical Journal Letters) లో ప్రచురితమయ్యాయి.
అసలేంటి బ్లూ స్ట్రాగ్లర్ నక్షత్రాలు?: ఇవి నక్షత్ర సమూహాలలో కనిపించే ఒక అసాధారణ వర్గానికి చెందిన నక్షత్రాలు. సాధారణంగా నక్షత్ర సమూహాలలో (Star Clusters) ఒకే వయసున్న నక్షత్రాలన్నీ ఒకేలా కనిపిస్తాయి. కానీ, బ్లూ స్ట్రాగ్లర్ నక్షత్రాలు మాత్రం తమ పొరుగున ఉన్న నక్షత్రాల కంటే చాలా భిన్నంగా.. మరింత వేడిగా, ప్రకాశవంతంగా, భారీ ద్రవ్యరాశితో కనిపిస్తాయి.
పురాతన నక్షత్ర సమూహాలకు చెందినవే అయినప్పటికీ, ఇవి తమ పక్కన ఉన్న వాటికంటే చాలా తక్కువ వయసున్నవిగా కనిపిస్తూ దశాబ్దాలుగా ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలకు పెద్ద చిక్కుముడిగా మారాయి. బైనరీ (జంట) నక్షత్ర వ్యవస్థలలో నక్షత్రాల మధ్య ద్రవ్యరాశి బదిలీ (Mass Transfer) జరగడం వల్లే ఇవి ఏర్పడతాయనే సిద్ధాంతం చాలా కాలంగా చలామణిలో ఉంది. తాజాగా భారత శాస్త్రవేత్తల పరిశీలన ఆ సిద్ధాంతాన్ని ధృవీకరించింది.
పరిశోధన సాగిందిలా: కేంద్ర సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ విభాగం (DST) పరిధిలోని స్వయంప్రతిపత్తి సంస్థ అయిన 'ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఆస్ట్రోఫిజికల్స్' (IIA) శాస్త్రవేత్తల నేతృత్వంలోని అంతర్జాతీయ బృందం ఈ అద్భుతాన్ని కనుగొంది. భూమికి దాదాపు 9,500 కాంతి సంవత్సరాల దూరంలో ఉన్న 'కొలిండర్ 261' (Collinder 261) అనే పురాతన నక్షత్ర సమూహంలోని 'TIC 327546480' అనే బైనరీ నక్షత్ర వ్యవస్థను వీరు నిశితంగా పరిశీలించారు. ఈ క్రమంలోనే ఒక నక్షత్రం నుంచి మరొక నక్షత్రానికి ద్రవ్యరాశి బదిలీ అవుతూ, సరికొత్త బ్లూ స్ట్రాగ్లర్ నక్షత్రంగా రూపాంతరం చెందుతున్న అరుదైన దృశ్యాన్ని వారు నేరుగా రికార్డ్ చేశారు.
గతంలో జరిగిన పరిశీలనల ప్రకారం.. ఈ జంట నక్షత్రాలు ఒకదానితో ఒకటి క్రియాశీలంగా సంకర్షణ (Interacting) చెందుతున్నట్లు సంకేతాలు రావడంతో, శాస్త్రవేత్తలు ఈ నక్షత్ర వ్యవస్థను లోతైన పరిశోధన కోసం ఎంచుకున్నారు. ఇందుకోసం వారు నాసా (NASA)కు చెందిన 'ట్రాన్సిటింగ్ ఎక్సోప్లానెట్ సర్వే శాటిలైట్' (TESS) అందించిన అత్యంత కచ్చితమైన కాంతి వక్రతలను (Light Curves), చిలీలోని యూరోపియన్ సదరన్ అబ్జర్వేటరీకి చెందిన 'వెరీ లార్జ్ టెలిస్కోప్' ద్వారా సేకరించిన రేడియల్ వెలాసిటీ కొలతలతో కలిపి విశ్లేషించారు.
ఈ పరిశోధనలో ఆ బైనరీ నక్షత్ర వ్యవస్థ 'సెమీ-డిటాచ్డ్' (Semi-detached) స్థితిలో ఉన్నట్లు తేలింది. అంటే, అందులోని ఒక నక్షత్రం తన గురుత్వాకర్షణ పరిధిని (రోచ్ లోబ్ - Roche lobe) దాటి విస్తరించడం వల్ల, దానిలోని పదార్థం పక్కనే ఉన్న మరో నక్షత్రంలోకి ప్రవహిస్తోంది. ఇలా నిరంతరం అందుతున్న పదార్థం (Material) వల్ల రెండవ నక్షత్రం మరింత ద్రవ్యరాశిని పుంజుకుంటూ, సరికొత్త శక్తితో 'బ్లూ స్ట్రాగ్లర్' నక్షత్రంగా రూపాంతరం చెందుతోంది.
రూపాంతరాన్ని చూసే అరుదైన అవకాశం: సాధారణంగా బ్లూ స్ట్రాగ్లర్ నక్షత్రాలు పూర్తిగా ఏర్పడిన తర్వాతే అవి ఖగోళ శాస్త్రవేత్తల కంటికి చిక్కుతుంటాయి. కానీ, ఈ పరిశోధన ద్వారా ఆ నక్షత్రం ఇంకా ఏర్పడుతున్న ప్రక్రియలోనే (నిర్మాణ దశలోనే) ఉండగా నేరుగా వీక్షించే అరుదైన అవకాశం తమకు లభించిందని పరిశోధకులు తెలిపారు.
అంతేకాకుండా, ఈ నక్షత్ర వ్యవస్థ నుంచి అత్యంత శక్తివంతమైన ఎక్స్-రే (X-ray) ఉద్గారాలు వెలువడుతున్నట్లు శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించారు. పక్కనే ఉన్న నక్షత్రం నుంచి వస్తున్న పదార్థాన్ని (Material) ఈ బ్లూ స్ట్రాగ్లర్ నక్షత్రం చురుగ్గా తనలోకి లాక్కుంటోందని (Accreted) చెప్పడానికి ఈ ఎక్స్-రే కిరణాలే కీలక సంకేతం. ప్రస్తుతం అక్కడ ద్రవ్యరాశి బదిలీ (Mass Transfer) ప్రక్రియ నిరంతరాయంగా కొనసాగుతోందనే విషయాన్ని ఈ ఎక్స్-రే ఆధారాలు స్వతంత్రంగా, కచ్చితంగా ధృవీకరిస్తున్నాయి.