హ్యుందాయ్ గ్రాండ్ ఐ10 నియోస్ 'వైబ్ ఎడిషన్' లాంఛ్- ధర ఎంతో తెలిస్తే షోరూమ్కు పరిగెడతారు!
హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా "గ్రాండ్ ఐ10 నియోస్ వైబ్ ఎడిషన్"ను భారత మార్కెట్లో లాంఛ్ చేసింది. దీని ధర రూ. 7.09 లక్షల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.
Published : April 11, 2026 at 10:25 AM IST
Hyderabad: ప్రముఖ కార్ల తయారీ సంస్థ హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా లిమిటెడ్, తన ఎంట్రీ-లెవల్ హ్యాచ్బ్యాక్ "హ్యుందాయ్ గ్రాండ్ ఐ10 నియోస్"లో కొత్త "వైబ్ ఎడిషన్"ను విడుదల చేసింది. ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్ హ్యాచ్బ్యాక్ లైనప్లో విలక్షణమైన డిజైన్ అంశాలను, ఫీచర్ అప్గ్రేడ్లను పొందుపరిచింది.
హ్యుందాయ్ గ్రాండ్ ఐ10 నియోస్ తన సెగ్మెంట్లో అత్యధికంగా అమ్ముడవుతున్న కారుగా కొనసాగుతోందని, భారతదేశవ్యాప్తంగా దీనికి 5 లక్షలకు పైగా వినియోగదారులు ఉన్నారని కంపెనీ పేర్కొంది. ఇప్పుడు దీనిలో కొత్త "వైబ్ ఎడిషన్"ను జోడించడం ద్వారా విశ్వసనీయత, సౌకర్యం, ఆచరణాత్మకత వంటి దీని ప్రధాన బలాలను నిలుపుతూనే మరింత ఆకర్షణీయమైన ఫీచర్లతో కూడిన ప్యాకేజీని అందిస్తోంది.
హ్యుందాయ్ గ్రాండ్ ఐ10 నియోస్ వైబ్ ఎడిషన్ వేరియంట్లు: కంపెనీ ఈ కొత్త "వైబ్ ఎడిషన్"ను రెండు వేరియంట్లలో తీసుకొచ్చింది. అవి:
- స్పోర్ట్స్ వైబ్ (Sports Vibe)
- స్పోర్ట్స్ (O) వైబ్ (Sports (O) Vibe)
ఇవి ఎరుపు రంగు ఇన్సర్ట్లతో కూడిన నలుపు రంగు ఇంటీరియర్, నలుపు రంగు అల్లాయ్ వీల్స్ వంటి ప్రత్యేకమైన స్టైలింగ్ అప్డేట్లతో వస్తాయి. ఇంకా వీటిలో లెదర్ స్టీరింగ్ వీల్, ఆండ్రాయిడ్ ఆటో అండ్ యాపిల్ కార్ప్లేతో కూడిన టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, క్రూయిజ్ కంట్రోల్, ప్రొజెక్టర్ హెడ్ల్యాంప్లు, ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్ వంటి ఫీచర్లు లభిస్తాయి.
అంతేకాకుండా, ఈ విభాగంలోనే తొలిసారిగా దీనిలో ఇంటిగ్రేటెడ్ డాష్క్యామ్ను అందించారు. భద్రత, కార్యాచరణ రెండింటినీ మెరుగుపరుస్తూ, ఇది ఫొటో ఫంక్షనాలిటీతో పాటు డ్రైవింగ్, ఎమర్జెన్సీ, ఇన్సిడెంట్ అండ్ ఆన్-డిమాండ్ వీడియో క్యాప్చర్ వంటి అనేక రికార్డింగ్ మోడ్లను అందిస్తుంది.
హ్యుందాయ్ గ్రాండ్ ఐ10 నియోస్ వైబ్ ఎడిషన్ ఇతర ఫీచర్లు: ఈ కారులో లభించే అదనపు ఫీచర్ల విషయానికి వస్తే, ఇందులో వెనుక వైపు AC వెంట్లు, ఆరు ఎయిర్బ్యాగ్లు, టైర్ ప్రెజర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ వంటివి ఉన్నాయి. దీని Sports (O) Vibe Editionలో అయితే పుష్-బటన్ స్టార్ట్తో కూడిన స్మార్ట్ కీ సదుపాయం కూడా ఉంది.
హ్యుందాయ్ గ్రాండ్ ఐ10 నియోస్ వైబ్ ఎడిషన్ ధర:
|హ్యుందాయ్ గ్రాండ్ ఐ10 నియోస్ వైబ్ వేరియంట్లు, గేర్బాక్స్ ఆప్షన్లు
|ధర (Ex-Showroom)
|Sportz Vibe MT
|రూ. 7.09 లక్షలు
|Sportz Vibe AMT
|రూ. 7.61 లక్షలు
|Sportz (O) Vibe AMT
|రూ. 7.73 లక్షలు
హ్యుందాయ్ గ్రాండ్ ఐ10 నియోస్ వైబ్ ఎడిషన్ ఇంజిన్: ఇంజిన్ విషయానికి వస్తే, ఈ హ్యాచ్బ్యాక్లో 1.2-లీటర్, 4-సిలిండర్, నాచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఉంది. ఇది 82 bhp పవర్, 113 Nm టార్క్ను అందిస్తుంది. వినియోగదారుల విభిన్న అభిరుచులకు అనుగుణంగా, వైబ్ ఎడిషన్ 5-స్పీడ్ మాన్యువల్, AMT గేర్బాక్స్ ఆప్షన్లతో లభిస్తుంది. ఈ కొత్త ఎడిషన్ కోసం కంపెనీ 'టైటాన్ గ్రే మ్యాట్' అనే కొత్త ఎక్స్టీరియర్ కలర్ను కూడా పరిచయం చేసింది. అలాగే, ఇప్పుడు "హ్యుందాయ్ గ్రాండ్ i10 నియోస్"లోని "ఆస్టా" వేరియంట్లో డాష్క్యామ్ను కూడా చేర్చింది.