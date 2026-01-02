హుందాయ్ వెన్యూలో కొత్త వేరియంట్ వచ్చింది- ఓసారి చూసేయండి!
హ్యుందాయ్ వెన్యూ "HX5+" వేరియంట్ లాంఛ్- ధర ఎంతంటే?
Published : January 2, 2026 at 5:21 PM IST
Hyderabad: ప్రముఖ కార్ల తయారీ సంస్థ హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా తన కాంపాక్ట్ SUV "హ్యుందాయ్ వెన్యూ"లో కొత్త వేరియంట్ను విడుదల చేసింది. తద్వారా తన కాంపాక్ట్ SUV లైనప్ను విస్తరించి నూతన సంవత్సరానికి ఘన స్వాగతం పలికింది. కంపెనీ ఈ కొత్త వేరియంట్ను "HX5+" అనే పేరుతో పరిచయం చేసింది. దీని ధరను రూ. 9.99 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)గా నిర్ణయించింది. అయితే మార్కెట్లో ఈ కొత్త వేరియంట్ సింగిల్ పవర్ట్రెయిన్ ఎంపికతో లభిస్తుంది. ఇది మ్యాన్యువల్ ట్రాన్స్మిషన్తో వచ్చే 1.2-లీటర్ కప్పా పెట్రోల్ ఇంజిన్.
హ్యుందాయ్ వెన్యూ HX5+ ఫీచర్లు:
- రూఫ్ రెయిల్స్
- క్వాడ్ బీమ్ LED హెడ్ల్యాంప్లు
- వెనుక విండో సన్షేడ్లు
- స్మార్ట్ఫోన్ వైర్లెస్ ఛార్జర్
- స్టోరేజ్తో డ్రైవర్ కన్సోల్ ఆర్మ్రెస్ట్
- రియర్ వైపర్ అండ్ వాషర్
- ఆటో అప్-డౌన్ అండ్ సేఫ్టీ ఫీచర్తో డ్రైవర్ పవర్ విండో
ఈ కొత్త వేరియంట్తో పాటు, "HX4" వేరియంట్ను కూడా ఒక కొత్త ఫీచర్తో అప్డేట్ చేశారు. ఈ వేరియంట్లో ఇప్పుడు డ్రైవర్ సీటు ఎత్తును సర్దుబాటు చేసుకునే సౌకర్యం ఉంది. కొత్త హ్యుందాయ్ వెన్యూ ప్రారంభించినప్పటి నుంచి 50,000 కంటే ఎక్కువ బుకింగ్లను పొందడం గమనించదగ్గ విషయం.
హ్యుందాయ్ వెన్యూ పవర్ట్రెయిన్: కొత్త వేరియంట్ను విడుదల చేయడం మినహా, కంపెనీ ఎలాంటి యాంత్రిక మార్పులు చేయలేదు. హ్యుందాయ్ వెన్యూ ఒక డీజిల్ ఇంజిన్, రెండు పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఆప్షన్లతో అందుబాటులో ఉంది. వీటిలో 1.5-లీటర్ డీజిల్ ఇంజిన్, 1.2-లీటర్ నాచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్, 1.0-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఉన్నాయి.
ఈ ఇంజన్లన్నీ ఆటోమేటిక్ అండ్ మాన్యువల్ ట్రాన్స్మిషన్ రెండింటితోనూ అందుబాటులో ఉన్నాయి. వేరియంట్, ఇంధన రకాన్ని బట్టి, హ్యుందాయ్ వెన్యూ మైలేజ్ లీటర్కు 17.9 నుంచి 20.99 కి.మీ. వరకు ఉంటుంది. కొలతల విషయానికొస్తే, ఈ కాంపాక్ట్ SUV 3995 mm పొడవు, 1800 mm వెడల్పు, 2520 mm వీల్బేస్ను కలిగి ఉంది.
ఇకపోతే హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా లిమిటెడ్, డిసెంబర్ 31, 2025న తన అన్ని ఉత్పత్తుల ధరలను సవరించింది. ఈ కొత్త ధరలు నిన్నటి నుంచి (జనవరి 1, 2026) అమల్లోకి వచ్చాయి. అయితే ఎంత వరకూ పెంచింది? ఏ మోడల్లు ప్రభావితమయ్యాయి? అనే వివరాలు తెలుసుకునేందుకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.