భారీగా తగ్గిన హ్యుందాయ్​ ఐ20 ధరలు- ఏ వేరియంట్​పై ఎంతంటే?

రూ.5.99 లక్షలకే హ్యుందాయ్​ కారు- సెలెక్టెడ్​ వేరియంట్లపై భారీగా తగ్గిన ధరలు

Hyundai Car
Hyundai Car (Hyundai)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 6, 2026 at 4:25 PM IST

3 Min Read
Hyundai I20 Prices Slashed : హ్యుందాయ్ కార్ లవర్స్​కు గుడ్ న్యూస్​. హ్యుందాయ్​ మోటార్ ఇండియా లిమిటెడ్​ తన పాపులర్ ప్రీమియం హ్యాచ్​బ్యాక్​ 'ఐ20' ధరలను తగ్గించినట్లు ప్రకటించింది. అయితే ఈ తగ్గింపు కేవలం ఎరా, మాగ్నా ఎగ్జిక్యూటివ్​, మాగ్నా ట్రిమ్ వేరియంట్లకు మాత్రమే వర్తిస్తుందని స్పష్టం చేసింది. ఈ విధంగా ఎంట్రీ-లెవల్ హ్యాచ్​బ్యాక్ నుంచి ప్రీమియం హ్యాచ్​బ్యాక్​కు అప్​గ్రేడ్ అవ్వాలనుకునే బయ్యర్లకు ఈ దక్షిణ కొరియా కార్ల తయారీ సంస్థ మంచి అవకాశం కల్పించింది.

హ్యుందాయ్​ ఐ20 ధరలు (తగ్గించినవి)

  • ఎరా వేరింట్​ - రూ.5.99 లక్షలు (ఎక్స్​-షోరూం)
  • మాగ్నా ఎగ్జిక్యూటివ్​ - రూ.6.73 లక్షలు (ఎక్స్​-షోరూం)
  • మాగ్నా ట్రిమ్​ - రూ.6.99 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూం)

హ్యుందాయ్ ఐ20 కార్​ ఫీచర్స్​

  • Hyundai i20 Era : ఈ హ్యుందాయ్ ఐ20 ఎరా కారులో 6 ఎయిర్​ బ్యాగ్స్​, ఫుల్లీ డిజిటల్ ఇన్​స్ట్రుమెంట్​ క్లస్టర్​, ఫ్రంట్ అండ్ రియర్​ స్కిడ్ ప్లేట్స్​, రియర్ వ్యూ-మిర్రర్​, డోర్ హ్యాండిల్స్​, టైప్​-సీ యూఎస్​బీ ఛార్జర్, టెలిస్కోపిక్​ స్టీరింగ్ వీల్​ ఉంటాయి.
  • Hyundai i20 Magna Executive : ఈ హ్యుందాయ్ ఐ20 మాగ్నా ఎగ్జిక్యూటివ్ ట్రిమ్​లో- ఫుల్లీ డిజిటల్ క్లస్టర్​, ఫ్రండ్ అండ్ రియర్​ స్కిడ్ ప్లేట్స్​, షార్క్ ఫిన్ యాంటెన్నా , హైలైన్ టైర్ ప్రెజర్​ మోనిటరింగ్ సిస్టమ్ (టీపీఎంఎస్​), ఆటోమేటిక్ హెడ్​ల్యాంప్స్​, టెలిస్కోపిక్ స్టీరింగ్ వీల్, కీ లెస్ ఎంట్రీ, ఎలక్ట్రికల్లీ అడ్జెస్టబుల్​ ORVM, ఆడియో, బ్లూటూత్​ కంట్రోల్స్​ మౌంట్ చేసిన స్టీరింగ్ వీల్​ ఉంటాయి. అంతేకాదు ఈ మాగ్నా వేరియంట్​లో ఎలక్ట్రిక్ సన్​రూఫ్​, ఎల్​ఈడీ డీఆర్​ఎల్స్​, రియర్ ఏసీ వెంట్స్​, ఫ్రంట్ ఆర్మ్​రెస్ట్​ విత్ స్టోరీజ్​ ఉంటాయి.

వీటితోపాటు హ్యుందాయ్​ కారులో 10.1 అంగుళాల టచ్​స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్​మెంట్ సిస్టమ్​, వైర్​లెస్​ యాపిల్​ కార్​ప్లే, ఆండ్రాయిడ్​ ఆటో కనెక్టివిటీ, రియర్ కెమెరా ఉంటాయి. డీలర్ ఇన్​స్టాల్డ్ ఆప్షన్​ (DIO) కింద కేవలం రూ.14,999కే వెనుకవైపు రియర్ కెమెరాలను ఇన్​స్టాల్ చేసి ఇస్తారు.

కలర్ వేరియంట్స్​
ఈ హ్యుందాయ్ ఐ20 కార్లు అమెజాన్​ గ్రే, టైటాన్ గ్రే, ఫెయిరీ రెడ్​, అట్లాస్​ వైట్​, అట్లాస్​ వైట్ విత్ అబిస్ బ్లాక్​, స్టారీ నైట్​, టైటాన్ గ్రే మ్యాట్​ అనే కలర్ వేరియంట్స్​లో లభిస్తుంది.

హ్యుందాయ్ ఐ20 స్పెసిఫికేషన్స్​
మెకానికల్​గా చూస్తే హ్యుందాయ్​ ఐ20లో ఏ మార్పు చేయలేదు. మునపటిలానే ఈ కార్లలో 1.2 లీటర్ కప్పా పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఉంటుంది. 5-స్పీడ్ మాన్యువల్ ట్రాన్స్​మిషన్ వేరియంట్​లో​ ఇది 6000 rpm వద్ద 81.80 bhp పవర్​, 4200 rmp వద్ద 114.7 Nm టార్క్​ జనరేట్ చేస్తుంది. ఇక ఇంటెలిజెంట్​ వేరియబుల్​ ట్రాన్స్​మిషన్ మోడల్​లో ఈ ఇంజిన్​ 6000 rpm వద్ద 86.76 bhp పవర్​, 4200 rmp వద్ద 114.7 Nm టార్క్​ ఉత్పత్తి చేస్తుంది.

ఈ హ్యుందాయ్ ఐ20 కార్ కొనేవారికి 3 సంవత్సరాలు లేదా 1,00,000 కి.మీ వారెంటీ ఉంటుంది. అయితే వీటిలో ఏది ముందు పూర్తయితే అదే స్టాండర్డ్​గా వర్తిస్తుంది.

హుందాయ్ వెన్యూ
హ్యుందాయ్ ఈ జనవరి నెలలో తన కాంపాక్ట్ SUV "హ్యుందాయ్ వెన్యూ"లో "HX5+" అనే పేరుతో కొత్త వేరియంట్‌ను విడుదల చేసింది. దీని ధరను రూ.9.99 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)గా నిర్ణయించింది. ఇది మ్యాన్యువల్ ట్రాన్స్‌మిషన్​తో వచ్చే 1.2-లీటర్ కప్పా పెట్రోల్ ఇంజిన్‌. ఈ కారులో రూఫ్ రెయిల్స్, క్వాడ్ బీమ్ LED హెడ్‌ల్యాంప్‌లు, వెనుక విండో సన్‌షేడ్‌లు, స్మార్ట్‌ఫోన్ వైర్‌లెస్ ఛార్జర్, స్టోరేజ్‌తో డ్రైవర్ కన్సోల్ ఆర్మ్‌రెస్ట్, రియర్ వైపర్ అండ్ వాషర్ లాంటి అనేక మంచి ఫీచర్లు ఉన్నాయి.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

