భారీగా తగ్గిన హ్యుందాయ్ ఐ20 ధరలు- ఏ వేరియంట్పై ఎంతంటే?
రూ.5.99 లక్షలకే హ్యుందాయ్ కారు- సెలెక్టెడ్ వేరియంట్లపై భారీగా తగ్గిన ధరలు
Published : February 6, 2026 at 4:25 PM IST
Hyundai I20 Prices Slashed : హ్యుందాయ్ కార్ లవర్స్కు గుడ్ న్యూస్. హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా లిమిటెడ్ తన పాపులర్ ప్రీమియం హ్యాచ్బ్యాక్ 'ఐ20' ధరలను తగ్గించినట్లు ప్రకటించింది. అయితే ఈ తగ్గింపు కేవలం ఎరా, మాగ్నా ఎగ్జిక్యూటివ్, మాగ్నా ట్రిమ్ వేరియంట్లకు మాత్రమే వర్తిస్తుందని స్పష్టం చేసింది. ఈ విధంగా ఎంట్రీ-లెవల్ హ్యాచ్బ్యాక్ నుంచి ప్రీమియం హ్యాచ్బ్యాక్కు అప్గ్రేడ్ అవ్వాలనుకునే బయ్యర్లకు ఈ దక్షిణ కొరియా కార్ల తయారీ సంస్థ మంచి అవకాశం కల్పించింది.
హ్యుందాయ్ ఐ20 ధరలు (తగ్గించినవి)
- ఎరా వేరింట్ - రూ.5.99 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూం)
- మాగ్నా ఎగ్జిక్యూటివ్ - రూ.6.73 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూం)
- మాగ్నా ట్రిమ్ - రూ.6.99 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూం)
హ్యుందాయ్ ఐ20 కార్ ఫీచర్స్
- Hyundai i20 Era : ఈ హ్యుందాయ్ ఐ20 ఎరా కారులో 6 ఎయిర్ బ్యాగ్స్, ఫుల్లీ డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, ఫ్రంట్ అండ్ రియర్ స్కిడ్ ప్లేట్స్, రియర్ వ్యూ-మిర్రర్, డోర్ హ్యాండిల్స్, టైప్-సీ యూఎస్బీ ఛార్జర్, టెలిస్కోపిక్ స్టీరింగ్ వీల్ ఉంటాయి.
- Hyundai i20 Magna Executive : ఈ హ్యుందాయ్ ఐ20 మాగ్నా ఎగ్జిక్యూటివ్ ట్రిమ్లో- ఫుల్లీ డిజిటల్ క్లస్టర్, ఫ్రండ్ అండ్ రియర్ స్కిడ్ ప్లేట్స్, షార్క్ ఫిన్ యాంటెన్నా , హైలైన్ టైర్ ప్రెజర్ మోనిటరింగ్ సిస్టమ్ (టీపీఎంఎస్), ఆటోమేటిక్ హెడ్ల్యాంప్స్, టెలిస్కోపిక్ స్టీరింగ్ వీల్, కీ లెస్ ఎంట్రీ, ఎలక్ట్రికల్లీ అడ్జెస్టబుల్ ORVM, ఆడియో, బ్లూటూత్ కంట్రోల్స్ మౌంట్ చేసిన స్టీరింగ్ వీల్ ఉంటాయి. అంతేకాదు ఈ మాగ్నా వేరియంట్లో ఎలక్ట్రిక్ సన్రూఫ్, ఎల్ఈడీ డీఆర్ఎల్స్, రియర్ ఏసీ వెంట్స్, ఫ్రంట్ ఆర్మ్రెస్ట్ విత్ స్టోరీజ్ ఉంటాయి.
వీటితోపాటు హ్యుందాయ్ కారులో 10.1 అంగుళాల టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, వైర్లెస్ యాపిల్ కార్ప్లే, ఆండ్రాయిడ్ ఆటో కనెక్టివిటీ, రియర్ కెమెరా ఉంటాయి. డీలర్ ఇన్స్టాల్డ్ ఆప్షన్ (DIO) కింద కేవలం రూ.14,999కే వెనుకవైపు రియర్ కెమెరాలను ఇన్స్టాల్ చేసి ఇస్తారు.
కలర్ వేరియంట్స్
ఈ హ్యుందాయ్ ఐ20 కార్లు అమెజాన్ గ్రే, టైటాన్ గ్రే, ఫెయిరీ రెడ్, అట్లాస్ వైట్, అట్లాస్ వైట్ విత్ అబిస్ బ్లాక్, స్టారీ నైట్, టైటాన్ గ్రే మ్యాట్ అనే కలర్ వేరియంట్స్లో లభిస్తుంది.
హ్యుందాయ్ ఐ20 స్పెసిఫికేషన్స్
మెకానికల్గా చూస్తే హ్యుందాయ్ ఐ20లో ఏ మార్పు చేయలేదు. మునపటిలానే ఈ కార్లలో 1.2 లీటర్ కప్పా పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఉంటుంది. 5-స్పీడ్ మాన్యువల్ ట్రాన్స్మిషన్ వేరియంట్లో ఇది 6000 rpm వద్ద 81.80 bhp పవర్, 4200 rmp వద్ద 114.7 Nm టార్క్ జనరేట్ చేస్తుంది. ఇక ఇంటెలిజెంట్ వేరియబుల్ ట్రాన్స్మిషన్ మోడల్లో ఈ ఇంజిన్ 6000 rpm వద్ద 86.76 bhp పవర్, 4200 rmp వద్ద 114.7 Nm టార్క్ ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
ఈ హ్యుందాయ్ ఐ20 కార్ కొనేవారికి 3 సంవత్సరాలు లేదా 1,00,000 కి.మీ వారెంటీ ఉంటుంది. అయితే వీటిలో ఏది ముందు పూర్తయితే అదే స్టాండర్డ్గా వర్తిస్తుంది.
హుందాయ్ వెన్యూ
హ్యుందాయ్ ఈ జనవరి నెలలో తన కాంపాక్ట్ SUV "హ్యుందాయ్ వెన్యూ"లో "HX5+" అనే పేరుతో కొత్త వేరియంట్ను విడుదల చేసింది. దీని ధరను రూ.9.99 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)గా నిర్ణయించింది. ఇది మ్యాన్యువల్ ట్రాన్స్మిషన్తో వచ్చే 1.2-లీటర్ కప్పా పెట్రోల్ ఇంజిన్. ఈ కారులో రూఫ్ రెయిల్స్, క్వాడ్ బీమ్ LED హెడ్ల్యాంప్లు, వెనుక విండో సన్షేడ్లు, స్మార్ట్ఫోన్ వైర్లెస్ ఛార్జర్, స్టోరేజ్తో డ్రైవర్ కన్సోల్ ఆర్మ్రెస్ట్, రియర్ వైపర్ అండ్ వాషర్ లాంటి అనేక మంచి ఫీచర్లు ఉన్నాయి.
చిమ్మచీకటిలో అద్భుత ఫొటో- సింగిల్ ఫ్రేమ్లో గురుగ్రహం, ఆకాశ కాంతి, లద్ధాఖ్ సరస్సు- ఒక్క ఫొటో కోసం అలుపెరగని జర్నీ
ఎయిర్టెల్ యూజర్లకు బంపర్ ఆఫర్- ఏడాది పాటు ఉచితంగా "అడోబ్ ఎక్స్ప్రెస్ ప్రీమియం"