కస్టమర్లకు గుడ్ న్యూస్- BaaS సబ్స్క్రిప్షన్తో రూ. 10.99 లక్షలకే హ్యుందాయ్ క్రెటా EV!
హ్యుందాయ్ క్రెటా ఎలక్ట్రిక్ ఇప్పుడు BaaS సబ్స్క్రిప్షన్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీనివల్ల ఈ ఎలక్ట్రిక్ SUV ప్రారంభ ధర భారీగా తగ్గి, కస్టమర్లకు రూ. 10.99 లక్షలకే (ఎక్స్-షోరూమ్) లభిస్తోంది.
Published : July 3, 2026 at 1:28 PM IST
Hyderabad: హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా తన 'హ్యుందాయ్ క్రెటా ఎలక్ట్రిక్' కోసం సరికొత్త 'బ్యాటరీ-యాజ్-ఎ-సర్వీస్' (BaaS) ఓనర్షిప్ మోడల్ను పరిచయం చేసింది. దీంతో ఈ ఎలక్ట్రిక్ SUV కొనుగోలుదారులకు మరింత అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఈ కొత్త ఓనర్షిప్ ఆప్షన్ ద్వారా హ్యుందాయ్ క్రెటా ఎలక్ట్రిక్ ప్రారంభ ధర ఇప్పుడు కేవలం రూ. 10.99 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్).
బ్యాటరీ యూజ్-ఎ-సర్వీస్ అంటే?: సాధారణంగా ఎలక్ట్రిక్ వాహనంలో బ్యాటరీ అత్యంత ఖరీదైన భాగం (మొత్తం ధరలో సుమారు 30 శాతం నుంచి 40 శాతం వరకు ఉంటుంది). అయితే BaaS విధానంలో బ్యాటరీ ధరను మినహాయించి వాహనాన్ని విక్రయిస్తారు. దీనివల్ల కారు ప్రారంభ కొనుగోలు ధర (Ex-showroom price) భారీగా తగ్గిపోతుంది. అయితే ఆ తర్వాత మనం కిలోమీటర్ల చొప్పున వాహనానికి అద్దె చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
హ్యుందాయ్ ప్రవేశపెట్టిన ఈ కొత్త మోడల్ కింద, కస్టమర్లు బ్యాటరీ కోసం విడిగా ఫైనాన్సింగ్ పొందొచ్చు. దీనివల్ల బ్యాటరీ EMI ఖర్చు ప్రతి కిలోమీటరుకు రూ. 3.9 నుంచి ప్రారంభమవుతుందని కంపెనీ పేర్కొంది. ఎలక్ట్రిక్ కారును కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ప్రధాన అడ్డంకిగా మారిన 'ప్రారంభ కొనుగోలు ఖర్చును' తగ్గించడమే దీని ముఖ్య ఉద్దేశమని తెలిపింది.
కొత్త ఫీచర్లు కూడా వచ్చాయ్:
BaaS మోడల్ను పరిచయం చేయడంతో పాటు, క్రెటా ఎలక్ట్రిక్లో హ్యుందాయ్ మరికొన్ని కొత్త ఫీచర్లను కూడా జోడించింది. ఇప్పుడు ఈ ఎలక్ట్రిక్ SUV అన్ని వేరియంట్లలో ఇంటిగ్రేటెడ్ సైడ్ ఫుట్-స్టెప్ (Side foot-step) సౌకర్యాన్ని కల్పించారు. దీనివల్ల కారు ఎక్కడం, దిగడం చాలా సులభతరం అవ్వడమే కాకుండా, కారుకు మరింత పవర్ఫుల్ SUV లుక్ వస్తుంది.
దీనితో పాటు కస్టమర్ల ఫీడ్బ్యాక్ను దృష్టిలో ఉంచుకుని, హోమ్ చార్జర్ (HC) వేరియంట్లలో కూడా కంపెనీ కీలక మార్పులు చేసింది. పాత సెటప్ స్థానంలో ఇప్పుడు స్టాండర్డ్గా 7.4 kW వాల్ బాక్స్ ఛార్జర్ను అందిస్తోంది.