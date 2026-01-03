కొంప ముంచుతున్న 'గ్రోక్'- విచ్చలవిడిగా అశ్లీల ఫొటోల క్రియేషన్- 'X​'కు కేంద్రం నోటీసులు

ETV Bharat / technology

India Directs Elon Musk-Led X To Remove Obscene AI Content Or Face Legal Action
India Directs Elon Musk-Led X To Remove Obscene AI Content Or Face Legal Action (Photo Credit- X/Grok AI and IANS)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 3, 2026 at 3:20 PM IST

Hyderabad: ప్రపంచ కుబేరుడు ఎలాన్‌మస్క్​ యాజమాన్యంలోని సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్ "X" కు కేంద్ర ఐటీ శాఖ నోటీసులు జారీ చేసింది. గ్రోక్​ ఏఐలో మహిళల ఫొటోలతో అశ్లీల కంటెంట్ సృష్టించడంపై భారత ప్రభుత్వం సీరియస్ అయింది. వెంటనే వాటిని తొలగించడంతో పాటు, ఏఐ ఉత్పత్తి చేసే కంటెంట్​ నియంత్రణలపై కంపెనీ తీసుకుంటున్న చర్యలపై రిపోర్టును కోరింది. లేని పక్షంలో కఠిన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించింది.

అసలేం జరిగిందంటే?: ప్రముఖ సోషల్ మీడియా ప్లాట్​ఫామ్ "X"కు చెందిన ఏఐ యాప్​ "గ్రోక్​"లో ఆకతాయిలు మహిళలనే లక్ష్యంగా చేసుకుని అభ్యంతరకరమైన కంటెంట్​ను సృష్టిస్తున్నారు. మహిళల ఫొటోలను అందించి అశ్లీలంగా మార్చాలని ఏఐకు ప్రాంప్ట్ అందిస్తున్నారు. దీనికి గ్రోక్​ ఏఐ కూడా సంకోచం లేకుండా విచ్చలవిడిగా క్షణాల్లో చేసి అందించేస్తోంది. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియా ప్లాట్​ఫామ్ "X"లోని చాట్​బాట్ దుర్వినియోగంపై వెల్లువెత్తున్న ఆరోపణలపై స్పందించిన కేంద్రం ఈ చర్యలు చేపట్టింది.

గ్రోక్ ఏఐ జనరేటెడ్ కంటెంట్ నియంత్రణలో "X" పూర్తిగా విఫలమైందని తేల్చి చెప్పింది. ముఖ్యంగా మహిళలనే లక్ష్యంగా చేసుకుని వారి గౌరవం, గోప్యతకు భంగం కలిగేలా కంటెంట్ విస్తృతంగా క్రియేట్ అవుతుందని ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. ఈ క్రమంలో చట్ట విరుద్ధమైన కంటెంట్​ను నియంత్రించేందుకు అవసరమైన ఏఐ గార్డ్ రైల్​లను అమలు చేయాలని ఆదేశించింది. దీంతోపాటు ఈ విషయంలో తీసుకున్న చర్యలకు సంబంధించిన వివరాలపై 72 గంటల్లోగా నివేదిక సమర్పించాలని కోరింది.

ప్రభుత్వం అసంతృప్తి: ఐటీ యాక్ట్, 2000, ఐటీ రూల్స్, 2021 నిబంధనలను పాటించడంలో నిబంధనలను పాటించడంలో "X" నిర్లక్ష్యం వహించిందని కేంద్రం అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసింది.

బహిరంగంగా AIని దుర్వినియోగం: ఎలోన్ మస్క్ ఈ "గ్రోక్‌"ను ప్రారంభించినప్పుడు, తన AI ఇతర సాధనాల (ChatGPT లేదా జెమిని వంటివి) కఠినమైన పరిమితులకు లోబడి ఉండదని గర్వంగా చెప్పాడు. కానీ ఇప్పుడు ఈ స్వేచ్ఛ మహిళలకు ముప్పుగా మారింది. వినియోగదారులు బహిరంగంగానే ఇతరుల ఫొటోలను మార్ఫింగ్ చేయడానికి గ్రోక్ AIని ఉపయోగిస్తున్నారు.

వివాదాలకు కేరాఫ్​ అడ్రస్​గా గ్రోక్!: గ్రోక్​పై ఆరంభం నుంచీ విమర్శలు వెల్లువెత్తున్నాయి. ఇది అసభ్యకర పదాలు, తిట్లతో విరుచుకుపడుతున్నట్లు ప్రారంభంలో ఆరోపణలు వినిపించాయి. రాజకీయంగానూ పక్షపాతంగా ఉందన్న ఆరోపణలనూ ఎదుర్కొంది. తాజాగా మరోసారి మహిళల ఫొటోలతో అశ్లీల కంటెంట్ సృష్టించడం వివాదాస్పదమవుతోంది. ఈ ఏఐ క్రియేట్ చేసి అందించిన మహిళల మార్ఫింగ్‌ ఫొటోలు నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. దీంతో దీనిపై కేంద్ర ఎలక్ట్రానిక్స్, ఐటీ మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్​కు శివసేన (UBT) MP ప్రియాంక చతుర్వేది ఫిర్యాదు చేశారు. ఎక్స్​కు చెందిన ఏఐ యాప్​లో మహిళల గోప్యతకు సంబంధించిన ఈ అంశంపై తక్షణమే కేంద్రం జోక్యం చేసుకోవాలని కోరారు. దీంతో గ్రోక్ కంటెంట్‌పై సీరియస్​గా స్పందించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎక్స్​కు నోటీసులు జారీ చేసింది.

