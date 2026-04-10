హ్యుందాయ్ క్రెటాలో 'సమ్మర్ ఎడిషన్' వచ్చింది- కిర్రాక్ ఫీచర్లతో రూ. 12.05లకే!
హ్యుందాయ్ మోటార్ తన హ్యుందాయ్ క్రెటా SUVలో "సమ్మర్ ఎడిషన్"ను ఆరు వేరియంట్లలో విడుదల చేసింది. దీని ధర రూ. 12.05 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.
Published : April 10, 2026 at 11:44 AM IST
Hyderabad: కార్ల తయారీ సంస్థ హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా తన అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన SUV అయిన హ్యుందాయ్ క్రెటా "సమ్మర్ ఎడిషన్" వేరియంట్లను విడుదల చేసింది. ఈ ఎడిషన్, ఈ శ్రేణిలోని పలు ట్రిమ్లలో అదనపు ఫీచర్లు, సౌకర్యవంతమైన సదుపాయాలను అందిస్తుంది. కంపెనీ ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్ను EX, EX(O), S(O), SX, SX ప్రీమియం అనే ఆరు వేరియంట్లలో ప్రవేశపెట్టింది. ఇందులో పెట్రోల్, డీజిల్ పవర్ట్రెయిన్ ఆప్షన్లు రెండూ ఎటువంటి మార్పులు లేకుండా యథాతథంగా కొనసాగుతాయి.
హ్యుందాయ్ క్రెటా సమ్మర్ ఎడిషన్ వేరియంట్లు, ఇంజిన్ ఎంపికలు, ధర:
|హ్యుందాయ్ క్రెటా సమ్మర్ ఎడిషన్ వేరియంట్లు
|ఇంజిన్ ఆప్షన్లు
|గేర్బాక్స్
|ధర
|EX
|1.5-లీటర్ MPi పెట్రోల్
|మాన్యువల్
|రూ. 12,05,900
|1.5-లీటర్ డీజిల్
|మాన్యువల్
|రూ. 13,61,900
|EX(O)
|1.5-లీటర్ MPi పెట్రోల్
|మాన్యువల్
|రూ. 13,13,400
|1.5-లీటర్ MPi పెట్రోల్
|IVT
|రూ. 14,48,900
|1.5-లీటర్ డీజిల్
|మాన్యువల్
|రూ. 14,69,400
|1.5-లీటర్ డీజిల్
|ఆటోమేటిక్
|రూ. 16,04,400
|S(O)
|1.5-లీటర్ MPi పెట్రోల్
|మాన్యువల్
|రూ. 14,19,900
|1.5-లీటర్ MPi పెట్రోల్
|IVT
|రూ. 15,64,900
|1.5-లీటర్ డీజిల్
|మాన్యువల్
|రూ. 15,80,900
|1.5-లీటర్ డీజిల్
|ఆటేమేటిక్
|రూ. 17,25,900
|S(O) Knight
|1.5-లీటర్ MPi పెట్రోల్
|మాన్యువల్
|రూ. 14,38,400
|1.5-లీటర్ డీజిల్
|మాన్యువల్
|రూ. 15,99,400
|SX
|1.5-లీటర్ MPi పెట్రోల్
|మాన్యువల్
|రూ. 15,03,600
|SX Premium
|1.5-లీటర్ MPi పెట్రోల్
|మాన్యువల్
|రూ. 16,33,400
|1.5-లీటర్ MPi పెట్రోల్
|IVT
|రూ. 17,77,900
|1.5-లీటర్ డీజిల్
|మాన్యువల్
|రూ. 17,88,900
హ్యుందాయ్ క్రెటా సమ్మర్ ఎడిషన్ ఫీచర్లు: కొత్త హ్యుందాయ్ క్రెటా సమ్మర్ ఎడిషన్లో ఎలాంటి మెకానికల్ అప్డేట్లు లేవు. బదులుగా, కంపెనీ ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్లో మెరుగైన ఫీచర్లను జోడించడంపై దృష్టి పెట్టింది. దీనిలో అతిపెద్ద ఫీచర్ అప్డేట్ ఏంటంటే, ఎంపిక చేసిన వేరియంట్లకు డాష్క్యామ్ను జోడించడం.
ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్లో SX ట్రిమ్ నుంచి పై స్థాయి వేరియంట్లలో ఇప్పుడు 10.25-అంగుళాల డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ను చేర్చారు. అయితే SX ప్రీమియం వేరియంట్లో సరౌండ్ వ్యూ మానిటర్, బ్లైండ్-స్పాట్ వ్యూ మానిటర్ వంటి ఫీచర్లు లభిస్తాయి.
అదనంగా, ఎంట్రీ-లెవల్ హ్యుందాయ్ క్రెటా EX సమ్మర్ ఎడిషన్లో స్మార్ట్ కీ, పుష్-బటన్ స్టార్ట్ వంటి ఫీచర్లు జోడించారు. మరోవైపు, ఉన్నత శ్రేణి EX(O) సమ్మర్ ఎడిషన్ మోడల్లో LED లైటింగ్ ఎలిమెంట్స్, వెనుక సన్షేడ్లు, డ్యూయల్-టోన్ స్టీల్ వీల్స్, డైనమిక్ గైడ్లైన్స్తో కూడిన వెనుక కెమెరా వంటి ప్రత్యేకత ఫీచర్లు ఉన్నాయి.
ఈ కారులోని S(O), S(O) Knight వేరియంట్లకు డాష్క్యామ్ జోడించారు. అదే సమయంలో, దీని SX, SX ప్రీమియం ట్రిమ్లలో పెద్ద డిజిటల్ క్లస్టర్, మెరుగైన పార్కింగ్ సహాయక వ్యవస్థలతో సహా అదనపు టెక్నికల్ అప్డేట్లు ఉన్నాయి.
ఈ డాష్క్యామ్లోని కీలక విశేషం ఏంటంటే, ఇది నిరంతర డ్రైవింగ్ రికార్డింగ్, ఎమెర్జెన్సీ ఈవెంట్ క్యాప్చర్, మొబైల్ యాప్ ద్వారా అవసరమైనప్పుడు వీడియో డౌన్లోడ్లు వంటి పలు రికార్డింగ్ మోడ్లకు మద్దతు ఇస్తుంది. ఈ కొత్త సమ్మర్ ఎడిషన్ వేరియంట్లు ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న కంపెనీ డీలర్షిప్లలో అందుబాటులో ఉన్నాయి.