ETV Bharat / technology

భారత్​లో ఆటోమొబైల్ జోరు- 13.3% వృద్ధితో రికార్డు స్థాయి సేల్స్

FY26లో భారత ఆటోమొబైల్ రంగం 13.3% వృద్ధితో రికార్డు స్థాయి విక్రయాలను నమోదు చేసింది.

India Auto Sales Hit Record High in FY2026 With 13.3% Growth: FADA
India Auto Sales Hit Record High in FY2026 With 13.3% Growth: FADA
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 7, 2026 at 10:52 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఆటోమొబైల్ డీలర్స్ అసోసియేషన్స్ (FADA) 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించిన వాహనాల రిటైల్ విక్రయ గణాంకాలను విడుదల చేసింది. మార్చి 31, 2026న ముగిసిన గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో, భారతదేశంలో వాహనాల మొత్తం రిటైల్ విక్రయాలు 29,671,064 యూనిట్లుగా నమోదయ్యాయి.

2025 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఇదే కాలానికి విక్రయించిన 26,187,255 వాహనాలతో పోలిస్తే, ఇది 13.30 శాతం వృద్ధిని సూచిస్తోంది. ఇది ఇప్పటివరకు నమోదైన అత్యధిక విక్రయాల పరిమాణమని, ఆరు వాహన విభాగాలలో ఐదు విభాగాలు కొత్త వార్షిక రికార్డులను నెలకొల్పాయని FADA అధ్యక్షుడు సి.ఎస్. విఘ్నేశ్వర్ తెలిపారు.

ప్యాసింజర్ వాహనాల విక్రయాలు: అదే సమయంలో, ప్రయాణీకుల వాహనాల (PV) విక్రయాలు 4,705,056 యూనిట్లుగా నమోదయ్యాయి. 2025 ఆర్థిక సంవత్సరంలో విక్రయించిన 4,163,927 వాహనాలతో పోలిస్తే ఇది 13 శాతం పెరుగుదలను సూచిస్తుంది. అయితే, ఎప్పటిలాగే, ద్విచక్ర వాహనాల విభాగంలోనే అత్యధిక విక్రయాలు నమోదయ్యాయి. 2026 ఆర్థిక సంవత్సరంలో 21,420,386 యూనిట్లు అమ్ముడవ్వగా, గత ఆర్థిక సంవత్సరం ఇదే కాలంలో 18,889,595 ద్విచక్ర వాహన యూనిట్ల సేల్స్ నమోదయ్యాయి.

త్రీ-వీల్ వాహన విక్రయాలు: మూడు చక్రాల వాహనాల విభాగాన్ని పరిశీలిస్తే, ఈ విభాగం సుమారు 12 శాతం వృద్ధిని నమోదు చేసి, మొత్తం 1,363,412 యూనిట్ల స్థాయికి చేరుకుంది. ప్రయాణీకుల రిక్షా విభాగంలో అత్యధిక విక్రయాలు (655,953 యూనిట్లు) నమోదైనప్పటికీ, వ్యక్తిగత వినియోగ మూడు చక్రాల వాహనాల విభాగంలోనే అత్యంత గణనీయమైన వృద్ధి (61 శాతానికి పైగా) నమోదైంది.

వాణిజ్య వాహనాల విక్రయాలు: 2026 ఆర్థిక సంవత్సరంలో, ట్రాక్టర్ల రిటైల్ విక్రయాలు 19 శాతం వృద్ధిని నమోదు చేసి, 1,050,077 యూనిట్లకు చేరుకున్నాయి. అదే సమయంలో, వాణిజ్య వాహనాల విక్రయాలు సుమారు 12 శాతం పెరిగి, 1,060,906 యూనిట్లకు చేరాయి. రిటైల్ వాహన విక్రయాలలో క్షీణతను చవిచూసిన ఏకైక విభాగం నిర్మాణ పరికరాలు (Construction Equipment); ఈ విభాగంలో విక్రయాలు సుమారు 12 శాతం తగ్గి, 71,227 యూనిట్ల వద్ద నిలిచాయి. ఇది గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో విక్రయమైన 80,668 వాహనాలతో పోలిస్తే తగ్గుదలను సూచిస్తుంది.

అంతేకాకుండా, భారతదేశంలోని వాహన డీలర్లకు మార్చి 2026 నెల అత్యంత అనుకూలంగా నిలిచింది. మొత్తం రిటైల్ వాహన విక్రయాలు 2,692,449 యూనిట్లుగా నమోదయ్యాయి; మార్చి 2025లో విక్రయించిన 2,149,116 వాహనాలతో పోలిస్తే ఇది 25.28 శాతం పెరుగుదలను సూచిస్తుంది. ప్రయాణీకుల వాహనాల విక్రయాలు 21.48 శాతం పెరిగి 440,144 యూనిట్లకు చేరుకోగా, ద్విచక్ర వాహనాల రిటైల్ విక్రయాలు సుమారు 29 శాతం భారీగా పెరిగి 1,951,006 యూనిట్లుగా నమోదయ్యాయి.

మార్చి 2026లో, మూడు చక్రాల వాహనాల విభాగంలో విక్రయాలు మొత్తం 109,777 యూనిట్లకు చేరుకున్నాయి, ఇది 10.52 శాతం పెరుగుదలను సూచిస్తుంది. ట్రాక్టర్, వాణిజ్య వాహనాల విభాగాలు వరుసగా 11 శాతం (82,080 యూనిట్లు), 15 శాతం (102,536 యూనిట్లు) వృద్ధిని సాధించాయి. మార్చి 2026లో నిర్మాణ పరికరాల రిటైల్ విక్రయాలు గతేడాదితో పోలిస్తే క్షీణతను నమోదు చేస్తూ, 6,906 యూనిట్ల వద్ద నిలిచాయి.

TAGGED:

AUTOMOBILE SALES DATA
AUTOMOBILE SALES IN INDIA
VEHICLES SALES IN MARCH 2026
CAR SALES IN INDIA
INDIA AUTO SALES DATA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.