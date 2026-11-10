మహారాష్ట్రలో India Bike Week 2026 ఉత్సవాలు- వివరాలు వెల్లడి!
మహారాష్ట్రలోని పంచగని వేదికగా డిసెంబర్ 4, 5 తేదీల్లో ఇండియా బైక్ వీక్ 2026 జరగనుంది. దేశవ్యాప్తంగా మోటార్సైకిల్ ప్రియులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న ఈ వార్షిక ఉత్సవ వివరాలు తాజాగా వెల్లడయ్యాయి.
Published : November 10, 2026 at 4:24 PM IST
Hyderabad: మహారాష్ట్రలోని ప్రముఖ హిల్ స్టేషన్ పంచగని వేదికగా ఇండియా బైక్ వీక్ 2026 ((India Bike Week 2026) ఎడిషన్ నిర్వహణకు ఘనంగా ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న మోటార్సైకిల్ ప్రియులను అలరించే ఈ వార్షిక ఉత్సవానికి సంబంధించిన వివరాలు తాజాగా వెల్లడయ్యాయి. నివేదికల ప్రకారం, ఈ ఏడాది ఈ కార్యక్రమం డిసెంబర్ 4, 5 తేదీల్లో జరగనుంది.
దేశంలోనే అతిపెద్ద మోటార్సైకిల్ పండుగగా గుర్తింపు పొందిన ఈ ఈవెంట్ను వరుసగా రెండో ఏడాది కూడా ఈ కొండ ప్రాంతంలోనే నిర్వహించనున్నారు. దశాబ్దానికి పైగా గోవాలో జరిగిన ఈ ఉత్సవం పంచగనికి మారడంతో సరికొత్త గుర్తింపును సంతరించుకుంది. అందమైన పర్వత మార్గాలు, ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం, సాహస కార్యకలాపాలతో కూడిన మోటార్సైక్లింగ్ సంస్కృతిని ఈ కార్యక్రమంలో చూడవచ్చు.
ఇండియా బైక్ వీక్లో ఇది 13వ ఎడిషన్ కాగా, ఈసారి గతంలో కంటే అత్యంత వైభవంగా ఉండబోతోందని అంచనా వేస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా నిర్వాహకులు వేదిక విస్తీర్ణాన్ని పెంచడమే కాకుండా, ప్రధాన వేదిక లోపల, బయట రైడర్లను ఆకట్టుకునేలా ప్రత్యేక ప్రదర్శనలను ఏర్పాటు చేసినట్లు సమాచారం.
ఇండియా బైక్ వీక్ 2026 ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు: నిర్వాహకులు అందించిన సమాచారం ప్రకారం, ఏడాది ఈవెంట్ గతేడాది కంటే దాదాపు 50 శాతం పెద్ద వేదికపై జరగనుంది. అంతేకాకుండా, 'టౌన్ టేకోవర్' కాన్సెప్ట్తో ఈ ఉత్సవం పంచగని పట్టణం మొత్తానికి విస్తరించనుంది. ఇందులో భాగంగా పట్టణమంతటా రైడ్-అవుట్లు, క్యాంప్సైట్లు, ట్రాక్ ట్రయల్స్, అధికారిక ఆఫ్టర్-పార్టీలు నిర్వహించనున్నారు.
ఈసారి హిల్ క్లైంబ్స్, ఫ్లాట్ ట్రాక్ రేసింగ్, డర్ట్ డాష్లు, స్టంట్ షోలతో పాటు వివిధ ఎక్స్పీరియన్స్ జోన్లు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలవనున్నాయి. అలాగే రైడర్లు ఎఫ్ఎమ్ఎస్సిఐ (FMSCI) గుర్తింపు పొందిన రేసింగ్ ఈవెంట్లలో పాల్గొని రూ.12 లక్షల వరకు ప్రైజ్ మనీ గెలుచుకునే అవకాశాన్ని కూడా కల్పించారు.
విడుదల కానున్న బైక్ల వివరాలు: కొత్త ద్విచక్ర వాహనాలను ప్రదర్శించడానికి, విడుదల చేయడానికి ఇండియా బైక్ వీక్ (IBW) సంప్రదాయకంగా ఒక అద్భుతమైన వేదికగా నిలుస్తోంది. ఈ ఏడాది 2026 ఎడిషన్లోనూ పలు సరికొత్త మోడళ్లు సందడి చేయనున్నాయి.
ఈ ఉత్సవం వేదికగానే ప్రముఖ ఇటాలియన్ ద్విచక్ర వాహన సంస్థ 'ఇటాల్జెట్' (Italjet) మోటోహాస్ ఇండియా (Motohaus India)తో వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని కుదుర్చుకుని, స్వతంత్ర బ్రాండ్గా భారత మార్కెట్లోకి అధికారికంగా అరంగేట్రం చేయనుంది. ఇందులో భాగంగా తన ప్రతిష్టాత్మక హై-పెర్ఫార్మెన్స్ స్కూటర్లు డ్రాగ్స్టర్ 300, డ్రాగ్స్టర్ 459, డ్రాగ్స్టర్ 700 మోడళ్లను దేశంలో తొలిసారిగా ఆవిష్కరించనుంది.
వీటితో పాటు ప్రముఖ రైడింగ్ గేర్, యాక్సెసరీస్ బ్రాండ్లు కూడా తమ తాజా ఉత్పత్తులను ప్రదర్శించనున్నాయి. ఈ ఉత్సవానికి హాజరయ్యే బైక్ ప్రియుల కోసం వివిధ విభాగాలకు చెందిన మోటార్సైకిళ్ల టెస్ట్ రైడ్లు, డెమో ఫ్లీట్లు, బ్రాండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ జోన్లను నిర్వాహకులు అందుబాటులో ఉంచనున్నారు.
మ్యూజిక్, లైవ్ షోల హంగామా: కొత్త మోటార్సైకిళ్ల ఆవిష్కరణలతో పాటు, ఈ ఈవెంట్లో మూడు మ్యూజిక్ స్టేజ్లు, లైవ్ మ్యూజిక్ షోలు, క్యాంపింగ్, బోన్ఫైర్ సెషన్లు, ఫుడ్ ఫెస్టివల్ వంటి ఎంటర్టైన్మెంట్ కార్యక్రమాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. వీటితో పాటు 'జేమ్సన్ జింజర్ ఏల్ x IBW బైక్ బిల్డ్-ఆఫ్' పేరుతో బైక్ రీ-డిజైన్ (కస్టమైజ్) పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తున్నారు.
మరోవైపు, సాహస యాత్రికులు, ఓవర్ల్యాండర్లు 'ది బిగ్ ట్రిప్' స్టేజ్ వేదికగా తమ అద్భుతమైన ప్రయాణ అనుభవాలను పంచుకోనున్నారు. అదే సమయంలో, దేశంలో వేగంగా విస్తరిస్తున్న బైకింగ్ సంస్కృతిని ప్రతిబింబించేలా నిర్వహించనున్న 'మిస్ఫిట్స్ కలెక్షన్', 'మాడ్ బైక్ కాంపిటీషన్' వంటి వినూత్న కస్టమ్ మోటార్సైకిల్ ప్రదర్శనలు ఈ ఈవెంట్లో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలవనున్నాయి.