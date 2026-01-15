బెంజ్ కారు కొనాలా?- అయితే ఈ మోడల్ను ఓసారి చూడండి- రూ. 42 లక్షల తగ్గింపుతో!
ఇండియా మేడ్ మెర్సిడెస్-బెంజ్ "మేబ్యాక్ GLS" లాంఛ్- డిజైన్, ఇంజిన్, ఫీచర్లతో పాటు ధర వివరాలు ఇవే!
Published : January 15, 2026 at 2:48 PM IST
Hyderabad: లగ్జరీ కార్ల తయారీ సంస్థ మెర్సిడెస్-బెంజ్ ఇండియా, భారతదేశంలో తయారైన "మేబ్యాక్ GLS"ను విడుదల చేసింది. కంపెనీ ఈ కారును రూ. 2.75 కోట్ల ఎక్స్-షోరూమ్ ధరతో మార్కెట్లోకి తీసుకువచ్చింది. గతంలో ఈ కారును దిగుమతి చేసుకునేవారు. అప్పుడు దీని ధర రూ. 3.17 కోట్లుగా ఉండేది, ఇది భారతదేశంలో తయారైన వెర్షన్ కంటే రూ. 42 లక్షలు ఎక్కువ. ఇప్పుడు మేబ్యాక్ GLS భారతదేశంలోనే తయారవుతోంది. దీంతో US వెలుపల ఈ మోడల్ను స్థానికంగా ఉత్పత్తి చేస్తున్న మొదటి మార్కెట్గా భారత్ అవతరించింది.
మెర్సిడెస్-మేబ్యాక్ GLS డిజైన్: ప్రస్తుతం భారత మార్కెట్లో అమ్ముడవుతున్న మెర్సిడెస్-మేబ్యాక్ GLS చివరిసారిగా 2024లో భారత మార్కెట్ కోసం అప్డేట్ చేసినది. ఆ సమయంలో చేసిన డిజైన్ మార్పులను ఇప్పుడు కూడా అలాగే ఉంచారు. ఈ మార్పులలో క్రోమ్ స్లాట్లతో కూడిన సవరించిన గ్రిల్, అప్డేటెడ్ ఫ్రంట్ అండ్ రియర్ బంపర్లు, రీ-డిజైన్ చేసిన LED హెడ్ల్యాంప్లు, టెయిల్ల్యాంప్లు, విలక్షణమైన ఎగ్జాస్ట్ అవుట్లెట్లు ఉన్నాయి. ఇంకా ఈ SUVలోని 22-అంగుళాల అల్లాయ్ వీల్స్ కూడా అలాగే ఉన్నాయి. అయితే రెండు కొత్త 23-అంగుళాల వీల్ డిజైన్లను అదనపు ఆప్షనల్ ఎలిమెంట్స్గా అందిస్తున్నారు.
మెర్సిడెస్-మేబ్యాక్ GLS ఇంజిన్: ఈ మేబ్యాక్ GLS 600 4.0-లీటర్ ట్విన్-టర్బో V8 ఇంజిన్ను ఉపయోగిస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ 550 bhp శక్తిని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. దీనికి ఇంటిగ్రేటెడ్ స్టార్టర్ జనరేటర్ మద్దతు ఇస్తుంది. ఇది అదనంగా 22 bhp శక్తిని, 250 Nm టార్క్ను అందిస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ 9-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్, ఆల్-వీల్ డ్రైవ్తో వస్తుంది. కంపెనీ ఈ కారు 4.9 సెకన్లలో 0-100 కిలోమీటర్ల వేగాన్ని అందుకోగలదని, అయితే దీని టాప్ స్పీడ్ను ఎలక్ట్రానిక్గా 250 kmphకు పరిమితం చేసినట్లు పేర్కొంది.
మెర్సిడెస్-మేబ్యాక్ GLS ఫీచర్లు: ఈ లగ్జరీ SUV ఎయిర్మాటిక్ ఎయిర్ సస్పెన్షన్తో ప్రామాణికంగా వస్తుంది. అయితే డెడికేటెడ్ మేబ్యాక్ మోడ్లతో E-యాక్టివ్ బాడీ కంట్రోల్ సిస్టమ్ ఒక ఆప్షనల్ ఫీచర్గా అందుబాటులో ఉంది. దీని ఇతర ఫీచర్లలో లెవల్-2 అడ్వాన్స్డ్ డ్రైవర్ అసిస్టెన్స్ సిస్టమ్, 360-డిగ్రీ కెమెరాలు, యాక్టివ్ పార్కింగ్ అసిస్ట్, గార్డ్ 360 వెహికల్ ప్రొటెక్షన్ ప్యాకేజీ ఉన్నాయి.
ఈ ఆవిష్కరణతో పాటు, మెర్సిడెస్-బెంజ్ ఇండియా 2025 క్యాలెండర్ సంవత్సరంలో 19,007 యూనిట్ల డెలివరీలను నివేదించింది. ఈ సంఖ్య అంతకుముందు సంవత్సరం కంటే కొద్దిగా తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, కంపెనీ తన చరిత్రలోనే అత్యధిక వార్షిక ఆదాయాన్ని నమోదు చేసినట్లు పేర్కొంది. మొత్తం అమ్మకాలలో ఎంట్రీ-లెవల్, కోర్, టాప్-ఎండ్ మోడళ్లు వరుసగా 13 శాతం, 62 శాతం, 25 శాతం వాటాను కలిగి ఉన్నాయి.