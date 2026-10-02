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GST 'మ్యాజిక్': షోరూమ్‌లలో కార్ల కొనుగోళ్ల జాతర- ఐదు నెలల్లోనే 29 శాతం వృద్ధి!

GST తగ్గింపు తర్వాత భారత్​లో కార్ల అమ్మకాలు జోరుగా పెరిగాయి. ఐదు నెలల్లో 29శాతం వృద్ధి నమోదు కాగా, యుటిలిటీ వెహికల్స్ (SUVలతో సహా) వాటా ఏకంగా 68 శాతానికి చేరిందని ICRA నివేదించింది.

ICRA Report Auto Sales
ICRA Report Auto Sales (ఫొటో క్రెడిట్: IANS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : October 2, 2026 at 12:43 PM IST

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Hyderabad: భారతదేశంలో ప్యాసింజర్ వాహనాల హోల్‌సేల్ అమ్మకాలలో గణనీయమైన వృద్ధి నమోదైంది. ప్రముఖ రేటింగ్ సంస్థ ఐసిఆర్‌ఎ (ICRA) గురువారం వెల్లడించిన నివేదిక ప్రకారం, 2027 ఆర్థిక సంవత్సరం తొలి ఐదు నెలల్లో (ఏప్రిల్ నుంచి ఆగస్టు వరకు) కార్ల విక్రయాలు 29 శాతం మేర పెరిగాయి. అయితే, ఇదే తరహా వృద్ధి రేటు సంవత్సరం పొడవునా కొనసాగే అవకాశం లేదని, ఆర్థిక సంవత్సరం ముగిసే నాటికి ఇది 4% నుంచి 6% మధ్యకు పరిమితం కావచ్చునని సంస్థ అంచనా వేసింది. గతేడాది నమోదైన రికార్డు స్థాయి విక్రయాల కారణంగా ఏర్పడిన 'హై బేస్ ఎఫెక్ట్' (High Base Effect) ఇందుకు ప్రధాన కారణం.

కొత్త మోడళ్ల విడుదల, వేసవిలో వివాహాల సీజన్, ముఖ్యంగా సవరించిన జీఎస్టీ రేట్లు ఈ పెరుగుదలకు కీలక కారణాలుగా నిలిచాయి. ప్రభుత్వం జీఎస్టీ రేట్లను తగ్గించడం వల్ల కార్ల ధరలు స్వల్పంగా తగ్గాయి, తద్వారా వినియోగదారుల కొనుగోళ్లు పెరిగాయి. షోరూమ్‌లను సందర్శించే కస్టమర్ల సంఖ్య పెరగడంతో రిటైల్ అమ్మకాలు సైతం సుమారు 27 శాతం వృద్ధిని నమోదు చేశాయి.

అయితే, ఆర్థిక సంవత్సరం ద్వితీయార్థంలో (H2 FY2027) మందగమనం ఏర్పడవచ్చని ICRA హెచ్చరించింది. ఇందుకు రెండు ముఖ్య కారణాలు ఉన్నాయి.

  • మొదటిది, వాహన తయారీదారులు (OEMలు) ఇటీవల ధరలను పెంచడం.
  • రెండోది, ఆశించిన దానికంటే తక్కువ వర్షపాతం నమోదు కావడం వల్ల గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కొనుగోలు ఉత్సాహం తగ్గడం.

కార్పొరేట్ లాభదాయకత విషయానికి వస్తే, ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం తొలి త్రైమాసికంలో కంపెనీల ప్రాఫిట్ మార్జిన్లు 200 బేసిస్ పాయింట్ల మేర క్షీణించాయి. అయినప్పటికీ, బలమైన ఆపరేటింగ్ లీవరేజ్, వ్యయ నియంత్రణ చర్యలు, వ్యూహాత్మక ధరల పెంపు వంటి సానుకూల అంశాల మద్దతుతో రాబోయే కాలంలో లాభాల మార్జిన్లు తిరిగి పుంజుకుంటాయని సదరు నివేదిక స్పష్టం చేసింది.

అలాగే కంపెనీల ఆర్థిక స్థితిస్థాపకత పటిష్టంగానే కొనసాగుతోంది. ఇందుకు వాటికున్న అల్ప రుణ భారం (తక్కువ అప్పులు), పటిష్టమైన నగదు నిల్వలు, మాతృ సంస్థల (Parent Companies) నుంచి లభిస్తున్న బలమైన మద్దతు ప్రధాన కారణాలుగా నిలిచాయి.

ఇన్వెంటరీ నిల్వల విషయానికొస్తే, పండుగ సీజన్‌ను పురస్కరించుకుని ఆటోమొబైల్ సంస్థలు డీలర్లకు పెద్ద సంఖ్యలో వాహనాలను పంపడంతో ఆగస్టులో నిల్వలు ఐదు రోజుల మేర పెరిగాయి. దీనితో అందుబాటులో ఉన్న స్టాక్ కవర్ 38 నుంచి 40 రోజుల స్థాయికి చేరింది. అయితే, గతేడాది ఆగస్టులో ఇన్వెంటరీ గరిష్ఠంగా 56 రోజుల స్థాయిలో నమోదైన పరిస్థితితో పోలిస్తే, ప్రస్తుత ఏడాది డీలర్ల వద్ద నిల్వల నిర్వహణ గణనీయంగా మెరుగ్గా ఉంది.

ప్రస్తుత మార్కెట్ ధోరణిని పరిశీలిస్తే, ఎస్​యూవీలు (SUVs), ఎర్టిగా వంటి ఎంపీవీల (MPVs) తో కూడిన యుటిలిటీ వాహనాలు (UVs) అత్యధిక విక్రయాలను సాధిస్తున్నాయి. వినియోగదారుల ప్రాధాన్యతలలో వచ్చిన మార్పులు, నూతన మోడళ్ల పరిచయం కారణంగా మొత్తం వాహన విక్రయాలలో వీటి వాటా ఏకంగా 68 శాతానికి పెరిగింది. మరోవైపు, ఎంట్రీ-లెవల్ మినీ కార్ల విభాగంలోనూ డిమాండ్ పుంజుకుంది. ముఖ్యంగా జీఎస్‌టీ రేట్ల తగ్గింపుల అనంతరం, 2026 ఆర్థిక సంవత్సరం ద్వితీయార్థం (H2 FY2026) నుంచి ఈ మినీ కార్ల విక్రయాలలో స్పష్టమైన వృద్ధి కనిపిస్తోంది.

భారత ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో చోటుచేసుకుంటున్న మరొక గణనీయమైన మార్పు ప్రత్యామ్నాయ ఇంధన వాహనాల (Alternative Fuel Vehicles) వినియోగం ఊపందుకోవడం.

మార్కెట్లోకి సరికొత్త మోడళ్ల ప్రవేశంతో పాటు ఛార్జింగ్ మౌలిక సదుపాయాల (Charging Infrastructure) వేగవంతమైన విస్తరణ కారణంగా.. మొత్తం ప్యాసింజర్ వాహనాల విక్రయాలలో సీఎన్‌జీ (CNG), ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల (EVs) వాటా 34 శాతానికి చేరుకుంది.

భవిష్యత్తులో ఈ వృద్ధిని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లేందుకు, సరికొత్త ఉత్పత్తుల అభివృద్ధితో పాటు ఈవీ ప్లాట్‌ఫారమ్‌ల (EV Platforms) సృష్టి కోసం ఆటోమొబైల్ సంస్థలు భారీ మూలధన వ్యయానికి (Capex) సమాయత్తమవుతున్నాయి. ఇందులో భాగంగా కంపెనీలు తమ మొత్తం ఆదాయంలో 5% నుంచి 6% వరకు, అంటే సుమారు రూ. 250 బిలియన్ల నుంచి రూ. 300 బిలియన్ల వరకు భారీ పెట్టుబడులు పెట్టాలని యోచిస్తున్నాయి.

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INDIA PASSENGER VEHICLE SALES
CAR SALES INDIA
కార్ మార్కెట్
UTILITY VEHICLE SALES
ICRA REPORT AUTO SALES

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