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హ్యుందాయ్ క్రెటా ఎలక్ట్రిక్‌పై 'బైబ్యాక్' ఆఫర్- మూడేళ్లలో అమ్మినా 60 శాతం రిటర్న్!

హ్యుందాయ్ మోటార్ తన క్రెటా ఎలక్ట్రిక్ కోసం 'అష్యూర్డ్ బైబ్యాక్ ప్రోగ్రామ్'ను ప్రవేశపెట్టింది. కారు కొన్న మూడేళ్లు లేదా 45,000 కిలోమీటర్ల వాడకం లోపు విక్రయిస్తే 60 శాతం గ్యారెంటీడ్ రీసేల్ ధర లభిస్తుంది.

Hyundai Creta Electric
Hyundai Creta Electric (Photo Credit- Hyundai Motor India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 4, 2026 at 8:41 PM IST

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Hyderabad: దక్షిణ కొరియా కార్ల తయారీ సంస్థ హ్యుందాయ్ మోటార్ తన సరికొత్త ఎలక్ట్రిక్ ఎస్‌యూవీ 'హ్యుందాయ్ క్రెటా ఎలక్ట్రిక్' కోసం ఒక ప్రత్యేకమైన 'అష్యూర్డ్ బైబ్యాక్ ప్రోగ్రామ్'ను పరిచయం చేసింది. ఈ ప్రోగ్రామ్ కింద కస్టమర్లు తమ కారును కొనుగోలు చేసిన మూడు సంవత్సరాలు లేదా 45,000 కిలోమీటర్ల వాడకం లోపు తిరిగి విక్రయిస్తే, వారికి 60 శాతం గ్యారెంటీడ్ బైబ్యాక్ వాల్యూ (రీసేల్ ధర) లభిస్తుంది.

ఎలక్ట్రిక్ వాహనం (EV) కొనుగోలు చేసేటప్పుడు కస్టమర్లను ఎక్కువగా ఆలోచింపజేసే ముఖ్యమైన అంశం భవిష్యత్తులో వచ్చే రీసేల్ వాల్యూ (ధర). ఈ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా హ్యుందాయ్ సంస్థ కస్టమర్లలోని ఆ ప్రధాన ఆందోళనను దూరం చేయాలని భావిస్తోంది.

దీనితో పాటు, కస్టమర్ల ప్రయాణంలో వారికి మరింత నమ్మకాన్ని, ఆర్థిక భద్రతను అందించడం ద్వారా వాహన యాజమాన్యానికి దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనాలను చేకూర్చేలా ఈ బైబ్యాక్ ప్రోగ్రామ్‌ను రూపొందించారు.

అంతేకాకుండా, హ్యుందాయ్ ఈ అష్యూర్డ్ బైబ్యాక్ ప్రోగ్రామ్ కంపెనీ వేగంగా విస్తరిస్తున్న ఎలక్ట్రిక్ మొబిలిటీ ఎకోసిస్టమ్‌ను మరింత బలోపేతం చేస్తుంది. ఈ ఎకోసిస్టమ్‌లో సరికొత్త యాజమాన్య పద్ధతులు, దేశవ్యాప్త ఛార్జింగ్ నెట్‌వర్క్, కనెక్టెడ్ డిజిటల్ సేవలు, విస్తరిస్తున్న ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల శ్రేణి వంటి ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి.

దీని గురించి హెచ్‌ఎమ్‌ఐఎల్ (HMIL) ఎమ్‌డి, సీఈవో తరుణ్ గార్గ్ మాట్లాడుతూ, "భారతదేశంలో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల (EV) వాడకం తదుపరి దశకు చేరడం అనేది వాహన సాంకేతికతలో మెరుగుదల, కస్టమర్ల పెరుగుతున్న నమ్మకం.. ఈ రెండింటిపై సమానంగా ఆధారపడి ఉంటుంది. హ్యుందాయ్ క్రెటా ఎలక్ట్రిక్ కారును కంపెనీ గ్లోబల్ ఈవీ నైపుణ్యంతో పాటు, ఎంతో ప్రజాదరణ పొందిన క్రెటా బ్రాండ్‌పై ఉన్న నమ్మకంతో కస్టమర్లకు అత్యుత్తమ యాజమాన్య అనుభవాన్ని అందించేలా రూపొందించాం" అని అన్నారు.

హ్యుందాయ్ క్రెటా ఎలక్ట్రిక్ స్పెసిఫికేషన్లు: హ్యుందాయ్ క్రెటా ఎలక్ట్రిక్ స్పెసిఫికేషన్ల విషయానికి వస్తే, ఇది 42 kWh, 51.4 kWh అనే రెండు విభిన్న బ్యాటరీ ప్యాక్ ఆప్షన్‌లను అందిస్తుంది. ఈ బ్యాటరీ ప్యాక్‌లు వరుసగా 420 km, 510 km ARAI-సర్టిఫైడ్ డ్రైవింగ్ రేంజ్‌లను అందిస్తాయి. అదనంగా, ఈ ఎలక్ట్రిక్ SUVలో DC ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సామర్థ్యం ఉంది. దీని ద్వారా బ్యాటరీ కేవలం 39 నిమిషాల్లో 10 శాతం నుంచి 80 శాతం వరకు ఛార్జ్ అవుతుంది.

దీని ఇతర కీలక ఫీచర్లలో వెహికల్-టు-లోడ్ (V2L) ఫంక్షనాలిటీ, డిజిటల్ కీ, హ్యుందాయ్ స్మార్ట్‌సెన్స్ లెవెల్ 2 ADAS ఉన్నాయి. కంపెనీ ఇటీవలే హ్యుందాయ్ క్రెటా ఎలక్ట్రిక్ కోసం 'బ్యాటరీ-యాజ్-ఎ-సర్వీస్' (BaaS) మోడల్‌ను ప్రవేశపెట్టింది. ఈ ఆప్షన్ ద్వారా హ్యుందాయ్ క్రెటా ఎలక్ట్రిక్ ఇప్పుడు రూ. 10.99 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ప్రారంభ ధరకే లభిస్తుంది. కొనుగోలు తర్వాత బ్యాటరీ అద్దె కిలోమీటరుకు రూ. 3.9 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.

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