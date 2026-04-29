హ్యుందాయ్ ఐయోనిక్ 5 ఫేస్‌లిఫ్ట్ లాంఛ్- ఇప్పుడు సింగిల్ ఛార్జ్​తో 690km రేంజ్‌

హ్యుందాయ్ తన కొత్త "హ్యుందాయ్ ఐయోనిక్ 5 ఫేస్‌లిఫ్ట్"ను భారతదేశంలో విడుదల చేసింది. దీని ధరను రూ. 55.70 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్)గా నిర్ణయించారు.

Hyundai Ioniq 5 Facelift Launched in India (Photo Credit- Hyundai Motor India)
Published : April 29, 2026 at 3:44 PM IST

Hyderabad: కార్ల తయారీ సంస్థ హ్యుందాయ్ తన సరికొత్త "హ్యుందాయ్ ఐయోనిక్ 5 ఫేస్‌లిఫ్ట్" మోడల్‌ను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. వాస్తవానికి ఈ ఎలక్ట్రిక్ క్రాస్‌ఓవర్​ను సుమారు మూడేళ్ల క్రితమే పరిచయం చేశారు. అయితే ఇప్పుడు దీనికి ఒక 'ఫేస్​లిఫ్ట్' అప్‌డేట్ లభించింది. కంపెనీ దీనిని రూ. 55.70 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ధరతో విడుదల చేసింది. ఈ హ్యుందాయ్ ఐయోనిక్ 5 మిడ్-లైఫ్ అప్‌డేట్‌లో పెద్ద బ్యాటరీ, పెరిగిన రేంజ్, కొత్త ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్‌తో సహా అనేక మార్పులు ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో దీని ధర కూడా మునుపటి హ్యుందాయ్ ఐయోనిక్ 5 కంటే గణనీయంగా ఎక్కువగా ఉంది.

కలర్ ఆప్షన్లు: ఈ కారును మొత్తం నాలుగు ఎక్స్​టీరియర్ కలర్ ఆప్షన్​లలో విడుదల చేశారు. అవి:

  • గ్రావిటీ గోల్డ్ మ్యాట్
  • మిడ్‌నైట్ బ్లాక్ పెర్ల్
  • టైటాన్ గ్రే
  • ఆప్టిక్ వైట్

కానీ దీని ఇంటీరియర్ ప్రత్యేకంగా అబ్సిడియన్ బ్లాక్‌లో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది.

Side Profile of the new Hyundai Ioniq 5 Facelift (Photo Credit- Hyundai Motor India)

హ్యుందాయ్ ఐయోనిక్ 5 ఫేస్‌లిఫ్ట్​లో కొత్తగా ఏం ఉన్నాయ్?: డిజైన్ పరంగా చూస్తే, కొత్త 2026 హ్యుందాయ్ ఐయోనిక్ 5లో కేవలం స్వల్ప మార్పులు మాత్రమే చేశారు. ఈ కారులో V- ఆకారపు గార్నిష్​తో కూడిన కొత్త ఫ్రంట్ బంపర్, రీడిజైన్ చేసిన రియర్ బంపర్, పొడవైన వెనుక స్పాయిలర్, కొత్త స్టైల్ వీల్స్​ ఉన్నాయి. ఈ కారు మొత్తం పొడవు 4,655 mmకు పెరిగింది. ఇది మునుపటి ఐయోనిక్ 5 కంటే 20 mm ఎక్కువ. అయితే ఈ పెరుగుదల కేవలం కొత్త బంపర్ల కారణంగానే సంభవించిందనేది గమనించదగ్గ విషయం. ఇది తప్ప కొత్త హ్యుందాయ్ ఐయోనిక్ 5 మిగిలిన కొలతలలో గానీ, స్టైలింగ్ వివరాలలో గానీ ఎటువంటి మార్పులు చేయలేదు.

Front Profile of the new Hyundai Ioniq 5 Facelift (Photo Credit- Hyundai Motor India)

ఇంటీరియర్​లో మార్పులు?: కారు క్యాబిన్ విషయానికి వస్తే, ఇది పూర్తిగా నలుపు రంగు థీమ్‌ను కలిగి ఉంది, కొత్త మూడు-స్పోక్ స్టీరింగ్ వీల్‌తో వస్తుంది. ఇందులో 'ఇంటరాక్టివ్' పిక్సెల్ లైట్లు, ముందు సీట్ల వెంటిలేషన్‌ను నియంత్రించడానికి ఒక ప్రత్యేక బటన్, రీ-పొజిషన్డ్ వైర్‌లెస్ ఛార్జర్, రెండు 12.3-అంగుళాల స్క్రీన్‌లతో కూడిన హ్యుందాయ్ కొత్త కనెక్టెడ్ కార్ నావిగేషన్ కాక్‌పిట్ (ccNC) ఉన్నాయి. ఈ కారులోని ఇతర ఫీచర్లలో వైర్‌లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, యాపిల్ కార్‌ప్లే ఉన్నాయి. అదనంగా, ఇది రిమోట్ ఇమ్మొబిలైజేషన్ ఫంక్షన్, ఇన్-కార్ పేమెంట్ ఇంటిగ్రేషన్​ను అందిస్తుంది. దీని ద్వారా కస్టమర్‌లు ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ స్క్రీన్ నుంచే నేరుగా EV ఛార్జింగ్ సమయంలో చెల్లింపులను చేయొచ్చు.

Interior of the new Hyundai Ioniq 5 Facelift (Photo Credit- Hyundai Motor India)

భద్రతా ఫీచర్లు: ఈ కారులో అందుబాటులో ఉన్న సేఫ్టీ ఫీచర్ల విషయానికి వస్తే, దీని భద్రతా వ్యవస్థ మరింత మెరుగుపరచారు. 'రీయర్ పార్కింగ్ కొలిజన్ అవాయిడెన్స్ అసిస్ట్', 'సైడ్ పార్కింగ్ సెన్సార్లు' వంటి ఫీచర్లు ఇందులో కొత్తగా జోడించారు. వీటితో పాటు మునుపటి అన్ని భద్రతా ఫీచర్లు కూడా యథాతథంగా కొనసాగుతాయి.

Rear Profile of the new Hyundai Ioniq 5 Facelift (Photo Credit- Hyundai Motor India)

బ్యాటరీ & రేంజ్: 2026 హ్యుందాయ్ ఐయోనిక్ 5లో అమర్చిన బ్యాటరీ ప్యాక్ విషయానికి వస్తే, ఇది 84 kWh బ్యాటరీతో వస్తుంది. దీని ద్వారా ఈ వాహనం గరిష్ఠంగా 690 కిలోమీటర్ల ARAI-సర్టిఫైడ్ రేంజ్‌ను అందిస్తుంది. అయితే కంపెనీ ఈ కొత్త ఐయోనిక్ 5కి సంబంధించిన పూర్తి పనితీరు వివరాలను ఇంకా వెల్లడించలేదు.

