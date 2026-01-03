కొంప ముంచుతున్న 'గ్రోక్'- విచ్చలవిడిగా అశ్లీల ఫొటోల క్రియేషన్- 'X'కు కేంద్రం నోటీసులు
గ్రోక్ కంటెంట్పై నియంత్రణ ఏది?- ఎలాన్ మస్క్ "X"కు 72 గంటల అల్టిమేటం
Published : January 3, 2026 at 3:20 PM IST
Hyderabad: ప్రపంచ కుబేరుడు ఎలాన్మస్క్ యాజమాన్యంలోని సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ "X" కు కేంద్ర ఐటీ శాఖ నోటీసులు జారీ చేసింది. గ్రోక్ ఏఐలో మహిళల ఫొటోలతో అశ్లీల కంటెంట్ సృష్టించడంపై భారత ప్రభుత్వం సీరియస్ అయింది. వెంటనే వాటిని తొలగించడంతో పాటు, ఏఐ ఉత్పత్తి చేసే కంటెంట్ నియంత్రణలపై కంపెనీ తీసుకుంటున్న చర్యలపై రిపోర్టును కోరింది. లేని పక్షంలో కఠిన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించింది.
అసలేం జరిగిందంటే?: ప్రముఖ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ "X"కు చెందిన ఏఐ యాప్ "గ్రోక్"లో ఆకతాయిలు మహిళలనే లక్ష్యంగా చేసుకుని అభ్యంతరకరమైన కంటెంట్ను సృష్టిస్తున్నారు. మహిళల ఫొటోలను అందించి అశ్లీలంగా మార్చాలని ఏఐకు ప్రాంప్ట్ అందిస్తున్నారు. దీనికి గ్రోక్ ఏఐ కూడా సంకోచం లేకుండా విచ్చలవిడిగా క్షణాల్లో చేసి అందించేస్తోంది. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ "X"లోని చాట్బాట్ దుర్వినియోగంపై వెల్లువెత్తున్న ఆరోపణలపై స్పందించిన కేంద్రం ఈ చర్యలు చేపట్టింది.
గ్రోక్ ఏఐ జనరేటెడ్ కంటెంట్ నియంత్రణలో "X" పూర్తిగా విఫలమైందని తేల్చి చెప్పింది. ముఖ్యంగా మహిళలనే లక్ష్యంగా చేసుకుని వారి గౌరవం, గోప్యతకు భంగం కలిగేలా కంటెంట్ విస్తృతంగా క్రియేట్ అవుతుందని ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. ఈ క్రమంలో చట్ట విరుద్ధమైన కంటెంట్ను నియంత్రించేందుకు అవసరమైన ఏఐ గార్డ్ రైల్లను అమలు చేయాలని ఆదేశించింది. దీంతోపాటు ఈ విషయంలో తీసుకున్న చర్యలకు సంబంధించిన వివరాలపై 72 గంటల్లోగా నివేదిక సమర్పించాలని కోరింది.
ప్రభుత్వం అసంతృప్తి: ఐటీ యాక్ట్, 2000, ఐటీ రూల్స్, 2021 నిబంధనలను పాటించడంలో నిబంధనలను పాటించడంలో "X" నిర్లక్ష్యం వహించిందని కేంద్రం అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసింది.
బహిరంగంగా AIని దుర్వినియోగం: ఎలోన్ మస్క్ ఈ "గ్రోక్"ను ప్రారంభించినప్పుడు, తన AI ఇతర సాధనాల (ChatGPT లేదా జెమిని వంటివి) కఠినమైన పరిమితులకు లోబడి ఉండదని గర్వంగా చెప్పాడు. కానీ ఇప్పుడు ఈ స్వేచ్ఛ మహిళలకు ముప్పుగా మారింది. వినియోగదారులు బహిరంగంగానే ఇతరుల ఫొటోలను మార్ఫింగ్ చేయడానికి గ్రోక్ AIని ఉపయోగిస్తున్నారు.
వివాదాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్గా గ్రోక్!: గ్రోక్పై ఆరంభం నుంచీ విమర్శలు వెల్లువెత్తున్నాయి. ఇది అసభ్యకర పదాలు, తిట్లతో విరుచుకుపడుతున్నట్లు ప్రారంభంలో ఆరోపణలు వినిపించాయి. రాజకీయంగానూ పక్షపాతంగా ఉందన్న ఆరోపణలనూ ఎదుర్కొంది. తాజాగా మరోసారి మహిళల ఫొటోలతో అశ్లీల కంటెంట్ సృష్టించడం వివాదాస్పదమవుతోంది. ఈ ఏఐ క్రియేట్ చేసి అందించిన మహిళల మార్ఫింగ్ ఫొటోలు నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. దీంతో దీనిపై కేంద్ర ఎలక్ట్రానిక్స్, ఐటీ మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్కు శివసేన (UBT) MP ప్రియాంక చతుర్వేది ఫిర్యాదు చేశారు. ఎక్స్కు చెందిన ఏఐ యాప్లో మహిళల గోప్యతకు సంబంధించిన ఈ అంశంపై తక్షణమే కేంద్రం జోక్యం చేసుకోవాలని కోరారు. దీంతో గ్రోక్ కంటెంట్పై సీరియస్గా స్పందించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎక్స్కు నోటీసులు జారీ చేసింది.