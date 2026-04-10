హ్యుందాయ్ క్రెటాలో 'సమ్మర్ ఎడిషన్' వచ్చింది- కిర్రాక్ ఫీచర్లతో రూ. 12.05లకే!

హ్యుందాయ్ మోటార్ తన హ్యుందాయ్ క్రెటా SUVలో "సమ్మర్ ఎడిషన్"ను ఆరు వేరియంట్లలో విడుదల చేసింది. దీని ధర రూ. 12.05 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.

Hyundai Creta Summer Edition Launched in India
Hyundai Creta Summer Edition Launched in India (Photo Credit- Hyundai Motor India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 10, 2026 at 11:44 AM IST

Hyderabad: కార్ల తయారీ సంస్థ హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా తన అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన SUV అయిన హ్యుందాయ్ క్రెటా "సమ్మర్ ఎడిషన్" వేరియంట్లను విడుదల చేసింది. ఈ ఎడిషన్, ఈ శ్రేణిలోని పలు ట్రిమ్‌లలో అదనపు ఫీచర్లు, సౌకర్యవంతమైన సదుపాయాలను అందిస్తుంది. కంపెనీ ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్​ను EX, EX(O), S(O), SX, SX ప్రీమియం అనే ఆరు వేరియంట్లలో ప్రవేశపెట్టింది. ఇందులో పెట్రోల్, డీజిల్ పవర్‌ట్రెయిన్ ఆప్షన్‌లు రెండూ ఎటువంటి మార్పులు లేకుండా యథాతథంగా కొనసాగుతాయి.

హ్యుందాయ్ క్రెటా సమ్మర్ ఎడిషన్ వేరియంట్లు, ఇంజిన్ ఎంపికలు, ధర:

హ్యుందాయ్ క్రెటా సమ్మర్ ఎడిషన్ వేరియంట్లుఇంజిన్ ఆప్షన్లుగేర్​బాక్స్ధర
EX 1.5-లీటర్ MPi పెట్రోల్మాన్యువల్రూ. 12,05,900
1.5-లీటర్ డీజిల్మాన్యువల్రూ. 13,61,900
EX(O) 1.5-లీటర్ MPi పెట్రోల్మాన్యువల్రూ. 13,13,400
1.5-లీటర్ MPi పెట్రోల్IVTరూ. 14,48,900
1.5-లీటర్ డీజిల్మాన్యువల్రూ. 14,69,400
1.5-లీటర్ డీజిల్ఆటోమేటిక్రూ. 16,04,400
S(O) 1.5-లీటర్ MPi పెట్రోల్మాన్యువల్రూ. 14,19,900
1.5-లీటర్ MPi పెట్రోల్IVTరూ. 15,64,900
1.5-లీటర్ డీజిల్మాన్యువల్రూ. 15,80,900
1.5-లీటర్ డీజిల్ఆటేమేటిక్రూ. 17,25,900
S(O) Knight 1.5-లీటర్ MPi పెట్రోల్మాన్యువల్రూ. 14,38,400
1.5-లీటర్ డీజిల్మాన్యువల్రూ. 15,99,400
SX 1.5-లీటర్ MPi పెట్రోల్మాన్యువల్రూ. 15,03,600
SX Premium1.5-లీటర్ MPi పెట్రోల్మాన్యువల్రూ. 16,33,400
1.5-లీటర్ MPi పెట్రోల్IVTరూ. 17,77,900
1.5-లీటర్ డీజిల్మాన్యువల్రూ. 17,88,900

హ్యుందాయ్ క్రెటా సమ్మర్ ఎడిషన్ ఫీచర్లు: కొత్త హ్యుందాయ్ క్రెటా సమ్మర్ ఎడిషన్‌లో ఎలాంటి మెకానికల్ అప్‌డేట్‌లు లేవు. బదులుగా, కంపెనీ ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్​లో మెరుగైన ఫీచర్లను జోడించడంపై దృష్టి పెట్టింది. దీనిలో అతిపెద్ద ఫీచర్ అప్‌డేట్ ఏంటంటే, ఎంపిక చేసిన వేరియంట్లకు డాష్‌క్యామ్‌ను జోడించడం.

ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్‌లో SX ట్రిమ్ నుంచి పై స్థాయి వేరియంట్లలో ఇప్పుడు 10.25-అంగుళాల డిజిటల్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్‌ను చేర్చారు. అయితే SX ప్రీమియం వేరియంట్‌లో సరౌండ్ వ్యూ మానిటర్, బ్లైండ్-స్పాట్ వ్యూ మానిటర్ వంటి ఫీచర్లు లభిస్తాయి.

Hyundai Creta Summer Edition (Photo Credit- Hyundai Motor India)

అదనంగా, ఎంట్రీ-లెవల్ హ్యుందాయ్ క్రెటా EX సమ్మర్ ఎడిషన్​లో స్మార్ట్ కీ, పుష్-బటన్ స్టార్ట్ వంటి ఫీచర్లు జోడించారు. మరోవైపు, ఉన్నత శ్రేణి EX(O) సమ్మర్ ఎడిషన్ మోడల్‌లో LED లైటింగ్ ఎలిమెంట్స్, వెనుక సన్‌షేడ్లు, డ్యూయల్-టోన్ స్టీల్ వీల్స్, డైనమిక్ గైడ్‌లైన్స్‌తో కూడిన వెనుక కెమెరా వంటి ప్రత్యేకత ఫీచర్లు ఉన్నాయి.

ఈ కారులోని S(O), S(O) Knight వేరియంట్లకు డాష్‌క్యామ్ జోడించారు. అదే సమయంలో, దీని SX, SX ప్రీమియం ట్రిమ్‌లలో పెద్ద డిజిటల్ క్లస్టర్, మెరుగైన పార్కింగ్ సహాయక వ్యవస్థలతో సహా అదనపు టెక్నికల్ అప్డేట్లు ఉన్నాయి.

ఈ డాష్‌క్యామ్‌లోని కీలక విశేషం ఏంటంటే, ఇది నిరంతర డ్రైవింగ్ రికార్డింగ్, ఎమెర్జెన్సీ ఈవెంట్ క్యాప్చర్, మొబైల్ యాప్ ద్వారా అవసరమైనప్పుడు వీడియో డౌన్‌లోడ్‌లు వంటి పలు రికార్డింగ్ మోడ్‌లకు మద్దతు ఇస్తుంది. ఈ కొత్త సమ్మర్ ఎడిషన్ వేరియంట్లు ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న కంపెనీ డీలర్‌షిప్‌లలో అందుబాటులో ఉన్నాయి.

