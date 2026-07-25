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'దేశ భద్రతకు ముప్పు: ఇంటర్నెట్ లేకున్నా పనిచేసే 'బిట్‌చాట్' మెసెజింగ్ యాప్ తొలగించాలంటూ కేంద్రం నోటీసులు'

ఇంటర్నెట్ సేవలు లేకుండానే పనిచేసే 'బిట్‌చాట్' యాప్‌ను తొలగించాలని భారత ప్రభుత్వం గిట్‌హబ్‌కు నోటీసులు జారీ చేసింది. ఈ విషయాన్ని యాప్ డెవలపర్ జాక్ డోర్సే ఎక్స్‌లో వెల్లడించారు. అసలేం జరిగిందంటే?

Bitchat is a decentralized, peer-to-peer messaging app that does not require the internet and works over Bluetooth mesh networks.
Bitchat is a decentralized, peer-to-peer messaging app that does not require the internet and works over Bluetooth mesh networks. (Image Credit: Bitchat/Github)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 25, 2026 at 10:57 AM IST

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Hyderabad: దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన NEET పేపర్ లీక్ నిరసనల్లో విద్యార్థులు విస్తృతంగా ఉపయోగించిన బ్లూటూత్ మెసేజింగ్ అప్లికేషన్ 'బిట్‌చాట్' (Bitchat) పై కేంద్ర ప్రభుత్వం కఠిన చర్యలకు ఉపక్రమించింది. ఇంటర్నెట్ సేవలు నిలిపివేసినా పనిచేసే ఈ యాప్‌ను తక్షణమే తొలగించాలని కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖకు చెందిన సైబర్ క్రైమ్ విభాగం "ఇండియన్ సైబర్ క్రైమ్ కోఆర్డినేషన్ సెంటర్" (I4C) మైక్రోసాఫ్ట్ అనుబంధ సంస్థ గిట్‌హబ్‌ (GitHub)ను ఆదేశించింది. ఈ విషయాన్ని యాప్ డెవలపర్, ట్విటర్ (ఇప్పుడు X) మాజీ సీఈవో జాక్ డోర్సే స్వయంగా వెల్లడించారు.

ప్రభుత్వం నోటీసులో ఏముంది?: నెట్‌వర్క్ ఆంక్షలు, ఇంటర్నెట్ అందుబాటులో లేనప్పుడు కూడా కమ్యూనికేషన్‌ను కొనసాగించేలా ఈ అప్లికేషన్‌ను రూపొందించినట్లు ప్రభుత్వం పేర్కొంది. దీనివల్ల దేశ వ్యతిరేక శక్తులు, ఉగ్రవాద సంస్థలు, వ్యవస్థీకృత నేర సమూహాలు, సైబర్ నేరగాళ్లు చట్టపరమైన నిఘా సంస్థలకు చిక్కకుండా సమాచారాన్ని పంచుకునే ప్రమాదం ఉందని, శాంతిభద్రతలకు విఘాతం కలిగించేలా ఈ యాప్ దుర్వినియోగం అయ్యే అవకాశం ఉందని I4C తన నోటీసులో స్పష్టం చేసింది.

నిఘాకు సవాల్: ఈ అప్లికేషన్‌లో ఎలాంటి యూజర్ రిజిస్ట్రేషన్, ఫోన్ నంబర్ వెరిఫికేషన్ లేదా కమ్యూనికేషన్ల సెంట్రలైజ్డ్ లాగింగ్ లేదు. పూర్తిగా అనామకంగా (anonymous) మాట్లాడుకునేందుకు ఇది అవకాశం ఇస్తుంది. ఈ యాప్ సాంకేతిక రూపకల్పన చట్టాన్ని అమలు చేసే సంస్థలు నిఘా పెట్టడానికి, నిందితులను గుర్తించడానికి, విచారణ జరపడానికి పెద్ద అడ్డంకిగా మారిందని నోటీసులో పేర్కొన్నారు.

జాక్ డోర్సే తీవ్ర అసంతృప్తి: కేంద్ర ప్రభుత్వ నిర్ణయంపై ఈ యాప్ డెవలపర్, ట్విట్టర్ (X) మాజీ సీఈవో జాక్ డోర్సే తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం పంపిన నోటీసు కాపీని ఆయన "X" వేదికగా పంచుకుంటూ, "భారత ప్రభుత్వానికి బిట్‌చాట్ వంటి ఆధునిక సాంకేతికతలు నచ్చవు. అందుకే దీనిని ప్లాట్‌ఫారమ్ నుంచి పూర్తిగా తొలగించాలని చూస్తోంది" అంటూ విమర్శించారు.

జంతర్ మంతర్ వద్ద "కాక్‌రోచ్ జనతా పార్టీ" ఆధ్వర్యంలో జరిగిన నిరసన ప్రదర్శనల్లో ఇంటర్నెట్ ఆంక్షలను అధిగమించేందుకు నిరసనకారులు ఈ యాప్‌ను విస్తృతంగా ఉపయోగించడంతోనే కేంద్రం ఈ చర్యలు చేపట్టింది. ఆ సమయంలో నిరసన ప్రాంతంలో ప్రభుత్వం తాత్కాలికంగా ఇంటర్నెట్ సేవలను నిలిపివేయగా, నిరసనకారులు ఇంటర్నెట్ అవసరం లేకుండా పనిచేసే ఈ బ్లూటూత్ ఆధారిత మెసేజింగ్ యాప్‌ను వినియోగించినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. భవిష్యత్తులో ఇంటర్నెట్ షట్‌డౌన్‌ల ప్రభావాన్ని నిర్వీర్యం చేసే ఇలాంటి యాప్‌లు దేశ భద్రతా సంస్థలకు ఒక పెద్ద సవాల్‌గా మారతాయని సాంకేతిక నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

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