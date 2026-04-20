మార్కెట్లోకి హ్యుందాయ్ వెన్యూ 'బ్లాక్ బ్యూటీ'- రూ. 9.69 లక్షలకే!

హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా తన కాంపాక్ట్ SUV అయిన హ్యుందాయ్ వెన్యూ "నైట్ ఎడిషన్"ను విడుదల చేసింది. దీని ప్రారంభ ధర రూ. 9.69 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్).

Hyundai Venue Knight Edition Launched In India At Rs. 9.69 Lakh
Hyundai Venue Knight Edition Launched In India At Rs. 9.69 Lakh
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 20, 2026 at 4:26 PM IST

Hyderabad: ప్రముఖ కార్ల తయారీ సంస్థ హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా లిమిటెడ్ (HMIL), తన కాంపాక్ట్ SUV శ్రేణిని విస్తరిస్తూ కొత్త "హ్యుందాయ్ వెన్యూ నైట్ ఎడిషన్‌"ను పరిచయం చేసింది. ఇది మరింత డార్క్, అగ్రెసివ్ స్వభావం కలిగిన విజువల్ థీమ్‌ను, అలాగే తన ఫీచర్లకు సంబంధించిన అప్డేట్​లను కలిగి ఉంది. 2022లో ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి 92,000 యూనిట్లకు పైగా అమ్మకాల మైలురాయిని అధిగమించి, విశేష ఆదరణ పొందిన 'Knight' శ్రేణి విజయ పరంపరను ఈ ఎడిషన్ ఇది మరింత ముందుకు తీసుకువెళుతుంది.

కొత్త హ్యుందాయ్ వెన్యూ నైట్ ఎడిషన్‌ డిజైన్: హ్యుందాయ్ "వెన్యూ నైట్ ఎడిషన్‌" డిజైన్ విషయానికి వస్తే, ఇది పూర్తిగా నలుపు రంగు (All-Black) ఫినిషింగ్‌ను కలిగి ఉంది. ముందు భాగంలో నలుపు రంగు గ్రిల్, మ్యాట్ బ్లాక్ హ్యుందాయ్ లోగో, కొత్తగా రూపొందించిన స్కిడ్ ప్లేట్లు ఉన్నాయి. అదే సమయంలో నలుపు రంగు ORVMలు, రూఫ్ రైల్స్, అల్లాయ్ వీల్స్ కారు సైడ్ ప్రొఫైల్​కు​ మరింత ఆకర్షణను జోడిస్తాయి. ఈ వాహనంలో ఎరుపు రంగు బ్రేక్ కాలిపర్‌లు, ప్రత్యేకమైన 'Knight' బ్యాడ్జింగ్ కూడా ఉన్నాయి. ఇవి కారుకు ఒక స్పోర్టీ రూపాన్ని అందిస్తాయి.

కొత్త హ్యుందాయ్ వెన్యూ నైట్ ఎడిషన్‌ ఇంటీరియర్: ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్ ఇంటీరియర్ గురించి చెప్పాలంటే, ఇది ఒక ప్రీమియం 'ఆల్-బ్లాక్' క్యాబిన్‌ను కలిగి ఉంది. ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్ ఇంటీరియర్ విషయానికి వస్తే, ఇది ప్రీమియం ఆల్-బ్లాక్ క్యాబిన్‌ను కలిగి ఉంది, దీని సౌందర్యాన్ని సూక్ష్మమైన ఇత్తడి రంగు ఇన్సర్ట్‌లు మరింత మెరుగుపరుస్తాయి. ఈ కారు సీట్లు కూడా ఒక ప్రత్యేకమైన అప్హోల్స్టరీని కలిగి ఉన్నాయి.

ఈ కారులో అందించే ఫీచర్ల విషయానికి వస్తే, హ్యుందాయ్ ఎంపిక చేసిన వేరియంట్లు అంటే HX6T, HX10, N10 వంటి వాటిలో డాష్‌క్యామ్‌ను అమర్చడం ద్వారా ఒక గణనీయమైన అప్‌గ్రేడ్‌ను ప్రవేశపెట్టింది. ఈ యూనిట్ వివిధ రకాల రికార్డింగ్ మోడ్‌లకు మద్దతు ఇస్తుంది.

ఈ ఫీచర్లలో కంటిన్యూస్ డ్రైవింగ్ రికార్డింగ్, ఆకస్మిక సంఘటనల సమయంలో ఎమర్జెన్సీ క్యాప్చర్, సుదీర్ఘ ప్రయాణాల కోసం 'వెకేషన్ మోడ్', ప్రత్యేక మొబైల్ యాప్ ద్వారా అవసరమైనప్పుడు వీడియోలను చూసే సౌకర్యం కూడా ఉన్నాయి. పనితీరు విషయానికి వస్తే, దీనిలో ఎటువంటి యాంత్రిక మార్పులు చేయలేదు. ఈ వెన్యూ నైట్ ఎడిషన్‌ అదే సుపరిచితమైన ఇంజిన్ శ్రేణిని కొనసాగిస్తుంది.

కొత్త హ్యుందాయ్ వెన్యూ నైట్ ఎడిషన్‌ ఇంజిన్: ఇంజిన్ ఎంపికల విషయానికి వస్తే, ఈ కారులో 1.2-లీటర్ నాచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్, DCT గేర్‌బాక్స్‌తో కూడిన 1.0-లీటర్ టర్బోచార్జ్డ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్, 1.5-లీటర్ డీజిల్ ఇంజిన్ ఎంపికలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటన్నింటిలో మాన్యువల్, ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్‌మిషన్ ఎంపికలు రెండూ అందుబాటులో ఉన్నాయి. అదనంగా హ్యుందాయ్ మోటార్ హేజల్ బ్లూ మ్యాట్, మిస్టిక్ సఫైర్ మ్యాట్ అనే రెండు కొత్త మ్యాట్ కలర్ ఆప్షన్‌లను కూడా ప్రవేశపెట్టింది. తద్వారా కస్టమర్‌లు తమ కార్లను వ్యక్తిగతీకరించుకోవడానికి మరిన్ని ఆప్షన్‌లను అందించింది.

లాంఛ్ సందర్భంగా, హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా లిమిటెడ్ ప్రొడక్ట్ స్ట్రాటజీ & ప్లానింగ్ విభాగాధిపతి అమిత్ ధౌండియాల్ మాట్లాడుతూ.. హ్యుందాయ్ వెన్యూ నైట్ అనేది స్టైల్, ఇండివిడ్యువాలిటీకి సంబంధించిన ఒక సాహసోపేతమైన ప్రతిబింబం. తమ కారు తమ వ్యక్తిత్వాన్ని ప్రతిబింబించాలని కోరుకునే వినియోగదారుల కోసం దీనిని ప్రత్యేకంగా రూపొందించాం. ఈ ఆవిష్కరణతో, మా అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన కాంపాక్ట్ SUVలలో ఒకదానికి ప్రత్యేకమైన బ్లాక్-థీమ్​తో కూడిన 'Knight' తత్వాన్ని పరిచయం చేస్తున్నాం" అని అన్నారు. దీంతోపాటు భారతీయ వినియోగదారుల మారుతున్న ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా ఉత్పత్తులను పరిచయం చేయడానికి నిరంతరం కృషి చేస్తూనే ఉంటామని జోడించారు.

