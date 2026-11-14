అక్టోబర్లో ఆల్-టైమ్ రికార్డ్: 5 లక్షల మార్కును దాటిన ప్యాసింజర్ వాహన విక్రయాలు!
భారత ఆటోమొబైల్ రంగం అక్టోబర్లో అద్భుతమైన వృద్ధిని నమోదు చేసింది. దేశీయ విపణిలో ఒకే నెలలో ప్యాసింజర్ వాహనాల అమ్మకాలు 5 లక్షల యూనిట్ల మైలురాయిని దాటడం ఇదే మొదటిసారి.
Published : November 14, 2026 at 3:47 PM IST
Hyderabad: భారత ఆర్థిక వ్యవస్థకు వెన్నెముక వంటి ఆటోమొబైల్ రంగం అక్టోబర్ నెలలో అద్భుతమైన రికార్డును నెలకొల్పింది. సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియన్ ఆటోమొబైల్ మాన్యుఫ్యాక్చరర్స్ (SIAM) శుక్రవారం విడుదల చేసిన గణాంకాల ప్రకారం, దేశీయ ప్యాసింజర్ వాహనాల (కార్లు, SUVలు) విక్రయాలు చరిత్రలో మొదటిసారిగా 5 లక్షల మైలురాయిని అధిగమించాయి.
విక్రయాల్లో రెండంకెల వృద్ధి (12.4%):
- మొత్తం ప్యాసింజర్ వాహనాల విక్రయాలు: గతేడాది అక్టోబర్లో 4,61,614 యూనిట్లుగా ఉన్న విక్రయాలు, ఈ ఏడాది 12.4% వృద్ధితో 5,19,060 యూనిట్లకు చేరుకున్నాయి.
- యుటిలిటీ వాహనాల (SUV/MPV) హవా: ఈ విభాగంలో 11.4% వృద్ధి నమోదవగా, మొత్తం 3,01,141 వాహనాలు అమ్ముడయ్యాయి.
- ప్యాసింజర్ కార్ల విక్రయాలు: సాధారణ కార్ల విభాగంలో కూడా 11.8% వృద్ధి నమోదైంది. అమ్మకాలు 1,30,305 యూనిట్లకు చేరాయి.
టూ-వీలర్, త్రీ-వీలర్ విక్రయాల జోరు:
- ద్విచక్ర వాహనాలు (టూ-వీలర్స్): ఈ విభాగంలో మొత్తం విక్రయాలు 16.1% వృద్ధితో 25,77,810 యూనిట్లకు చేరుకున్నాయి. ఇందులో స్కూటర్ల అమ్మకాలు ఏకంగా 31.6% ఎగబాకి 10,96,756 యూనిట్లుగా నమోదయ్యాయి. మోటార్ సైకిళ్ల విక్రయాలు 6.6% పెరిగి 14,23,118 యూనిట్లు అమ్ముడవ్వగా, మోపెడ్ల అమ్మకాల్లో 13% వృద్ధి కనిపించింది.
- త్రిచక్ర వాహనాలు (త్రీ-వీలర్స్): త్రీ-వీలర్ విక్రయాలు 25.7% వృద్ధితో 1,03,349 యూనిట్లకు చేరాయి. ఇందులో ప్యాసింజర్ వాహనాలు (26.9% వృద్ధి), సరుకు రవాణా వాహనాలు (27.4% వృద్ధి) కీలక పాత్ర పోషించాయి. అయితే, ఇదే విభాగంలో ఇ-రిక్షాల (e-rickshaws) విక్రయాలు 22.3%, ఇ-కార్ట్ల (e-carts) విక్రయాలు 17.8% మేర తగ్గడం గమనార్హం.
ఏడు నెలల (ఏప్రిల్–అక్టోబర్) గణాంకాలు:
ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలోని మొదటి ఏడు నెలల్లో అన్ని విభాగాల్లోనూ అద్భుతమైన వృద్ధి నమోదైంది.
- ద్విచక్ర వాహనాలు: మొత్తం విక్రయాలు 17.4% పెరిగి 1,46,64,622 యూనిట్లకు చేరాయి.
- ప్యాసింజర్ వాహనాలు: ఏప్రిల్–సెప్టెంబర్ కాలానికి సంబంధించిన టాటా మోటార్స్ గణాంకాలతో కలిపి, మొత్తం విక్రయాలు 25.5% వృద్ధితో 30,82,634 యూనిట్లుగా నమోదయ్యాయి.
- త్రిచక్ర వాహనాలు: వీటి అమ్మకాలు 26.2% వృద్ధితో 6,05,211 యూనిట్లకు చేరుకున్నాయి.
ఉత్పత్తిలోనూ భారీ పెరుగుదల: దేశీయ విక్రయాలతో పాటు వాహనాల తయారీ (ఉత్పత్తి) రంగం కూడా వేగంగా పుంజుకుంది. ప్యాసింజర్, ద్విచక్ర, త్రిచక్ర వాహనాలు, క్వాడ్రిసైకిళ్ల మొత్తం ఉత్పత్తి 28.6% పెరిగి 36,18,753 యూనిట్లకు చేరుకుంది. ఇదే సమయంలో అన్ని విభాగాల మొత్తం దేశీయ అమ్మకాలు 15.7% వృద్ధితో 31,26,325 యూనిట్లుగా నమోదయ్యాయి. ఇది దేశీయ ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లోని బలమైన డిమాండ్కు, తయారీ రంగం వృద్ధికి నిదర్శనంగా నిలుస్తోంది.